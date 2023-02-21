Як Китай підтримує Росію під час війни в Україні

Reality Check

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Китай заперечив звинувачення держсекретаря США Ентоні Блінкена у тому, що він розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії.

Однак Китай, можливо, вже надає російським військам в Україні дані військової розвідки, а також стає все більш важливим торговим партнером для Росії.

Чи надає Китай Росії зброю?

Китай розширює свої військові виробничі можливості і зараз є четвертим у світі експортером зброї.

"Китайська зброя зараз стає все більш досконалою", - каже Сімон Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

"Їхні безпілотники, наприклад - одна зі сфер, у якій Росія була б дуже зацікавлена", - додає він.

США стверджують, що китайські фірми вже надавали "нелетальну підтримку" Росії, і що у них є нова інформація, яка свідчить про те, що Пекін може надати "летальну підтримку".

У Вашингтоні попередили, що така ескалація матиме "серйозні наслідки" для Китаю.

Марія Шагіна, експертка з економічних санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень, каже, що Китай відкрито не постачав Росії зброю, але, можливо, таємно продає їй високотехнологічну продукцію, яку можна використовувати у військових цілях.

"Є... докази того, що Китай є найбільшим експортером напівпровідників - часто через підставні компанії в Гонконзі та ОАЕ - до Росії", - каже вона.

"Деякі китайські компанії також постачають цивільні дрони, використовуючи сіру зону між військовими та цивільними цілями", - додає експертка.

Американський Центр передових оборонних досліджень стверджує, що китайські компанії можуть надсилати Росії електронні складові для зенітно-ракетних радарів.

США також запровадили санкції проти китайської компанії, яка, за словами Вашингтона, надала супутникові зображення на підтримку російських найманців, які воюють в Україні.

Як Китай економічно допомагає Росії?

Після того, як Росія вторглася в Україну рік тому, західні країни запровадили суворі санкції проти Росії - заборонили імпорт нафти та експорт високотехнологічної продукції.

Багато західних фірм повністю припинили свої зв'язки з Росією, а її торгівля зі США, Британією та країнами ЄС зменшилася протягом 2022 року.

Однак загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня в 190 мільярдів доларів у 2022 році, що на 30% більше, ніж роком раніше.

Російський імпорт з Китаю зріс на 13% до 76 мільярдів доларів, а експорт до Китаю зріс на 43% до 114 мільярдів доларів.

Оскільки торгівля Росії із західними країнами зменшилася в 2022 році, Китай став, безумовно, її найважливішим торговим партнером.

Скільки нафти і газу Китай купує у Росії?

У 2022 році Росія експортувала до Китаю вдвічі більше скрапленого нафтового газу (LPG), ніж роком раніше.

У 2022 році вона поставила на 50% більше природного газу в Китай через трубопровід "Сила Сибіру".

Китай також імпортував на 10% більше сирої нафти з Росії, ніж у 2021 році.

Це частково компенсує обсяг продажів нафти та газу до ЄС, які Росія втратила минулого року.

У 2021 році вона забезпечила 40% газу, імпортованого ЄС, а у 2022 році - лише 15%.

Росія також забезпечила 14% імпорту нафти ЄС у 2022 році - порівняно з 26% у 2021 році.

Майже половина всіх річних доходів російського уряду надходить від продажу нафти і газу.

Група економічно розвинутих країн G7 разом із Європейським Союзом та Австралією встановили світове обмеження на ціну російської нафти, що транспортується морем, щоб спробувати зменшити фінанси, які Кремль може витратити на війну.

Однак Китай відмовився дотримуватися обмеження і купує російську нафту за ринковими цінами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайський термінал у Тяньцзіні приймає скраплений газ із Росії

Росія прагне розширити експорт енергоносіїв до Китаю.

Дві країни домовилися про будівництво нового газопроводу (Сила Сибіру 2). Наявний почав працювати в 2019 році за 30-річним контрактом на суму понад 400 мільярдів доларів.

Однак коли запрацює новий газопровід із Сибіру, невідомо.