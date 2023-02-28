Вони кажуть, що війна в Україні - фейк. Хто ці люди

Алістер Коулман і Шаян Сардарізаде

BBC Monitoring

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Згідно з фейковими наративами, охоронець президента Зеленського Максим Донець (ліворуч) є його двійником

У першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну соцмережі охопив сплеск фейків, деякі дописи отримали мільйони переглядів.

Приміром, у США низка ультраправих акаунтів з великою кількістю підписників опублікували серію безпідставних заяв про те, що війна в Україні може бути містифікацією, влаштованою західними ЗМІ й урядами.

Серед поширювачів найбільш вірусних заяв були ті, кого раніше заблокували у твіттері й дозволили повернутися після того, як соцмережа перейшла під контроль Ілона Маска.

Війна і фейк

Автор фото, TWITTER

Один неправдивий допис, що набирає обертів у твіттері й на інших платформах, припускає, що вся війна була якимось чином сфальшована.

Як доказ деякі джерела в США називають нібито відсутність кадрів з лінії фронту.

Один коментатор у вірусному дописі поскаржився на "відсутність кадрів війни", заявивши, що це "пахне шахрайством".

Інший інфлюенсер з 1,4 мільйонами підписників у твіттері заявив про відсутність "детальних оновлень" щодо війни.

Цим постом пізніше поділився колишній радник з національної безпеки США Майкл Флінн, підписавши його так: "Я двічі наважуюсь сказати, що він не правий".

Війна в Україні добре задокументована.

Окрім розповідей очевидців, ВВС та інші глобальні ЗМІ зібрали чимало кадрів з української передової. Є також докази від урядів та агенцій з усього світу, які підтверджують, що війна - справжня.

Від самого початку соцмережі наповнили відео про війну, багато з яких журналісти перевірили й підтвердили їхню автентичність.

Пошкодження багатоповерхівки

Автор фото, Twitter

За два дні після вторгнення світ облетіли фото київської багатоповерхівки з величезною дірою після влучення російської ракети. Репортери детально висвітлювали наслідки руйнувань просто з місця події.

Наприклад, є матеріал ВВС News Україна про цю багатоповерхівку.

Останніми днями у соцмережах знову з'явилися знімки цієї будівлі, яку згодом відремонтували й частково реконструювали.

Деякі коментатори заявляли, що або будинок ніколи не був уражений, або вся війна - це обман, оскільки, мовляв, неможливо відновити будівлю під час бойових дій.

Цей допис, зокрема, поширив відомий ультраправий подкастер і антивакцинатор, чий заблокований акаунт нещодавно відновив твіттер.

Однак, якщо не рахувати регулярних ракетних обстрілів з боку Росії, Київ не був на передовій з кінця березня 2022 року, коли російські війська відійшли від міста, щоб зосередитися на східній та південній Україні.

Ремонт і реконструкцію столичної будівлі розпочали у травні минулого року, про що детально розповідали українські ЗМІ, додаючи відповідні зображення.

Фейкове відео з трупом, що рухається

Автор фото, Twitter

Мільйони переглядів отримало відео, на якому український репортер стоїть перед мертвими тілами у мішках, а одне з тіл "рухається".

Почали говорити, що це "доказ" того, що ролі трупів виконують актори, яких найняли, щоб підтримати західний наратив про війну в Україні.

"Припини рухатись, ти ж мертвий! ІПСО?" - підписав твіт власник праворадикального акаунта.

Відео разом з іншими подібними претензіями поширили кілька інших правих інфлюенсерів у фейсбуку й тiктoку.

Насправді ж це відео взяте з репортажу австрійської газети Osterreich про кліматичну акцію протесту, що відбулася у Відні на початку лютого минулого року, ще до російського вторгнення. Активісти мали на меті підкреслити небезпеку вуглецевих викидів.

Це відео - подвійний фейк. Його раніше вже поширювали як "доказ" того, що смерті від Covid були сфальшовані.

"Двійник" Зеленського

Автор фото, Twitter

Вірусні фото й відео, опубліковані в інтернеті, стверджують, що зафіксували "випадкову" появу двійника Володимира Зеленського.

В одному дописі йдеться, що український президент має "таємного двійника", який помилково з'явився в кадрах, показаних польським телебаченням.

Інші повідомлення показують ту саму людину на задньому плані під час візиту президента США Джо Байдена до Києва минулого тижня.

Однак у цій людині легко впізнати Максима Донця, особистого охоронця Зеленського. За даними Reuters, Донець очолює службу безпеки президента з травня 2019 року.