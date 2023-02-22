"Крах Росії, неонацисти і ядерна зброя". Що правда, а що - ні у промові Путіна

Команда Reality Check

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

У своєму посланні до Федеральних зборів, яке тривало майже дві години, президент Росії Володимир Путін зробив низку тверджень про війну в Україні та різко критикував країни Заходу.

Ми перевірили деякі його заяви.

Автор фото, Getty Images

"Неонацистський режим, що встановився в Україні після 2014 року"

Путін неодноразово робив безпідставні заяви про "неонацистський режим" в Україні як виправдання російського вторгнення.

На останніх парламентських виборах в Україні у 2019 році підтримка ультраправих кандидатів склала 2%, що значно нижче, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський - єврей, а члени його сім'ї загинули під час Голокосту.

В Україні були ультраправі групи. Найвідоміша з них - полк "Азов", деякі елементи якого висловлювали підтримку ідеології нацизму.

"Азов" сформували для опору підтримуваним Росією сепаратистам, що захопили 2014 року райони східної України. Згодом як полк він увійшов до складу Збройних сил України.

"Одній з бригад ЗСУ... дали ім'я "Едельвейс", як гітлерівській дивізії"

Тут Путін зробив порівняння між підрозділом української армії та 1-ю гірничо-стрілецькою дивізією нацистів, на емблемі якої була квітка едельвейса і яка чинила воєнні злочини під час Другої світової війни.

14 лютого президент Зеленський надав почесне звання "Едельвейс" 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді.

Наступного дня МЗС Росії у своєму твіті назвало це "доказом" присутності нацистів в Україні.

При цьому квітка едельвейса, що росте в альпійських регіонах, використовувалась як символ іншими європейськими гірничорятувальними підрозділами, зокрема, Хорватською гірничорятувальною службою, генералами швейцарської армії та 21-ю стрілецькою бригадою Польщі.

Навіть у Росії був спеціальний підрозділ під назвою "Едельвейс". Цю назву отримав 17-й загін спеціального призначення Росгвардії у 2011 році. У 2016 році назву змінили на "Авангард".

"Ми також пам'ятаємо про спроби київського режиму отримати ядерну зброю, бо про це говорили публічно"

Немає жодних доказів того, що Україна намагалась отримати ядерну зброю, і Путін, який заявляв про це раніше, також не надав їх.

Коли Україна була у складі колишнього Радянського Союзу, ядерна зброя базувалась в Україні, але в 1994 році Україна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї і відмовилась від неї в обмін на гарантії безпеки.

У 2021 році посол України в Німеччині Андрій Мельник припустив, що якщо Україна не зможе приєднатись до НАТО, їй, можливо, доведеться переглянути свій без'ядерний статус.

У 2022 році президент Зеленський заявив, що хоч Україна "відмовилась" від свого ядерного потенціалу, "безпеки вона не має".

Однак український уряд не висловлював наміру придбати ядерну зброю, і в документі військової стратегії, опублікованому в 2021 році, про це не йдеться.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ООН заявляє, що не помітило в Україні жодних ознак "перенаправлення ядерного матеріалу, призначеного для мирної діяльності, на інші цілі".

"ВВП у 2022 році знизився лише на 2,1%. При цьому нагадаю, що ще у лютому-березні минулого року, прогнозували обвал російської економіки"

Тут Путін має рацію - рівень падіння економіки Росії менший, ніж прогнозували раніше.

Російське статистичне агентство стверджує, що ВВП у РФ скоротився на 2,1%, що наближається до оцінки 2,2% в останньому звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Це скорочення все ще робить її країною з найгіршими показниками в списку МВФ, але організація підтверджує, що падіння - менше, ніж очікували.

МВФ заявив, що російська торгівля перенаправляється в країни, що не застосовують проти неї санкції.

Наприклад, Індія і Китай стали найбільшими покупцями російської нафти, оскільки західні країни обмежують закупівлі та запроваджують санкції.