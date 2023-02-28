Вони кажуть, що війна в Україні - фейк. Хто ці люди
- Алістер Коулман і Шаян Сардарізаде
- BBC Monitoring
У першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну соцмережі охопив сплеск фейків, деякі дописи отримали мільйони переглядів.
Приміром, у США низка ультраправих акаунтів з великою кількістю підписників опублікували серію безпідставних заяв про те, що війна в Україні може бути містифікацією, влаштованою західними ЗМІ й урядами.
Серед поширювачів найбільш вірусних заяв були ті, кого раніше заблокували у твіттері й дозволили повернутися після того, як соцмережа перейшла під контроль Ілона Маска.
Війна і фейк
Один неправдивий допис, що набирає обертів у твіттері й на інших платформах, припускає, що вся війна була якимось чином сфальшована.
Як доказ деякі джерела в США називають нібито відсутність кадрів з лінії фронту.
Один коментатор у вірусному дописі поскаржився на "відсутність кадрів війни", заявивши, що це "пахне шахрайством".
Інший інфлюенсер з 1,4 мільйонами підписників у твіттері заявив про відсутність "детальних оновлень" щодо війни.
Цим постом пізніше поділився колишній радник з національної безпеки США Майкл Флінн, підписавши його так: "Я двічі наважуюсь сказати, що він не правий".
Війна в Україні добре задокументована.
Окрім розповідей очевидців, ВВС та інші глобальні ЗМІ зібрали чимало кадрів з української передової. Є також докази від урядів та агенцій з усього світу, які підтверджують, що війна - справжня.
Від самого початку соцмережі наповнили відео про війну, багато з яких журналісти перевірили й підтвердили їхню автентичність.
Пошкодження багатоповерхівки
За два дні після вторгнення світ облетіли фото київської багатоповерхівки з величезною дірою після влучення російської ракети. Репортери детально висвітлювали наслідки руйнувань просто з місця події.
Наприклад, є матеріал ВВС News Україна про цю багатоповерхівку.
Останніми днями у соцмережах знову з'явилися знімки цієї будівлі, яку згодом відремонтували й частково реконструювали.
Деякі коментатори заявляли, що або будинок ніколи не був уражений, або вся війна - це обман, оскільки, мовляв, неможливо відновити будівлю під час бойових дій.
Цей допис, зокрема, поширив відомий ультраправий подкастер і антивакцинатор, чий заблокований акаунт нещодавно відновив твіттер.
Однак, якщо не рахувати регулярних ракетних обстрілів з боку Росії, Київ не був на передовій з кінця березня 2022 року, коли російські війська відійшли від міста, щоб зосередитися на східній та південній Україні.
Ремонт і реконструкцію столичної будівлі розпочали у травні минулого року, про що детально розповідали українські ЗМІ, додаючи відповідні зображення.
Фейкове відео з трупом, що рухається
Мільйони переглядів отримало відео, на якому український репортер стоїть перед мертвими тілами у мішках, а одне з тіл "рухається".
Почали говорити, що це "доказ" того, що ролі трупів виконують актори, яких найняли, щоб підтримати західний наратив про війну в Україні.
"Припини рухатись, ти ж мертвий! ІПСО?" - підписав твіт власник праворадикального акаунта.
Відео разом з іншими подібними претензіями поширили кілька інших правих інфлюенсерів у фейсбуку й тiктoку.
Насправді ж це відео взяте з репортажу австрійської газети Osterreich про кліматичну акцію протесту, що відбулася у Відні на початку лютого минулого року, ще до російського вторгнення. Активісти мали на меті підкреслити небезпеку вуглецевих викидів.
Це відео - подвійний фейк. Його раніше вже поширювали як "доказ" того, що смерті від Covid були сфальшовані.
"Двійник" Зеленського
Вірусні фото й відео, опубліковані в інтернеті, стверджують, що зафіксували "випадкову" появу двійника Володимира Зеленського.
В одному дописі йдеться, що український президент має "таємного двійника", який помилково з'явився в кадрах, показаних польським телебаченням.
Інші повідомлення показують ту саму людину на задньому плані під час візиту президента США Джо Байдена до Києва минулого тижня.
Однак у цій людині легко впізнати Максима Донця, особистого охоронця Зеленського. За даними Reuters, Донець очолює службу безпеки президента з травня 2019 року.
Фото, на яких він слідує за українським президентом на публіці у різному одязі, можна легко знайти в інтернеті.