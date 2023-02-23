Без жирних і потворних: у Британії відредагували дитячі казки. Проти навіть прем'єр-міністр

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Видавці хочуть адаптувати книжки Роальда Даля до сучасного життя. Ті, хто його знав, кажуть, що письменник був би не в захваті

У Британії триває велика дискусія про межі між політкоректністю, доречністю та цензурою. Вона почалася після того, як під час перевидання казок одного з головних дитячих письменників Британії Роальда Даля видавництво вирішило відредагувати їх, прибравши потенційно образливі для героїв характеристики. Більшість письменників і навіть прем'єр-міністр Ріші Сунак проти редагування.

Хто такий Роальд Даль?

Роальд Даль - британський письменник, автор як дитячих книжок, так і творів для дорослих. Вони були написані з 1930-х по 1980-ті роки. У Британії його вважають класиком, він входить до всіх рейтингів головних письменників ХХ століття. Він тут загальновизнаний казкар номер один.

Роальд Даль ще у 1940-і приніс у літературу гремлінів - міфічних істот, що вміють непомітно виводити техніку з ладу (термін "гремліни" з'явився серед англійських авіатехніків у 1930-х, а Даль був льотчиком під час Другої світової війни). Фільми про гремлінів знімав, наприклад, Стівен Спілберг.

Дуже популярним був фільм 2005 року "Чарлі та шоколадна фабрика". Його режисером був Тім Бертон, у ньому знялися Джонні Депп та Гелена Бонем-Картер.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роальда Даля багато екраїнзували. "Віллі Вонк і шоколадна фабрика" 1971 року став одним з найуспішніших фільмів за його казкою

Даль був автором сценарію одного з фільмів про Джеймса Бонда - "Живеш лише двічі". За його оповіданням "Парі" Квентін Тарантіно зняв кінцеву частину культового фільму "Чотири кімнати".

2021 року права на екранізацію творів Даля купив Netflix.

Книги Даля позбавлені властивої дитячій літературі сентиментальності, в них досить жорсткий і чорний гумор. Він любив гротеск і несподівані сюжетні повороти.

Що сталося з його книжками зараз?

Твори Роальда Даля регулярно перевидаються, так було й на початку 2023 року. Але цього разу компанія Roald Dahl Story Company, що володіє правами на книги, і видавництво Puffin Books вирішили внести до творів понад сто правок із формулюванням: "Щоб вони більше підходили для сучасної аудиторії".

Де-факто з книг прибрали слова й формулювання, які з позицій сьогодення можуть виглядати недоречними чи навіть образливими.

Наприклад, герой "Чарлі та шоколадної фабрики" Августин Глуп з "жирного" перетворився на "величезного". Газета Telegraph пише, що слова на кшталт "товстий" і "жирний" повністю зникли з останньої редакції книг Даля.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відьмам з однойменної казки Даля у 2023 році доводиться добирати слова

Пані Твіт з книги "Твіти" була "жахливою і потворною", а тепер - просто "жахлива".

"Дивна (weird) африканська мова" у цій же книзі стала просто африканською мовою.

Визначення "божевільний" стосовно героїв прибрали з усіх книг Даля. Також героїв більше не описують за допомогою слів "чорний" чи "білий, як статуя".

У Roald Dahl Story Company пояснили, що працювали з громадською організацією Inclusive Minds. Її заснували понад десять років тому з метою перевидання дитячих книг відповідно до сучасних вимог.

"При публікації нових тиражів книг, написаних багато років тому, немає нічого незвичайного в перегляді мови разом з оновленням інших деталей, зокрема, обкладинки книги і макета сторінки", - наполягають у Roald Dahl Story Company.

То чи варто це робити?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На казках Даля виросло кілька поколінь британських читачів

Дискусія про це триває останні дні, до неї навіть долучився британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Його представник заявив, що мистецькі твори слід зберігати, а не ретушувати. І дбайливо ставитися до літературної спадщини, а не "розбовтувати" її (в оригіналі спікер прем'єр-міністра використав вигадане Далем і неперекладне слово gobblefunk).

Письменник Салман Рушді написав у твіттері, що тим, хто вирішив відредагувати книги Роальда Даля, має бути соромно.

Журналіст і письменник Саймон Хеффер, який знав Роальда Даля, в колонці для Telegraph написав, що якби Даль дізнався про це рішення, то перекинувся б у труні.

Фантаст Філіп Пулман сказав, що якщо книги Даля починають нас ображати, потрібно просто припинити видавати їх, а не цензурувати.

Але й прихильники правок також є. "Я думаю, що цю роботу провели дуже делікатно, - каже поетеса Деб'яні Чаттерджі. - Вони зробили "жирного" персонажа "величезним" - і від цього він став ще смішнішим".

Видавництво Puffin Books та Roald Dahl Story Company не мають наміру відмовлятися від свого рішення щодо виправлень.