"Голова Дельфіна" і "Сонячний велетень" - найкращі астрономічні знімки 2022 року

1 година тому

Королівська обсерваторія в Гринвічі назвала лауреатів призу глядацьких симпатій за підсумками конкурсу "Астрономічний фотограф року".

Автор фото, Aleix Roig

Третє місце присудили Алешу Ройгу за знімок туманності, розташованої в сузір'ї Великого пса.

Хмара водню, що розкинулась майже на 60 світлових років, оточує масивну зірку, яка перебуває на останніх стадіях своєї еволюції і відносно скоро (за космічними мірками) має спалахнути.

Офіційна назва туманності - Sh2-308, але між собою астрономи називають її простіше - "Голова дельфіна".

Автор фото, Miguel Claro

На відміну від основних переможців конкурсу, роботи яких оцінює професійне журі, приз глядацьких симпатій присуджують майже на пів року пізніше - за підсумками виставки найкращих надісланих фотографій.

Друге місце відвідувачі експозиції віддали знімку Мігеля Кларо. Робота під назвою "Сонячний велетень" відобразила викид сонячної матерії, що нагадує своїми обрисами гігантську фігуру людини, яка ніби стоїть на поверхні зірки.

Автор фото, Daniel Zafra

Абсолютним переможцем у номінації "Приз глядацьких симпатій" став Даніель Зафра, камера якого зняла Чумацький Шлях над вершинами гірського хребта Кордильєра-Уайуаш у перуанських Андах.