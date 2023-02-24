Велика пресконференція Зеленського: які питання обурили президента

3 годин(и) тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він дві з половиною години відповідав на питання українських та іноземних журналістів у прямому ефірі.

Більшість питань прозвучала саме від іноземних ЗМІ й стосувалася міжнародних відносин та співпраці Києва з іншими державами.

Зеленський, звичайно, подякував союзникам України, які підтримували країну від самого початку війну - зокрема США, Британію, Польщу, країни Балтії. Але водночас зазначив, що прагне заручитися підтримкою країн на інших континентах - в першу чергу, у Латинській Америці та Африці, і навіть готовий поїхати до цих країн.

Також він знову прокоментував можливість переговорів із Путіним. На питання турецького журналіста, чи сів би він за стіл переговорів із ним, якби президент Туреччини Ердоган організував таку зустріч в Анкарі, Зеленський відповів, що переговори треба було проводити до початку війни, а зараз там "немає з ким говорити".

"Ще до війни я йому [Ердогану] говорив: посадіть Путіна за стіл перемовин... Не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити... А зараз ми не можемо. Це не та вже людина. Там нема з ким говорити", - сказав Зеленський.

Він зазначив, якщо Росію не зупинити в Україні, вона піде далі й вторгнеться вже на територію НАТО, зокрема, до країн Балтії. І щоб цього не сталося, закликав західних партнерів не припиняти підтримку України - бо інакше потім їм доведеться відправляти воювати "своїх синів і дочок".

Також Зеленський приділив увагу відносинам з Китаєм та запропонованому Сі Цзіньпіном мирному плану.

За словами президента, він не розглядає це як мирний план. На його думку, мирний план має презентувати лише країна, на території якої війна, тобто Україна. На його думку, пропозиції Сі - це важливий сигнал того, що Китай готовий обговорювати можливості припинення війни.

"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці... Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росію, і для мене це дуже важливо - це пункт номер один", - зазначив Зеленський.

Жанна Безп'ятчук

Кореспондентка BBC News Україна з пресконференції

Президент Зеленський говорив про перемоги України за цей рік. Детально пояснював, чого очікує від партнерів. Географія його очікувань сягала країн Латинської Америки та Африки. Це геополітичний розмах досі невідомий і незнаний для українських лідерів. За рік війни він лише двічі виїхав з України, але зумів при цьому вибудувати для України глобальні перспективи.

Президент зізнався, що найважчим моментом року війни для нього було розкриття правди про вбивства цивільних людей російськими військами у Бучі. За його словами, тоді він переконався, "що диявол поруч". Про свої помилки, допущені за цю війну, він волів говорити без деталей, але визнав - вони є.

За всю пресконференцію він отримав лише одне по-справжньому критичне запитання від журналістки "5 каналу", зокрема, про те, що топпосадовці в січні 2022 року не попередили людей про можливість нападу з півночі й не тільки, а також про відповідальність ексголови СБУ та водночас його друга дитинства Івана Баканова за дії деяких керівників цієї спецслужби на початку війни. Ідеться, зокрема, про швидку окупацію Херсонщини.

На це в українського президента була переконлива для більшості відповідь про те, що сама ця пресконференція в Києві була можлива, бо він, як президент, цей рік боровся за свою країну.

Загалом майже три години цього спілкування з журналістами залишили враження про те, що український президент націлений далі на боротьбу.

Перед зустріччю з журналістами він спілкувався з президентом Туреччини Ердоганом. Після неї він теж кудись поспішав. Це його типовий графік останнього року.

Автор фото, Офіс президента України

Незручні питання

З Китаєм - вірніше, з китайською кореспонденткою - були пов'язані й поодинокі незручні моменти пресконференції.

На її запитання про те, як Україні привертати на свій бік союзників з географічно віддалених країн, Зеленський натомість почав сам ставити питання журналістці.

"Ви згодні зі мною, що це правильно?", - кілька разів питав Зеленський кореспондентку, зокрема щодо того, чи має Росія вивести війська з України, чи можна "вбивати живих людей", чи можна окупувати ядерну станцію тощо.

"Китай погоджується зі мною?" - продовжував запитувати зніяковілу журналістку Зеленський, після чого зазначив, що "нам треба продовжити цю розмову без інших учасників".

Інше питання, яке спровокувало бурхливу реакцію президента, прозвучало від журналістки "5 каналу" Ганни Рибалки.

Вона згадала про заборону трансляції каналу і запитала, чи шкодує він про те, що у січні-лютому минулого року відкидав попередження про загрозу вторгнення Росії і таким чином позбавив населення можливості завчасно підготуватися. Друге питання полягало в тому, чи будуть покарані винні з оточення президента - зокрема колишній очільник СБУ Іван Баканов.

Після цього у неї забрали мікрофон.

У відповідь Зеленський нервово заявив, що він нікуди не тікав, що є і його заслуга в тому, що "ми тут у деокупованому Києві", і що він багато зробив для того, щоб "ми не втратили державу" - "як би вам не неприємно було про це чути".

"Ми боремося, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські домовленості тощо", - сказав Зеленський.

"Я, президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них - власник вашого каналу", - додав Зеленський, натякаючи на Петра Порошенка.