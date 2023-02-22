"Голова Дельфіна" і "Сонячний велетень" - найкращі астрономічні знімки 2022 року
Королівська обсерваторія в Гринвічі назвала лауреатів призу глядацьких симпатій за підсумками конкурсу "Астрономічний фотограф року".
Третє місце присудили Алешу Ройгу за знімок туманності, розташованої в сузір'ї Великого пса.
Хмара водню, що розкинулась майже на 60 світлових років, оточує масивну зірку, яка перебуває на останніх стадіях своєї еволюції і відносно скоро (за космічними мірками) має спалахнути.
Офіційна назва туманності - Sh2-308, але між собою астрономи називають її простіше - "Голова дельфіна".
На відміну від основних переможців конкурсу, роботи яких оцінює професійне журі, приз глядацьких симпатій присуджують майже на пів року пізніше - за підсумками виставки найкращих надісланих фотографій.
Друге місце відвідувачі експозиції віддали знімку Мігеля Кларо. Робота під назвою "Сонячний велетень" відобразила викид сонячної матерії, що нагадує своїми обрисами гігантську фігуру людини, яка ніби стоїть на поверхні зірки.
Абсолютним переможцем у номінації "Приз глядацьких симпатій" став Даніель Зафра, камера якого зняла Чумацький Шлях над вершинами гірського хребта Кордильєра-Уайуаш у перуанських Андах.
Загалом у 2022 році на конкурс подали понад 3000 знімків, зроблених фотографами з 67 країн.