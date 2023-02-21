"Це вони розв'язали війну!" Що сказав Путін в своєму посланні

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот трансялції Підпис до фото, Звернення Путіна

Війна з Україною стала головною темою послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Свою провину за розв'язаний конфлікт він навідріз не визнає.

"Це вони розв'язали війну, а ми використовуємо силу, щоб зупинити її", - заявив він, звинувативши Захід і Україну в підготовці агресії проти Росії.

Путін повторив цілу низку своїх стандартних звинувачень у бік України та Заходу, наполягаючи, що Росія жертва, а не агресор. Він жодним словом не згадав про десятки тисяч вбитих у війні українців та про десятки знищених міст.

Напередодні виступу у Росії очікували якихось проривних заяв щодо війни та мобілізації. Проте цього не сталось.

На думку Путіна, західні країни готували Україну як "анти-Росію" ще з середини 19 сторіччя. Що саме це значить, російський президент не пояснив.

За його словами, зараз Україна окупована економічно, політично і військово західними країнами, зокрема США.

"Ми не воюємо із народом України. Він став заручником київського режиму", - повторив Путін свої стандартні наративи, що не воює проти людей. Але про загиблих під час ударів російськими ракетами не згадав.

"Відповідальність за ескалацію - на західних елітах. Український режим обслуговує інтереси третіх сторін", - сказав очільник Кремля.

Про зброю, яку захід постачає в Україну, російський президент також згадав.

"Чим далекобійніші системи постачатимуть на Україну, тим далі відсуватимемо загрозу від наших кордонів", - погрожував Путін. Але не уточнив, як саме.

"Вони мають намір перевести локальний конфлікт у глобальний. На це реагуватимемо. Йдеться вже про існування нашої країни. Перемогти Росію на полі бою неможливо", - запевнив Путін.

Він наполягає, що Захід "нічого не добився і не доб"ється".

"Ми крок за кроком акуратно і послідовно вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами", - так розповів про подальший перебіг війни Путін.