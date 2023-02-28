Де і коли з'явився перший туалет зі змивом
- Ахмен Хаваджа
- BBC World Service
Китайські археологи знайшли туалет зі зливною системою, якому, як вважають, понад 2400 років.
Знахідка лежала серед руїн палацу в провінції Шеньсі. Науковці вважають, що вона датується періодом багатовікової епохи "Воюючих царств".
За даними державних ЗМІ Китаю, уламки туалету та вигнуту зливну трубу вчені знайшли ще минулого літа в археологічній зоні Юеян.
"Це перший і єдиний унітаз зі змивом, який коли-небудь знаходили у Китаї", — сказав China Daily Лю Жуй з Інституту археології Китайської академії соціальних наук.
Вчені кажуть, що знайшли туалет під час розкопок серед руїн палацу в стародавньому комплексі Юеян.
"Усі на археологічному майданчику були здивовані, а потім ми всі разом розсміялися".
"Предмет розкоші"
Деталі знахідки оприлюднили минулого тижня, що викликало широкий інтерес, адже це свідчить про розвинений рівень життя стародавньої панівної еліти Китаю.
Дослідники описали туалет як "предмет розкоші", який, імовірно, призначався для високопосадовців чи навіть імператора Китаю. Археологи кажуть, що слуги, можливо, наливали воду в унітаз щоразу, коли ним користувалися.
Які таємниці зберігає унітаз?
Вчені сподіваються, що на унітазі збереглися крихітні частинки екскрементів.
Це допомогло б їм зробити аналіз й дізнатися, що люди їли в ті часи.
Дослідження є частиною ширших зусиль з вивчення прадавніх китайських династій, зокрема, їхнього способу життя та методів будівництва стародавніх міст, кажуть науковці.
Викиньте цей міф в унітаз
Знахідка китайських археологів інтригує, оскільки винахід сучасного туалету зі змивом часто приписують британцю Томасу Крепперу в 1860-х роках.
Перший зразок унітаза зі змивом з'явився в Англії у 1592 році, в палаці королеви Єлизавети I.
Її хрещеник, сер Джон Гаррінгтон, розробив для неї горщик з піднятим резервуаром, з якого вода наливалася в чашу за допомогою важелів.
А знизу кріпилася труба, через яку змивали екскременти.
А в 1775 році годинникар Олександр Каммінгс розробив S-подібну трубу. Її вигини захищали від неприємних запахів, дозволяючи воді у трубі блокувати попадання неприємних газів у кімнату. Це було одним з кількох досягнень, які призвели до поширення туалетів зі зливною системою.
Однак сучасну конструкцію туалету, яку використовують нині у багатьох місцях, винайшов Томас Креппер - він розробив труби з простішим, але дуже ефективним U-подібним вигином, що замінили S-подібний змив.
Сучасні проблеми
Цікаво, що, хоча туалети зі змивом існували в Китаї ще 2400 років тому, широкий доступ до них і сьогодні залишається проблемою в деяких частинах країни.
Ще на початку свого перебування на посаді китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв "революційно змінити" туалети країни, аби покращити гігієну у сільській місцевості.
Що було до унітаза
До появи каналізації й змивних туалетів весь світ або виходив на вулицю за покликом природи, або обходився мискою, яку назвали нічним горщиком.
А в країні, що розробила сучасний унітаз, раніше нечистоти виливали просто з вікон, іноді на голови перехожим, викрикуючи при цьому: "Стережись, падає зверху!"