Як російський шпигун працював у німецькій розвідці й міг зашкодити Україні

1 година тому

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Наприкінці грудня у Німеччині заарештували та звинуватили у шпигунстві на користь Росії співробітника служби зовнішньої розвідки Німеччини БНД, місяцем пізніше заарештували його ймовірного спільника.

Як пише німецька та американська преса, "кріт" обіймав досить високу посаду в БНД, що стривожило розвідки союзників Німеччини.

Розслідування в Німеччині послідувало за арештами підозрюваних російських шпигунів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.

Представники американських та європейських спецслужб попереджають, що Росія зберігає значні можливості у сфері шпигунства.

Навіть після масових висилок понад 400 підозрюваних співробітників російської розвідки з посольств по всьому континенту протягом минулого року у Європі все ще залишаються російські шпигуни.

Однак, на думку фахівців, шпигунська мережа Москви за останній рік зазнала більших втрат, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.

"Зараз світ для російських служб зовсім інший, - сказав в інтерв'ю Washington Post Антті Пелттарі, директор служби зовнішньої розвідки Фінляндії. - Їхні можливості значно знизилися".

За словами Пелттарі, Росія намагається компенсувати свої втрати, покладаючись більше на кібершпигунство. Москва також намагається скористатися потоками біженців, щоб надіслати нових шпигунів до європейських країн.

Однак у цих нових агентів не буде дипломатичного захисту та ресурсів, пов'язаних із роботою в російських посольствах, а рівень їхньої підготовки та досвіду буде нижчим.

За словами європейських чиновників, розгром російських агентурних мереж призвів до курйозних ситуацій: наприклад, Москва спробувала направити висланих з однієї європейської столиці розвідників до іншої, покладаючись на слабку координацію між спецслужбами різних країн. Однак європейські розвідники заздалегідь поділилися один з одним відомостями про висланих росіян.

Проте події у Німеччині викликали помітне занепокоєння у розвідувальних колах західних країн. Як виявилося, навіть в умовах тиску, що посилився на російських агентів після початку вторгнення в Україну, до Москви йшов потік секретних відомостей з однієї з найбільших розвідувальних служб Європи - німецької БНД.

У результаті США, Велика Британія та низка інших європейських держав скоротили обсяги розвідданих, якими вони обмінюються з Берліном.

"Кожна служба самостійно оцінює завдані збитки, - сказав Washington Post високопоставлений співробітник розвідки в Північній Європі. - Кожен думає "Якою інформацією ми з ними поділилися і чи була вона доступна російському агенту?"

Що трапилося у БНД

Арешт Артура Еллера (в офіційних повідомленнях, як заведено в Німеччині, він позначався лише ініціалами, проте Washington Post і New York Times встановили, що повне ім'я звучить так; те саме стосується Карстена Лінки, згаданого далі) 21 січня відбувся в основному завдяки зусиллям ФБР, яке зібрало необхідні для цього докази.

За місяць до арешту Еллера в Мюнхені німецька влада також заарештувала 52-річного Карстена Лінке. Цей арешт особливо примітний: Лінке очолював підрозділ БНД, який відповідав за кібербезпеку та стеження за електронними комунікаціями, він мав доступ до особистих справ співробітників агентства. Цей відділ забезпечує до половини даних, що збираються щодня БНД, пише New York Times.

До цього Лінке працював на об'єкті в Баварії, де здійснювався технічний збір інформації у глобальних інформаційних мережах.

Як розповів New York Times історик БНД Еріх Шмідт-Еенбоом, потенційно Лінке міг мати доступ і до перехоплень інших даних, у тому числі з німецьких розвідувальних кораблів у Балтійському морі та з мобільних пристроїв прослуховування на півдні України (ніяких подробиць щодо цих пристроїв він не навів).

За повідомленням журналу Der Spiegel, ФСБ доручила йому з'ясувати точне розташування американських високоточних ракетних установок Himars і поставленої Берліном системи ППО Iris-T, хоча джерела видання сумніваються, що йому це вдалося.

Німеччина виявила "крота" лише за допомогою союзної західної служби, яку представники БНД назвати відмовилися.

Німецькі оперативники почали ретельно вивчати відносини Лінке з Еллером, 31-річним торговцем дорогоцінним камінням та металами.

Еллер - натуралізований громадянин Німеччини. Він народився в Росії і в 1990-х роках разом із батьками переїхав до Німеччини, де навіть відслужив до армії.

Останнім часом Еллер займався бізнесом, пов'язаним із компаніями у Німеччині та Африці. Зокрема, разом зі швейцарським торговцем золотом та нігерійським бізнесменом він керував зареєстрованою в Нігерії компанією з торгівлі нафтопродуктами.

За повідомленнями, Лінке та Еллер познайомилися у 2021 році на щорічному фестивалі, що проводиться спортивним клубом міста Вайльхайм у Баварії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Мюнхені минулого року розпочався судовий процес над російським дослідником, який працював у європейському проєкті ракети-носія "Аріан": його звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

Існують підстави вважати, що їх познайомив член вкрай правої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН), який колись служив в армії разом з Еллером, що наводить на думку, що Лінке міг керуватися радикальними політичними поглядами.

По роботі Еллер постійно перебував у роз'їздах: лише торік їх було понад 100. Окрім інших місць, він часто їздив і до Росії. Як правило, поїздки в Росію були недовгими, але, за даними центру "Досьє", він зупинявся в дорогих готелях Москви і Санкт-Петербурга.

На початку листопада Еллер надовго виїхав у Флориду разом із дружиною та маленькою дочкою - відвідати родичів дружини до Маямі, а до Німеччини повернувся у грудні у справах.

Еллера "досить швидко визначили як можливого співучасника", розповів Washington Post високопоставлений співробітник німецької служби безпеки, який брав участь у розслідуванні.

За його словами, коли 21 грудня 2022 року німецька влада заарештувала Лінке, Еллеру зателефонував якийсь чоловік із ФСБ із попередженням, що йому загрожує небезпека, і запропонував вилетіти до Москви. Однак Еллер повернувся до Флориди.

Дізнавшись, що Еллер перебуває під пильною увагою у зв'язку з витоком інформації з БНД, ФБР встановило за ним практично цілодобове спостереження.

У результаті 12 січня, коли він зібрався знову летіти до Мюнхена, в аеропорту його взяли агенти ФБР. Еллер погодився пройти допит та здати свої електронні прилади - ноутбук та мобільний телефон.

На допиті він розповів, що працює на БНД і видав цікаві подробиці, наприклад, що перевозив секретні файли БНД до Росії, а тому привозив конверти, на його думку, з грошима Лінке. Еллер також розповів, що контактував із співробітниками ФСБ.

Міністерство юстиції роздумувало, чи варто висувати звинувачення проти Еллера в США, але в результаті вирішило відправити його до Німеччини, де на нього чекали серйозніші звинувачення.

Еллеру було наказано залишити країну. Його посадили на літак до Мюнхена, де на нього вже чекали німецькі поліцейські з ордером на арешт.

У свою чергу, Лінке звинувачується у зловживанні своїми повноваженнями в БНД, щоб допомогти Еллеру перетнути німецький кордон із секретними файлами та готівкою. В американській пресі з'явилися навіть відомості про те, що якийсь співробітник БНД, мабуть, діючи за наказом Лінке, допомагав Еллер обходити митний огляд у Мюнхені.

Слідчі виявили щонайменше чотири платежі, які Еллер доставив Лінке, на загальну суму близько 100 тисяч доларів.

Поки що слідчі не вважають ймовірними фінансові мотиви і губляться у здогадах, що могло змусити колишнього військового та офіцера розвідки зрадити свою країну.

Єдиний поки що натяк на можливий мотив - це його ультраправі симпатії: у будинку Лінке під час обшуку виявили листівки АДН, а на роботі він відкрито говорив колегам, що відчуває погіршення ситуації в країні та зневажливо говорив про уряд країни.

Соціальні мережі Лінке не надто допомогли слідству: журналісти Der Spiegel знайшли його обліковий запис у Google під псевдонімом "Steen von Ottendorf". Він підписаний лише на один канал у YouTube, на якому зібрані націоналістичні мелодії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спецназ бундесверу KSK (Kommando Spezialkräfte) у 2020 році був частково розформований через зв'язок бійців із праворадикалами. На фото - навчання KSK у 2014 році.

Оттендорф, місто Сході Німеччини, не має прямого зв'язку з Лінке, але в ньому активно діють "рейхсбюргери" - різношерста ультраправа група, що заперечує легітимність сучасної німецької держави.

Деякі з "рейхсбюргерів" взяли участь у спробі державного перевороту, що провалилася, наприкінці минулого року.

А що в інших країнах?

Справа Лінке та Еллера - далеко не єдина. Росія продовжує спроби направити своїх шпигунів у західні країни.

Серед них є так звані "нелегали", яких відправляють за кордон не як дипломатів - із супутнім імунітетом, - а під складнішим прикриттям, щоб приховати будь-який зв'язок із Росією.

Наприклад, минулого року в аеропорт Схіпхол в Амстердамі прилетів бразилець Віктор Мюллер Феррейра - він отримав посаду стажера в Міжнародному кримінальному суді.

Насправді він виявився російським військовим на ім'я Сергій Черкасов, якого понад десять років тому відправило за кордон ГРУ.

Черкасов прожив у Бразилії кілька років, за допомогою підроблених документів конструюючи особистість "Віктора Мюллера Феррейри".

Він здобув освіту у Трініті-коледжі в Дубліні та Школі перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Хопкінса у Вашингтоні, після чого отримав пропозицію про стажування у Міжнародному кримінальному суді, який зараз розслідує звинувачення у російських військових злочинах в Україні.

Голландська влада не пустила "Феррейру" до країни, він повернувся до Бразилії, де зараз відбуває тюремний термін за підробку документів та інші злочини.

Російська влада заперечує, що Черкасов - шпигун, проте домагається в бразильської влади його видачі - нібито за злочини, пов'язані з наркотиками.

У жовтні за аналогічних обставин влада Норвегії заарештувала іншого ймовірного російського шпигуна Михайла Мікушина.

Він теж видавав себе за бразильського дослідника, який займається безпековими питаннями в Арктиці в університеті на півночі Норвегії.

Як і Черкасов, Мікушин був російським "нелегалом", який провів роки за кордоном, розробляючи ретельно продумане прикриття для свого завдання.

За словами європейських чиновників, частково провали російських спецслужб зумовлені розширенням співпраці між європейськими службами, а також зміною ставлення до Росії у країнах континенту, зокрема в Німеччині, яку на початку українського конфлікту багато критикували за нехтування російською загрозою.

"Лютий 2023 року - це не те саме, що лютий 2021 або 2019 року", - сказав Washington Post один високопоставлений співробітник західної розвідки. За його словами, після вторгнення Росії в Україну в Європі урвався терпець і російським агентам тепер немає де розвернутися.

Внаслідок такого тиску, за словами західних чиновників, з'явилися ознаки того, що російські спецслужби ухвалюють рішення, які раніше вважалися неприйнятними, що робить оперативників більш уразливими.

"Наша робота показала, що російські відомства толерантніше ставляться до ризику", - сказав старший співробітник контррозвідки ФБР, хоча конкретних прикладів не навів.

Автор фото, SWEDISH FOOD AGENCY Підпис до фото, У листопаді 2022 року шведська прокуратура висунула звинувачення у шпигунстві на Росію Пейману Кіа, колишньому співробітнику шведських спецслужб, та його брату Паяму

Точно оцінити масштаб збитків, завданих російським шпигунським мережам у Європі, нелегко.

Росію підозрюють у причетності до інших подій, які викликали занепокоєння в Європі минулого року, хоча прямий зв'язок Москви з ними довести не вдалося.

Наприклад, норвезька влада заарештувала кількох людей за використання безпілотників поблизу об'єктів інфраструктури. Однак їх усіх невдовзі звільнили - схоже, вони виявилися безневинними аматорами.

Поштові бомби, розіслані наприкінці минулого в Іспанії, дали ґрунт для побоювань, що Росія мобілізує пов'язані з нею ультраправі угруповання та готується розпочати кампанію терору.

Але потім Мадрид оголосив про арешт 74-річного іспанця, який, схоже, діяв наодинці.

Втім операції російських агентів у Європі, зрозуміло, не припинилися.

Наприклад, з початку року в Литві пройшло кілька кібероперацій, спрямованих проти українських біженців, пише Washington Post.

Спочатку литовським агентствам, некомерційним організаціям та навіть готелям розсилали запити з проханням вказати всіх українців, з якими їм останнім часом довелося мати справу - нібито від імені міграційної влади Литви.

Потім була кампанія з розсилки фальшивих повідомлень нібито від українського посольства, в яких стверджувалося, що Литва допомагає знайти чоловіків військового віку, щоб повернути їх на фронт.