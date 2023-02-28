Де і коли з'явився перший туалет зі змивом

Ахмен Хаваджа

BBC World Service

1 година тому

Автор фото, Chinese Academy of Social Sciences Підпис до фото, Це, можливо, найдавніший туалет зі змивом

Китайські археологи знайшли туалет зі зливною системою, якому, як вважають, понад 2400 років.

Знахідка лежала серед руїн палацу в провінції Шеньсі. Науковці вважають, що вона датується періодом багатовікової епохи "Воюючих царств".

За даними державних ЗМІ Китаю, уламки туалету та вигнуту зливну трубу вчені знайшли ще минулого літа в археологічній зоні Юеян.

"Це перший і єдиний унітаз зі змивом, який коли-небудь знаходили у Китаї", — сказав China Daily Лю Жуй з Інституту археології Китайської академії соціальних наук.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цінь Ши Хуан-ді, можливо, правив у Китаї в часи, коли туалет зі змивом був в активному вжитку — археологи вважають, що ним користувалися імператори

Вчені кажуть, що знайшли туалет під час розкопок серед руїн палацу в стародавньому комплексі Юеян.

"Усі на археологічному майданчику були здивовані, а потім ми всі разом розсміялися".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Статуї китайських солдатів, коней і колісниць III століття до нашої ери, що охороняють спокій у гробниці першого імператора об'єднаного Китаю Цінь Ши Хуан-ді

"Предмет розкоші"

Деталі знахідки оприлюднили минулого тижня, що викликало широкий інтерес, адже це свідчить про розвинений рівень життя стародавньої панівної еліти Китаю.

Дослідники описали туалет як "предмет розкоші", який, імовірно, призначався для високопосадовців чи навіть імператора Китаю. Археологи кажуть, що слуги, можливо, наливали воду в унітаз щоразу, коли ним користувалися.

Які таємниці зберігає унітаз?

Вчені сподіваються, що на унітазі збереглися крихітні частинки екскрементів.

Це допомогло б їм зробити аналіз й дізнатися, що люди їли в ті часи.

Дослідження є частиною ширших зусиль з вивчення прадавніх китайських династій, зокрема, їхнього способу життя та методів будівництва стародавніх міст, кажуть науковці.

Викиньте цей міф в унітаз

Знахідка китайських археологів інтригує, оскільки винахід сучасного туалету зі змивом часто приписують британцю Томасу Крепперу в 1860-х роках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британці часів вікторіанської доби облаштовували вишукані туалети

Перший зразок унітаза зі змивом з'явився в Англії у 1592 році, в палаці королеви Єлизавети I.

Її хрещеник, сер Джон Гаррінгтон, розробив для неї горщик з піднятим резервуаром, з якого вода наливалася в чашу за допомогою важелів.

А знизу кріпилася труба, через яку змивали екскременти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Схема туалету зі зливом авторства Джона Гарінгтона - сучасника Шекспіра та хрещеника королеви Єлизавети I

А в 1775 році годинникар Олександр Каммінгс розробив S-подібну трубу. Її вигини захищали від неприємних запахів, дозволяючи воді у трубі блокувати попадання неприємних газів у кімнату. Це було одним з кількох досягнень, які призвели до поширення туалетів зі зливною системою.

Однак сучасну конструкцію туалету, яку використовують нині у багатьох місцях, винайшов Томас Креппер - він розробив труби з простішим, але дуже ефективним U-подібним вигином, що замінили S-подібний змив.

Сучасні проблеми

Цікаво, що, хоча туалети зі змивом існували в Китаї ще 2400 років тому, широкий доступ до них і сьогодні залишається проблемою в деяких частинах країни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінка несе свій нічний горщик до громадської вбиральні у Шанхаї, березень 2013 року

Ще на початку свого перебування на посаді китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв "революційно змінити" туалети країни, аби покращити гігієну у сільській місцевості.

Що було до унітаза

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Горщики як предмет ужитку використовували ще довго. Їх прикрашали фігурками, віршованими побажаннями, зображеннями

До появи каналізації й змивних туалетів весь світ або виходив на вулицю за покликом природи, або обходився мискою, яку назвали нічним горщиком.

А в країні, що розробила сучасний унітаз, раніше нечистоти виливали просто з вікон, іноді на голови перехожим, викрикуючи при цьому: "Стережись, падає зверху!"