В Україні затримують підлітків, які наслідують російське ПВК "Редан". Що це і чи небезпечне воно

22 хвилин(и) тому

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Наприкінці лютого у Росії почали влаштовувати масові бійки підлітки-неформали, які називають себе ПВК "Редан". Відповіддю стали облави поліції та різкі заяви влади РФ. В останні дні про субкультуру стало відомо також в Україні. Місцева влада вже назвала її "задумом ФСБ" та "російською ІПСО".

Про що йдеться і чому підлітки називають себе саме так?

Що таке ПВК "Редан"?

Абревіатура ПВК, очевидно, відсилає до приватних військових компаній, найвідоміша з яких - "Вагнер" - упродовж останнього року постійно фігурувала в новинах з війни в Україні.

Але так звана ПВК "Редан" або "Рьодан" не має жодного відношення до воєнізованих формувань: це підліткова субкультура, що виникла в соцмережах та натхненна аніме-серіалом "Hunter x Hunter", у якому є бандитське угрупування під назвою "Редан".

Символи підліткової "ПВК" - чорний колір, павуки та цифра 4.

Бійки в Росії

Перші повідомлення про так звану ПВК "Редан" або "Рьодер" стали надходити з Росії в останні тижні.

22 лютого стало відомо про масову бійку за участі підлітків в торговому центрі "Авіапарк" у Москві. За кілька днів затримали дев'ятьох ймовірних учасників бійки, на них склали адміністративні протоколи про хуліганство.

Російське агентство ТАСС, посилаючись на неназваного співрозмовника в правоохоронних органах, повідомило у понеділок, що трьох учасників бійок у Москві помістили під домашній арешт за статтею про хуліганство із застосуванням зброї - згадуються газові балончики, ножі та страйкбольні пістолети.

Схожі бійки траплялися в Санкт-Петербурзі, Казані та інших великих містах Росії. Серед обґрунтувань конфлікту звучало, що одним підліткам не подобалось, як вдягнені інші, тож вони вирішили "пояснити за шмот".

Поліція РФ заявила, що розпочала перевірки торгових центрів та превентивні облави на сходки підлітків в інших великих містах. Вже повідомляли про масові затримання в Казані, Новосибірську та Москві.

"Редан" в Україні

Автор фото, Нацполіція

В останні дні стало зрозуміло, що "Редан" сягнув України. Про рух все частіше пишуть в соцмережах, з'являються відповідні групи в телеграмі.

Офіційно сутичок та бійок не фіксували, але поліція, місцеві ЗМІ та мешканці повідомляли про зібрання підлітків у Києві, Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Одесі та Харкові.

У більшості випадків зібрання викликали інтерес правоохоронців, які, як повідомляється, "попереджали" бійки.

Апогеєм стало масове затримання підлітків, які асоціюють себе з ПВК "Редан", в Харкові 27 лютого.

Місцева поліція повідомила про затримання понад двохсот підлітків, які зібралися, щоб "підтримати флешмоб, який запустила Російська Федерація".

Загалом йшлося про 245 учасників масового заходу. Серед неповнолітніх було 149 хлопців та 66 дівчат. У них знайшли 17 ножів, кастетів та газових балончиків.

Усіх їх затримали, з ними та з їхніми батьками, як повідомляється, провели бесіди ювенальні прокурори.

Російський тренд?

Автор фото, Нацполіція

Київська поліція, яка 27 лютого затримала групу підлітків, що начебто збиралися влаштувати бійку, прямо пов'язала новий рух з російським трендом.

"Провокування масових бійок серед молоді і підлітків - це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", - вважають там.

Начальник головного управління нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, де сталося наймасовіше затримання в Україні, закликав батьків бути уважними до дітей та у своєму фейсбуці назвав "Редан" "задумом ФСБ".

"Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо це зупинити", - йдеться в його заяві.

Поліція заявила, що шукатиме організаторів "бійки, яка готувалася".

У Росії, натомість, натякають, що за новим рухом стоять "представники недружніх країн".

Зокрема, голова комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що законодавці та правоохоронні органи мають "детально вивчити ситуацію".

"Необхідно розібратися, чи не стоять за новою "модною структурою" представники недружніх країн, єдина мета яких - дестабілізувати ситуацію через нашу молодь", - написав він.

Голова російської "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна вимагає заборонити "Редан" в інтернеті.

Прокоментували рух навіть в Кремлі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це "псевдосубкультура зі знаком мінус і нічого хорошого не несе нашій молоді".

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Блогер та викладач японської мови Борис Мороз підтверджує, що першоджерело - японські аніме "Hunter x Hunter", але додає, що російський рух, запозичивши цю естетику, "створив власну революційну ідеологію".

"В її серці лежить ідея про те, що неформали, які отримували люлів від гопників та ультрас, можуть зібратися гуртом та самі виписати люлів будь-кому. Тепер купа українських підлітків носить одяг з павуком та цифрою 4 (бо саме такий номер був у героя аніме, якого наслідують) і урізноманітнюють собі дозвілля", - пише він.

На його думку, успіх цієї ідеї в українських підлітків закономірний.