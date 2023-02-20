Без телефонів і 10 годин потягом: як зберегли таємницю щодо візиту Байдена в Україну

Сара Сміт

Редакторка новин Північної Америки

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Це була смілива поїздка, майже нечувана для президента США.

Чиновники Білого дому описують як "безпрецедентний для сьогодення" несподіваний візит Джо Байдена до столиці України Києва, появу у воєнній зоні, яка зазнає постійних атак.

Вони кажуть, що попередні президентські поїздки до Іраку та Афганістану під час війни були підкріплені значною військовою присутністю США.

І попри широко поширені припущення серед представників преси про те, що Джо Байден, можливо, планує поїздку в Україну під час перебування в Польщі, візит усе одно застав усіх абсолютно зненацька.

Те, як він з'явився поруч із президентом Володимиром Зеленським у центрі Києва під звуки сирен повітряної тривоги, робить його виступ в Україні гучнішим, ніж будь-що, що він може сказати у своїй промові в Польщі.

"Це було ризиковано, і ні в кого не має залишатися сумнівів у тому, що Джо Байден - лідер, який серйозно ставиться до зобов'язань", - сказала директорка із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Без телефонів

Джо Байден мав вилетіти зі США до Варшави в понеділок увечері для дводенної поїздки.

Попередній розклад мав два підозріло довгі проміжки в його маршруті, і багато хто ставив питання, чи не буде це моментом, коли він потрапить в Україну.

Репортери на щоденних пресбрифінгах у Білому домі неодноразово запитували про візит. Нам сказали, що "зараз" не запланована зустріч із паном Зеленським і не заплановані зупинки за межами Варшави.

Остаточне рішення про поїздку до Києва ухвалили лише в п'ятницю, хоча її планували місяцями з кількома головними помічниками президентів.

У неділю офіційний розклад Білого дому все ще показував, що президент вилітає до Варшави о 19:00 за місцевим часом - у понеділок увечері. Насправді президентський літак Air Force One вилетів о 04:15 у неділю вранці.

На борту перебувала свідомо невелика команда з його найближчих помічників, бригади медиків і співробітників служби безпеки.

Із президентом дозволили поїхати лише двом журналістам. Від них вимагали зберігати мовчання до того часу, поки Байден не прибуде до Києва.

Як повідомив радник у справах національної безпеки США Джейк Салліван, за кілька годин до вильоту про візит Байдена проінформували Росію. Він сказав, що це було зроблено "з метою деконфліктації".

"Я не скажу, як вони відповіли або яким конкретно було наше повідомлення, але можу підтвердити, що ми зробили таке попередження", - зазначив Салліван.

Потужний сигнал американському суспільству

Джо Байден провів 10 годин у потязі, який прямував до Києва. Він мав можливість відвідати інші місця на території України, куди простіше дістатися, але зробив вибір на користь Києва, оскільки це було символічно важливо.

Поїздка Байдена має показати Москві, що Білий дім сповнений рішучості допомагати Києву - але це ще й потужний сигнал для американських виборців.

Минулого тижня речницю Байдена Карін Жан-П'єр запитали про опитування громадської думки, які показали деяке зниження підтримки України серед американців.

Вона відповіла, що виступи президента США адресовані американському народу - так само як людям у всьому світі. Своїм візитом Байден дає наочну відповідь республіканській меншості, яка ставить питання про те, чи довго ще США можуть допомагати Україні.