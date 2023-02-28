Атака дронів на Росію. Що стоїть за останнім нальотом безпілотників

1 година тому

Автор фото, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ Підпис до фото, Запуск безпілотника Ту-141 ("Стриж") під час навчань ЗСУ у вересні 2021 року

Протягом останньої доби російська влада повідомила одразу про декілька атак безпілотників або спроб таких атак в різних регіонах Росії. Попри те, що більшість дронів, як виглядає, не досягли своєї мети, якщо це справді українські літальні апарати, - це одна з наймасштабніших таких атак на територію Росії.

Безпілотники, які завдавали ударів або намагалися це робити, "засвітилися" в різноманітних регіонах Росії.

Повідомляли, зокрема, про уламки трьох безпілотників у Бєлгороді, пожежу на нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю, збиття "українських" безпілотників у Брянській області та Адигеї, падіння дрона в Підмосков'ї.

Аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі у вівторок вранці понад годину не приймав і не відправляв авіарейси через "невстановлений об'єкт" у небі.

Чи справді йдеться про українські літальні апарати, наразі невідомо. Хоча у кількох випадках місцева влада РФ говорила саме про "українські" дрони. Але в будь-якому разі спроба такої розгалуженої атаки виглядає безпрецедентною.

Про що вона може свідчити - аналізує кореспондент ВВС Павло Аксьонов.

Довга та важка дорога

Поява безпілотників у Бєлгороді, Брянській області, Туапсе та Адигеї, а також повідомлення про появу дрона в районі Санкт-Петербурга - найбільша така подія за останні тижні.

Даних про приналежність цих апаратів немає, але найлогічніше у такій ситуації припустити, що за цим можуть стояти українські військові.

Що було цілями дронів, сказати важко: лише один із них - у Туапсе - вибухнув на території НПЗ "Роснефті".

Судячи з фотографій уламків, знайдених на місці вибуху апарату в Адигеї, він був оснащений турбореактивним двигуном.

Відео, на якому нібито зафіксовано момент удару по нафтобазі в Туапсе, також потрапило до мережі. Звук на ньому запізнюється порівняно з відеорядом, але якщо він оригінальний, а не був накладений пізніше, цей вибух також влаштував апарат з реактивним двигуном - його шум чітко чути на відео.

Автор фото, Повітряні сили ЗСУ Підпис до фото, Безпілотник Ту-141 ("Стриж") під час навчань ЗСУ у вересні 2021 року.

Раніше ЗСУ використовували для ударів по аеродромах у глибині Росії старі радянські реактивні розвідувальні безпілотники Ту-141 "Стриж", які були перероблені на ударні дрони-камікадзе. По суті, з апарату, що може повертатися, зробили крилату ракету.

Глава Адигеї Мурат Кумпілов також повідомив, що вибух стався в районі селища Нове - це фактично передмістя великого міста Краснодара, яке розташоване на протилежному березі Кубані.

Судячи з інформації з Бєлгородської області, там були використані інші дрони, легші, яким, за попередньою інформацією, не вдалося досягти мети.

Ще одна обставина, яка може мати відношення до нічної атаки дронами, - оголошення про повітряну тривогу, які пролунали у кількох регіонах, зокрема, у Воронезькій, Бєлгородській областях, а також у Краснодарському краї. Їх передавали місцеві радіостанції та телеканали. У МНС Росії заявили, що це стало наслідком зламу систем оповіщення хакерами.

Все це разом виглядає як добре спланована операція, яка включає використання безпілотників різного класу, можливо, паралельно з кібернетичною атакою.

У випадку з Туапсе та Адигеєю, якби дрони запускали з території, яку контролюють ЗСУ, то їм довелося б пролетіти понад 400 кілометрів.

При цьому траєкторія польоту пролягала б над лінією фронту, тилом російського угруповання, українським та російським узбережжям Азовського моря, над морем, а також над Краснодарським краєм. В результаті, як мінімум, один безпілотник зміг вразити ціль, причому вона розташована в Туапсе - місті, яке дуже далеко від лінії фронту війни в Україні.