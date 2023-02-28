8 березня: чи залишиться цей день вихідним

20 хвилин(и) тому

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В Україні тривають дебати щодо того, чи залишати 8 березня вихідним днем, чи зробити його робочим. У першій половині лютого зареєстрували відповідний законопроєкт, а 28 лютого запустили голосування з цього питання в "Дії".

Про запуск опитування повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"У Парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - написав Федоров у телеграмі.

"Потрібна ваша допомога. Кожен голос у Дії врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Долучайтеся", - додав він.

Що передбачає законопроєкт

13 лютого у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня.

Замість 8 березня, коли зазвичай в Україні відзначають Міжнародний жіночий день, депутати пропонують запровадити вихідний 25 лютого, у день народження поетеси Лесі України - День української жінки.

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Крім того, вони пропонують скасувати 1 травня, коли з радянських часів в Україні традиційно відзначали День праці, та 9 травня, коли відзначали День перемоги.

Натомість вони пропонують додати до державних свят Шевченків день 9 березня у день народження поета Тараса Шевченка та День матері - у другу неділю травня.

"Щоб уникнути економічних втрат, слід усунути комуністичні рудименти, перш за все 1 травня (так званий День праці). У травні також слід позбутися рудименту - святкування "Дня Перемоги" 9 травня", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше в Україні вже скасували вихідний другого травня, а також запровадили свято 8 травня - день пам'яті та примирення. Вихідним останній так і не став.

Які шанси на ухвалення

Законопроєкт внесли кілька опозиційних народних депутатів. Головна авторка - позафракційна депутатка Олена Савчук, представниця партії "Свобода".

Зокрема й через це у провладній фракції-монобільшості вважають, що законопроєкт не має шансів на ухвалення.

"Шансів у цього законопроєкту небагато дійти до голосування в залі. Він не був ініційований головами фракцій чи груп, і буде розглядатися виключно як ініціатива кількох народних депутатів. Крім того, є величезна черга інших важливих законопроєктів, які треба розглянути у першу чергу", - розповів ВВС співрозмовник у керівництві фракції "Слуга народу".

Окрім того, депутатка від "Слуги народу" та заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила у розмові з ВВС News Україна, що ухвалення цього законопроєкту зараз взагалі на часі, адже у воєнний стан все одно немає жодних вихідних у святкові дні.

Втім вона зазначила, що рано чи пізно владі доведеться звернути увагу на врегулювання свят, зокрема, ймовірно, можуть скасувати 1 травня.

"Щодо 8 березня дискусія трохи інша, бо це міжнародний день, - наголосила вона. - Багато є прихильників його залишити".

Як мінімум, вважає Кравчук, перш ніж ухвалювати такі рішення, потрібно буде зробити опитування населення. Можливо, це варто зробити в "Дії", як вже неодноразово робили представники влади.

8 березня - що це за свято

Як і 1 травня, свято 8 березня виросло з робітничого руху та має американське коріння.

У 1908 році 15 тисяч жінок в Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня, збільшення заробітної плати та права голосу (в більшості штатів жінки здобули його у 1920 році, коли ухвалили 19-ту поправку до Конституції США). Наступного року Американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня Днем трудящих жінок.

Автор фото, Topical Press Agency Підпис до фото, Клара Цеткін запропонувала щорічно відзначати Міжнародний жіночий день

У серпні 1910 року відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію.

Близько ста учасниць з 17 країн підтримали ідею одностайно.

У 1911 році його вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії й Швейцарії.

Кольорами Міжнародного жіночого дня вважають фіолетовий, зелений та білий.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кольором 8 березня часто називають фіолетовий, оскільки він символізує гідність і справедливість

Їх запропонував як символ боротьби за рівноправ'я британський Жіночий соціально-політичний союз у 1908 році. Фіолетовий знаменує собою справедливість і гідність, зелений - надію, білий - чистоту.

Але чому святкувати вирішили саме 8 березня?

Демонстрація в Нью-Йорку, з якої все почалося, відбулася 28 лютого. Клара Цеткін конкретної дати не називала. Перше святкування жіночого дня в Німеччині відбулося 19 березня в ознаменування Березневої революції 1848 року в Пруссії. Потім жіночий день у різних країнах відзначали 2, 9 та 12 березня, а також 2 і 12 травня.

Дата 8 березня прийшла в міжнародний лівий рух з Росії. У 1917 році в цей день (23 лютого за старим стилем) почався страйк робітниць ткацьких фабрик у Петрограді з вимогами "Хліба й миру!", який переріс у революцію. Тиждень по тому російський імператор зрікся престолу, а тимчасовий уряд надав жінкам право голосу.

У 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Демонстрація у турецькому Діярбакирі 8 березня 2016 року

Традиції святкування цього дня різняться залежно від країни.

Наприклад, у Китаї в цей день жінки працюють чотири години замість восьми, але рекомендація Держради КНР не є законом, тому деякі роботодавці її ігнорують.

В Італії жінкам на 8 березня дарують мімозу. Ця традиція зародилася в Римі після Другої світової війни.

У США березень вважають місяцем історії жінок. Щороку президент проголошує промову, в якій вшановує досягнення американських жінок.