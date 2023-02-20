"Дайте боєприпаси!" Конфлікт Пригожина з міноборони РФ вийшов на новий рівень

Ілля Барабанов

ВВС

1 година тому

Автор фото, REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool/File Photo

Конфлікт засновника ПВК "Вагнер" із російським Міністерством оборони вийшов на нову стадію. Євген Пригожин не зміг кулуарно вирішити питання з нестачею боєприпасів для своїх загонів і розгорнув публічну кампанію проти міністра оборони Сергія Шойгу, в якій намагається заручитися підтримкою максимальної кількості союзників: від керівника Чечні до людей, які воювали на сході України з 2014 року.

"Лайно кипить, кров вирує, але питання, які я ставив щодо боєприпасів, залишаються не вирішеними", - поскаржився Євген Пригожин у зверненні, опублікованому 20 лютого його пресслужбою.

Засновник ПВК стверджує, що російська армія не має "снарядного голоду", а російська промисловість вийшла на необхідні для фронту темпи виробництва боєприпасів.

За його словами, він знає склади, куди ці боєприпаси привозять, номери партій і навіть ящиків, але всіх його знайомств та зв'язків не вистачає, щоб ці снаряди надали найманцям з його ПВК, які вже пів року намагаються захопити в Донецькій області місто Бахмут.

Конфлікт найманців із Генштабом та Міноборони триває вже не перший місяць, але Пригожин досі вважав за краще, аби публічно скаржився на проблеми хтось із його підлеглих.

Наприкінці грудня його бійці опублікували образливе відео на адресу голови Генштабу Валерія Герасимова, в якому назвали його "підором" (образливе позначення гомосексуалів у Росії, - ВВС) та чортом ******* [неприємним]".

А на початку січня президент Володимир Путін зробив чергові перестановки у військовому керівництві, призначивши саме Герасимова командувачем усім російським угрупуванням в Україні, а колишнього командувача - генерала Суровікіна - понизив до заступника командувача.

Ображати голову Генштабу пригожинські найманці після цього на якийсь час припинили, і 16 лютого випустили вже підкреслено ввічливе звернення - до "колег та друзів з Міноборони" з проханням все ж таки вирішити проблему з боєприпасами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До Шойгу в Пригожина був конфлікт з начальником Генштабу Герасимовим

Коли реакції не було і на це, бійці ПВК чи хтось, хто видавав себе за них, з кулемета розстріляли на полігоні паперові портрети генералів Герасимова та Лапіна. Пригожину довелося відхрещуватися від цього ролика; він заявив, що його підлеглі не мають жодного стосунку до фільмування.

У сьогоднішньому зверненні засновник ПВК стверджує, що для вирішення проблеми снарядного голоду йому пропонували вибачитися перед високопосадовцями.

"Всі кивають кудись нагору: "Ви ж знаєте, у вас непрості стосунки он там, - показує пальцем вгору і закочує очі Пригожин. - Вам треба піти вибачитися, тоді ваші бійці отримають боєприпаси. Перед ким вибачитись? 140 мільйонів росіян, скажіть, перед ким я маю вибачитися, щоб мої хлопці гинули вдвічі рідше, ніж це відбувається сьогодні?".

Пригожин стверджує, що восени 2022 року, поки російським угрупуванням в Україні командував генерал Суровікін, проблем зі снарядами у його загонів не було, "хоч промисловість ще рипіла". Але тепер найманці гинуть через те, що "військові функціонери не хочуть дупу відірвати з місця".

"Я не тикаю вам, що ви снідаєте із золотого посуду і відправляєте доньок відпочивати по Дубаях, коли російський солдат гине на фронті, - заявив засновник ПВК, недвозначно натякнувши на роль у цьому конфлікті міністра оборони Сергія Шойгу. - Це не екстремістська заява. Це не спроба когось образити. Боєприпаси дайте у потрібній кількості, які є на складах".

Автор фото, Демьянчук Олександр Підпис до фото, Донька Сергія Шойгу зустрічала новий рік в Дубаї з чоловіком, що не сподобалося Євгену Пригожину

Міністерство оборони випади з боку Пригожина вважає за краще ігнорувати. У цих умовах, коли акуратно критикувати оборонне відомство починають навіть завжди лояльні воєнкори, які роками відпрацьовують повістку, пропоновану міністерством, "Комсомольська правда" опублікувала 19 лютого репортаж про те, як Бахмут штурмують "колишні зеки та підполковники ГРУ".

"Під час активного просування учасники штурму починають зазнавати снарядного голоду, який втамовувати треба оперативно, щоб не втратити наступальну інерцію, - акуратно описує проблему воєнкор Олександр Коц. - А знайти застосування боєприпасів тут є кому".

"Ситуація, за якої у телеграмі з'явився флешмоб #ДайСнарядиВагнерам - шокуюча, - визнає військовий пропагандист ВДТРК Євген Піддубний. - І навіть те, що дискусія про бойове живлення структури, яка успішно діє на (бахмутському. - Ред.) напрямі, вийшла у публічне поле, свідчить про те, що командир цієї структури, людина впливова у всіх сенсах, вичерпав апаратно-бюрократичні можливості. Я припускав, що рік найважчих боїв, успіхів та поразок, помилок та висновків змінять ситуацію. Але ні".

І лише його колега Олександр Сладков продовжує запевняти, що жодних проблем немає. "Окрім завдань у Бахмуті та Соледарі ми, Міністерство оборони, багато завдань вирішуємо та надаємо допомогу ПВК, - стверджує він. - Реально".

Не отримавши жодної реакції на звернення та випади, Пригожин у традиціях медіавійн 1990-х намагається заручитися якомога більшою кількістю союзників у конфлікті з Шойгу та Генштабом.

"Вже зараз можна впевнено говорити, що "Вагнер" залізно довів свою ефективність у військовому плані і підвів межу під розмовами про необхідність ПВК. Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні і необхідні", - написав 19 лютого у своєму каналі голова Чечні Рамзан Кадиров, який разом із Пригожиним публічно атакував генерала Лапіна за провали російської армії у Харківській області.

Пригожин намагається представити себе лідером не тільки найманців, які прямо зараз воюють на фронті, але й усіх командирів, які воювали на боці "ЛДНР" у 2014-2015 роках. Так, ще восени звільнили зі збройних формувань самопроголошеної "ДНР" їхнього офіційного речника з 2014 року Едуарда Басуріна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Речника бойовиків ДНР Едуарда Басуріна відправили на пенсію восени 2022 року, але Пригожин звернув увагу на це тільки зараз

Минулими вихідними після допису того ж Сладкова на цю відставку звернули увагу російські провладні канали, а Пригожин особисто зустрівся з Басуріним, висловив йому підтримку і запропонував посаду замполіта у ПВК "Вагнер", паралельно розкритикував чиновників Міноборони, які, на його думку, позбавляють армію цінних та заслужених кадрів.

Поки що ситуативний союз Пригожина з Кадировим, воєнкорами та відставним спікером Басуріним не наближає його до вирішення головної проблеми, на яку він скаржиться. Відомство Сергія Шойгу продовжує ігнорувати його публічну кампанію, вдає, що може дозволити собі не звертати уваги на пригожинські випади в телеграм-каналах.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Тим часом Шойгу нагородив генерал-полковника Мурадова, який провалив наступ на Вугледар

20 лютого міністр оборони вручив погони генерал-полковника Рустаму Мурадову, якого провладні воєнкори звинувачували у високих втратах під час провальної для російської армії спроби штурму Вугледара.