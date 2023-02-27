Коронавірус таки міг вийти з лабораторії, припускають у США

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з біолабораторій в Китаї

Міністерство енергетики США, що контролює роботу всіх 17 провідних біолабораторій країни, зокрема тих, що займаються передовими біологічними технологіями, після детального аналізу дійшло висновку, що коронавірус "з низькою часткою ймовірності", але все ж таки міг мати лабораторне походження, тобто поширився внаслідок випадкового витоку, найімовірніше - в одній з лабораторій міста Ухань.

ФБР ще 2021 року дійшло висновку (але із середнім ступенем ймовірності), що вірус міг "вирватись" з однієї з китайських лабораторій. Чотири інші американські агенції, що вивчали це питання, схиляються до думки, що вірус мав природне походження і передався від тварин до людей, а ЦРУ поки що не вирішило, чий бік зайняти у цій суперечці.

Стрімке поширення Covid-19 і наступних його штамів на початку 2020 року викликало паніку й хаос у системах охорони здоров'я по всьому світу, призвело до пандемії й жорстких обмежувальних заходів, застопорило пересування людей по всьому світу, порушило торговельні зв'язки, дуже підірвало світову економіку, викликало запеклі політичні суперечки, які досі не вщухають, і, що найсумніше, призвело до загибелі щонайменше 7 млн людей.

Питання про те, звідки взявся вірус, було політизоване від самого початку. Колишній президент США Дональд Трамп відкрито називав його "китайським вірусом", і хоча адміністрація Байдена знизила градус напруження, спроби встановити джерело інфекції незмінно призводять до політичної поляризації.

І нові висновки міністерства енергетики, як і варто було очікувати, викликали негативну реакцію Пекіна, який знову звинуватив США у поляризації.

Китайське коріння

Перші випадки Covid-19 були зареєстровані в Китаї, у місті Ухань, і вже тоді багато хто вказував на Уханьський інститут вірусології як можливий центр поширення інфекції, оскільки саме там, в одній з лабораторій, коронавірус вивчали на кажанах.

Згідно з однією з теорій, коронавірус або виник у дикій природі, а в лабораторії його вирішили уважно вивчити, або китайські вчені самі його вивели, а вже потім він вирвався на волю.

Прихильники конспірологічних теорій навіть стверджують, що вірус поширили навмисне в рамках експериментів з бактеріологічною зброєю, проте жодних виразних фактів, які могли б це підтвердити, поки що не виявили.

Інша теорія, що має значно більше прихильників, вказує на природне поширення вірусу і називає джерелом тепер вже сумнозвісний ринок в Ухані, де продавали все, від кажанів до єнотів. Саме відвідувачі цього ринку стали одними з перших, хто звернувся до клініки із симптомами ковіду.

Різні думки

Останні висновки міністерства енергетики суперечать висновками чотирьох розвідувальних служб США, які вважають, що причиною пандемії став вірус, що з'явився в дикій природі й подолав міжвидовий бар'єр, тобто передався від тварини.

Працівники міністерств також відмовилися надати нові розвідувальні дані або результати аналізів, які підштовхнули їх до висновку про лабораторне походження вірусу. Навіть ФБР, яке раніше теж дійшло висновку про лабораторне джерело інфекції, судячи з усього, зробило свій висновок іншим шляхом.

ЦРУ, своєю чергою, лише в одному переконані: коронавірус не є частиною китайської програми з розробки біологічної зброї.

Як зізнався в неділю журналістам радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, в американській розвідувальній спільноті "існує цілий спектр поглядів" з цього питання, проте адміністрація Байдена не перестає підштовхувати розвідників до того, щоб вони докопалися до істини.

Представник міністерства енергетики наголосив, що його департамент "продовжує підтримувати ретельну, кропітку та об'єктивну роботу професіоналів з розвідки, які за наказом президента розслідують джерела Covid-19".

Китайська влада неодноразово називала теорію про лабораторне походження коронавірусу політично мотивованою брехнею, що не має наукового обґрунтування.

У березні 2021 року ВООЗ також дійшла висновку, що лабораторне походження вірусу було б вкрай малоймовірним. Однак американці тоді вказали на те, що половина фахівців, які писали той звіт, була призначена китайцями, і доповідь була по суті продиктована ними, тому на особливу довіру не заслуговує.