Військовий з Тернополя загинув через місяць після призову. Військкомат обіцяє перевірку

40 хвилин(и) тому

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Місцеві волонтери та активісти у соцмережах повідомили про загибель на Донбасі тернополянина Богдана Покітка. За їхніми даними, йому лише за місяць до цього вручили повістку та без належної підготовки відправили одразу на Донецький напрямок.

Загибель Покітка підтвердив мер Тернополя Сергій Надал та територіальний центр комплектування й соціальної підтримки (ТЦК) Тернопільської області.

ТЦК (колишній військкомат) підтверджує дані волонтерів, що 12 лютого Покітка, якого незадовго до цього призвали до лав збройних сил, перевели до нового місця проходження служби, де він "загинув внаслідок бойових дій" через чотири дні, 16 лютого.

Місцева волонтерка Оксана Огородник стверджує, що загиблому вручили повістку близько місця тому - це начебто зробили на зупинці громадського транспорту у Тернополі та примусово доставили чоловіка до місцевого ТЦК.

Вона пише, що він не проходив жодного навчання в навчальних частинах та на полігоні, до цього в армії не служив.

"Як можна відправити людину на передову без професійних навичок, практики та підготовки? - обурюється вона. - Пройшов місяць від вручення повістки. Ганьба всім відповідальним особам - це буде на вашій совісті".

У коментарях під її постом мер Тернополя Сергій Надал також пообіцяв звернутися до відповідних органів, щоб вони провели перевірку.

19 лютого ТЦК оприлюднив у фейсбуці заяву, в якій пообіцяв провести службову перевірку, "за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу".

"Такий випадок, який стався з солдатом Б. Покітком, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їхнього життя і життя тих, хто поруч", - йдеться в заяві.

У ТЦК закликають "дочекатись завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднення найближчими днями".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військові у Львові на День Соборності України

В останні тижні в Україні почали масово роздавати повістки, які зобов'язують чоловіків з'явитися до центрів комплектації та стати на облік або ж оновити дані про себе.

Працівники військкоматів, з якими спілкувалася ВВС News Україна, стверджують, що йде планова мобілізація, а пожвавлення роздачі повісток пов'язане з формування резерву.

Водночас частина людей після такого оновлення інформації та встановлення на облік незабаром вже були мобілізовані. Також надходили скарги на те, що повістки роздають масово, в неочікуваних місцях, наприклад, в громадському транспорті посеред міста.

У коментарі ВВС News Україна секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що роздача повісток дозволяє поставити на облік військовозобов'язаних та сформувати резерв. Він також зазначив, що мобілізація в Україні не припинялася від початку повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року.