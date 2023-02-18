"Матінка Росія і цар Путін". Як у Сербії зростає російський вплив і чим це загрожує

Джо Інвуд і Албана Касапі

BBC Newsnight, Белград

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція заблокувала ультраправого лідера Дам'яна Кнежевича, коли вони з іншими протестувальниками намагалися штурмувати резиденцію президента

Цього тижня проросійські активісти в Сербії приєдналися до націоналістичних протестувальників біля резиденції президента. Це стало останнім свідченням зростання російського впливу.

Скандуючи "ні капітуляції" та "державна зрада", вони погрожували заворушеннями, якщо Сербія підтримає план ЄС щодо нормалізації відносин з Косово.

Президент Олександр Вучич назвав протестувальників "антисербськими".

Уряд заявив, що не вірить, що Москва розпалює протести, але війна в Україні посилила напруження у Белграді.

Президенту погрожували вбивством, якщо він підпише угоду щодо Косова, а трьом чоловікам висунули звинувачення у закликах до насильницької зміни конституційного ладу Сербії.

Серед них - лідер сербських ультраправих Дам'ян Кнежевич, який організував протести. Він публічно підтримав російську ПВК "Вагнера", яка бере активну участь у війні Росії в Україні.

Нещодавно його сфотографували під час відвідин російської штаб-квартири "Вагнера" в Санкт-Петербурзі. Також заарештували ще одного чоловіка, який взяв на акцію протесту снайперську гвинтівку.

Вучич у телезверненні звинуватив організаторів протесту в тому, що вони відпрацьовують іноземні гроші, й пообіцяв, що Сербію ніколи не перемогти брехнею, погрозами та кількома гвинтівками.

"Мені не потрібно, щоб якийсь "вагнерівець" плескав мене по плечу і вказував, що я можу, а що ні", - сказав він.

Російський посол засудив погрози на адресу сербського лідера. Але через майже рік війни в Україні стало зрозуміло, що Сербія намагається одночасно і підтримувати зв'язки з Москвою, і наближатися до ЄС.

"Цар Путін"

"Я готовий на все для матінки Сербії та матінки Росії. Це одне й те саме", - каже Владо Станіч, одягнений у футболку із зображенням суворого обличчя Володимира Путіна та його добре відомої цитати про вторгнення в Україну: "Все йде за планом".

Станіч демонструє радикальну версію доволі поширеної ідеї панславізму, згідно з якою Сербія має історичні та релігійні зв'язки з Росією.

Він говорить про "царя Путіна" майже як про месію й повторює тези російської пропаганди про боротьбу з "фашистами та нацистами". У 2015 році він їздив на схід України, де воював разом із росіянами.

Автор фото, Vlado Stanic Підпис до фото, Владо Станіч відбував ув'язнення в Сербії після того, як приєднався до російських військ, які воюють на сході України

Він відмовляється говорити про те, що робив на Донбасі, але після повернення до Сербії потрапив у в'язницю.

Чедомір Стойкович, який є одним із провідних голосів Сербії проти російського впливу, попереджає, що Сербія перебуває під "гібридною окупацією", що призвела до широкої підтримки, якою зараз користується Росія.

"Протягом 15 років Росія проводила величезну операцію в Сербії. Їхня розвідка тут у великих масштабах. Вони вкладають сюди гроші, купуючи ЗМІ та редакторів новин", - каже він.

Він намагався розпочати судове переслідування російського посла та ПВК "Вагнера", а зараз захищає молоду українку, яка, на його думку, зазнала несправедливого поводження через її національність.

Водночас висвітлення російської війни в Україні у Сербії часто різко відрізняється від висвітлення в інших європейських країнах.

Одна місцева газета напередодні вторгнення опублікувала матеріал із сумнозвісним заголовком "Україна напала на Росію". Інше видання опублікувало на першій шпальті матеріал, в якому йшлося, що український президент Володимир Зеленський звинуватив Захід у "зраді" України, хоча насправді він нічого подібного не сказав.

Сербія також виділяється серед інших європейських країн своєю підтримкою Росії. Вона відмовилася приєднатися до санкцій Заходу, хоча президент Вучич засудив вторгнення Росії.

Влад, продавець сувенірів у центральному парку Калемегдан у Белграді, жваво торгує промосковськими футболками. На одній зображений логотип Z, який став візитівкою російської війни. На іншому бестселері зображений Путін верхи на ведмеді.

"Це не Росія проти України, це Росія проти НАТО", - стверджує він, повторюючи ще одну путінську мантру.

Багато хто в Сербії так і не пробачив оборонному альянсу Заходу авіаудари проти сил Слободана Мілошевича в 1999 році.

Вони поклали край жорстокій етнічній чистці Сербією албанців у Косово, але також викликали ненависть серед багатьох сербів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У п'ятницю Косово відсвяткувало 15 років незалежності, але Сербія цього не визнає

Косово - це наскрізна тема в Сербії, і там досі базуються сили під проводом НАТО.

Косово, яке багато хто тут вважає невіддільною частиною сербської території, проголосило незалежність 15 років тому після багаторічної етнічної напруги, кривавого конфлікту та актів геноциду.

Сербія не визнає Косово як незалежну державу, як і 50 000 етнічних сербів, які там проживають.

Водночас у лютому президент Вучич зустрінеться з прем'єр-міністром Косово в Брюсселі з представниками США та ЄС, сподіваючись на підписання мирного плану, який просуне Сербію далі на шляху до Європейського Союзу та допоможе вивести за межі російської орбіти.