"Україна має перемогти, Росія - програти". Що обіцяли на Мюнхенській конференції

36 хвилин(и) тому

Справжнім девізом цьогорічного Мюнхенського форуму стала фраза "As long as it takes" - "Стільки, скільки буде потрібно", яку використав у своїй промові практично кожен оратор для опису того, які часові рамки може мати підтримка України з боку його країни чи організації.