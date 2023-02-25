Як технокомпанія ASML стала найдорожчою в Європі і "яблуком розбрату" між США і Китаєм

Кермел О'Грейді та Метью Кеніон

Business Daily

45 хвилин(и) тому

Автор фото, ASML Підпис до фото, Завод у Нідерландах, де ASML виготовляє машини, які друкують найцінніші комп'ютерні мікросхеми у світі

Ззовні це виглядає як звичайна корпоративна будівля, багато скла та сталі, але ця фабрика на півдні Нідерландів належить компанії ASML, і ті машини, які там виготовляють, зовсім не звичайні.

Насправді ця технологія є настільки передовою та має такий попит, що ASML стала найдорожчою технологічною фірмою Європи.

Так що там виготовляють?

ASML розробляє та виготовляє машини, які виготовляють комп'ютерні мікросхеми, але не старі комп'ютерні мікросхеми.

Машини ASML виробляють найдосконаліші комп'ютерні мікросхеми, і це єдина компанія у світі, яка має таку технологію.

Ця фактична монополія означає, що саме те, як працюють машини ASML, підпадає під стандарти найсуворішої корпоративної безпеки у світі.

Тим не менш, нам провели екскурсію заводом і ознайомили з основами виробництва.

Автор фото, ASML Підпис до фото, На цій ілюстрації показано складний інтер'єр машини ASML EUV - екстремальне ультрафіолетове світло виділено фіолетовим кольором

Мікрочіпи виготовляють шляхом створення складних моделей транзисторів або мініатюрних електричних перемикачів, шар за шаром, на кремнієвій пластині.

Вони надруковані за допомогою системи літографії, де світло проектується через ескіз візерунка цих мініатюрних перемикачів.

Потім світло зменшується та фокусується за допомогою передової оптики, а візерунок викарбовується на світлочутливій кремнієвій пластині.

Цей шаблон формує схему кремнієвого чіпа, який може опинитися в комп'ютері, телефоні чи будь-якому іншому електричному пристрої, який ви можете згадати.

Вирішальним аспектом найдосконаліших машин ASML є те, що вони можуть працювати в крихітних масштабах, генеруючи надзвичайно тонке ультрафіолетове світло — лише 13,5 нанометрів.

Сандер Гофман з ASML порівнює це з використанням ручок із різними наконечниками: "Через малу довжину хвилі це означає, що ви в основному використовуєте тонкий лайнер, щоб намалювати ці лінії інтегральної схеми — замість машин старого покоління, які використовують, так би мовити, маркер".

Здатність викарбовувати на кремнії за допомогою таких тонких схем означає, що ви можете нанести на кремній більше компонентів, що, у свою чергу, означає, що електронні пристрої можуть мати більшу обчислювальну потужність і більше пам'яті, залишаючись того самого розміру.

Машини працюють у вакуумі, оскільки весь процес викарбовування чіпа може бути збитий з колії найдрібнішими забрудненнями - наприклад, частинками шкіри.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одне з найчистіших у світі робочих середовищ, де набажаний відбиток пальця може коштувати дорого

Коли ми відвідали фабрику, технолог Брем Маттійссен збирав одну з останніх розробок ASML. Пан Маттійссен працює в одному з найчистіших середовищ на планеті.

"Є моменти, коли нам доводиться надягати рукавички поверх рукавичок, щоб переконатися, що ми не залишимо відбитків пальців, щоб переконатися, що ми не приносимо зайвого пилу в машину. Один відбиток пальця... може завдати значної шкоди машині", - розповідає він.

Самі машини дуже масивні та складні. На збирання та доставку однієї машини з екстремальним ультрафіолетом (EUV) може знадобитися рік.

Минулого року компанія поставила лише 50 моделей найвищої специфікації та загалом 400 машин.

Ці продажі, плюс дохід від управління та модернізації існуючих машин, минулого року принесли компанії 21,2 мільярда євро.

Замовлення, які обробляють зараз, коштують удвічі більше. Зростання продажів означає збільшення робочої сили на третину за останні 12 місяців.

Вейн Лем, консультант технологічної дослідницької компанії CCS Insights, каже, що машини ASML розробляють й вдосконалюють роками, якщо не десятиліттями.

ASML працює над своїми машинами з найвищими специфікаціями з початку 2000-х років, залишаючи іншим компаніям у цій галузі досить багато роботи.

"Я впевнений, що в роботі є конкуренти... однак у найближчій перспективі немає справжнього конкурента ASML", — каже він.

Непогано для компанії, яку BBC колись назвала "відносно маловідомою". Цю цитату пан Гофман надрукував на худі.

Підпис до фото, Сандер Гофман з ASML надрукував на худі цитату BBC про "відносно маловідому компанію". Ми забираємо слова назад

Положення ключового гвинтика у світовій електронній промисловості пов'язано з труднощами.

Наразі ASML зачепило суперництво між США та Китаєм.

Китай давно хоче виробляти найдосконаліші комп'ютерні чіпи, для чого йому потрібні машини ASML.

Але з 2019 року США фактично блокують ASML експорт цих машин до Китаю.

Йоріс Теер, стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень, каже, що США прагнуть завадити Китаю наздогнати їхні можливості у технології чіпів.

"США перенесли свої цілі з переваги на пару поколінь над своїми суперниками до того, що треба підтримувати якомога більшу перевагу, що також може означати, що ви повинні відкинути своїх суперників якомога далі", - пояснює він.

Є повідомлення, що між владою Нідерландів і США було досягнуто угоди щодо експорту ASML, але подробиці не опубліковані.

У заяві, реагуючи на новини, компанія ASML повідомила, що будь-які обмеження потребуватимуть тривалої роботи, перш ніж законодавство впровадять.

У довгостроковій перспективі виконавчий директор ASML Петер Веннінк не вважає, що експортні обмеження сильно вплинуть на його бізнес.