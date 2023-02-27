"Бейонсе – це супер, але перемога важливіша". Як український дизайнер одягає світових зірок

Меган Лоутон

Кореспондентка Newsbeat

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 29-річний Іван заснував свій модний бренд у 2015 році

Для більшості дизайнерів Лондонський тиждень моди став шансом представити нові колекції.

Але для українського дизайнера Івана Фролова це було чимось більшим.

На своє шоу Іван вирішив одягнути футболку з українським прапором і бачив у цьому можливість "підтримати розмову про війну".

"Війна триває, і нам потрібна увага, яку ми отримували на початку", — каже він.

29-річний дизайнер поспілкувався з BBC Newsbeat після свого показу.

Від корсетів до бронежилетів

Іван згадав початок широкомасштабного вторгнення. Тоді він припинив роботу.

Але, на його подив, впродовж двох тижнів усі його працівники написали, що хочуть продовжувати працювати у звичайному режимі.

Автор фото, Ivan Frolov Підпис до фото, Іван і його команда з 35 людей працюють у студії в центрі Києва

У перші дні війни вони не думали про моду - пожертвували свої швейні машинки для пошиття бронежилетів і направили свої навички на інше.

"Ми шили форму нестандартних розмірів, наприклад, для дуже високих хлопців", — каже дизайнер.

"Наші швейні машини підходять для шиття корсетів і вечірніх суконь, але ми зробили все, що могли".

Робота в зоні бойових дій - дуже непередбачувана, каже Іван. Через повітряні тривоги "ніколи не знаєш, що буде далі".

"А коли Росія почала бомбити електростанції, було багато проблем з електрикою".

Але Іван і його команда не лише продовжували допомагати військовим, вони частково повернулися до дизайну.

Іван працював над вбранням для музичного кліпу британського виконавця Сема Сміта.

"У нас було дуже мало часу, адже потрібно було відправити вбрання до Польщі потягом, і тут - чергове відключення світла".

Автор фото, Ivan Frolov Підпис до фото, Команда Івана працювала над вбранням для кліпу Сема Сміта

Але команда Івана не скасувала замовлення - натомість вони все зробили вручну.

"Наші майстрині кріпили свої телефони до ламп і шили й вишивали під світлом телефонних ліхтариків", - згадує дизайнер.

"Після цього я зрозумів, що немає такого завдання, яке українцям було б не під силу".

Однак війна дуже ускладнила логістику - тепер потрібно більш як 17 годин, щоб вивезти одяг з країни.

"Раніше ми доставляли вбрання прямо з Києва, а тепер кожне замовлення має вивезти хтось з нашої команди потягом до Польщі, а потім літаком в інше місце", - каже Іван.

Інша мрія

Сем Сміт — не єдина зірка, з якою Іван співпрацював за останній рік. Серед його клієнтів - Doja Cat, Ріта Ора, Дуа Ліпа та Бейонсе.

У січні американська r'n'b діва замовила в Івана один з образів для свого концерту в Дубаї.

"Завжди добре, коли щось подібне трапляється, тому що зараз у нас лише сумні новини. Це допомагає нам вірити, що далі все буде краще".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іван назвав цю сукню для Бейонсе "Феєрверк"

Рішення Бейонсе одягнути український бренд на такий "важливий виступ" означало для Івана дуже багато.

Але, розмірковує він, війна внесла свої корективи.

"Я завжди мріяв одягати Бейонсе, але тепер мої мрії змінилися. Зараз у мене лише одна мрія — перемога України".

Дивлячись у майбутнє, Іван сподівається, що одного разу його показ мод відбудеться у Києві, а не в Лондоні.

Автор фото, HENRY NICHOLLS Підпис до фото, Показ Івана Фролова на тижні моди в Лондоні

Автор фото, HENRY NICHOLLS Підпис до фото, Показ Івана Фролова на тижні моди в Лондоні