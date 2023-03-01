Як війна в Україні псує амбіції Індії

Вікас Пандей

BBC News, Делі

35 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Уряд Індії цього року приділяє велику увагу G20

Останніми роками Індія позиціонує себе як лідера серед країн, що розвиваються, відомих під загальною назвою Глобальний Південь.

Цьогоріч країна головує у G20, тож Делі отримав потужний майданчик для просування своїх інтересів.

На 19 найбагатших країн світу та Європейський Союз припадає 85% світового економічного виробництва та дві третини його населення.

Але будь-які ширші угоди, яких Індія сподівається досягти на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Делі, значною мірою залежатимуть від одного ключового фактора: війни в Україні.

Коли лідери G20 зібралися минулої осені на Балі під головуванням Індонезії, російські ракети вразили ключові об'єкти інфраструктури України. Спільне комюніке чітко показало розбіжності: Індія, Китай і Росія не погодилися на однозначну критику вторгнення.

Відтоді мало що змінилося: війна триває без жодних ознак мирних переговорів, світ залишається таким же розділеним - якщо не більше, а багато великих економік досі переживають хаос.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Війна Росії в Україні триває вже понад рік

Зважаючи на це, не дивно, що міністри фінансів G20 не змогли домовитися про заключну заяву після зустрічі в Бангалорі минулого тижня. І Москва, і Пекін відмовилися ухвалити заяву, в якій "найрішучіше засуджувалася агресія Росії".

В результаті Індія оприлюднила підсумок, у якому відзначили "різні оцінки ситуації" в Україні серед учасників. Переговори міністрів закордонних справ у середу та четвер, ймовірно, зіткнуться з подібними перешкодами.

"Індія дуже серйозно ставиться до свого головування у Великій двадцятці. Тому вона докладе всіх зусиль, щоб спробувати зробити цю зустріч успішною. Буде багато символічних жестів. З точки зору суті, питання України буде домінувати над усім іншим", - каже Майкл Кугельман, заступник директора аналітичного центру Wilson Center.

Індія хоче зосередитися на проблемах, які вона вважає більш актуальними для країн, що розвиваються. Вона винесла на порядок денний зміну клімату, зростання боргового тягаря для країн, що розвиваються, цифрову трансформацію, зростання інфляції та продовольчу та енергетичну безпеку.

Багато економік досі намагаються оговтатися від пандемії, а зростання цін через війну погіршило ситуацію. Експерти кажуть, що Делі знадобиться вправна дипломатія, щоб якимось чином змусити учасників зустрічі вийти за межі питання України, але домовленості із не надто складних питань можуть бути цілком досяжними.

Тому Делі сподівається використати переговори цього тижня, щоб розпочати роботу напередодні саміту лідерів у вересні.

"Індія спробує виробити компромісну заяву, яка нікого повністю не задовольнить, але з якою всі зможуть жити, - каже Джітендра Нат Місра, колишній посол Індії, а тепер професор Глобального університету OP Jindal. - Але це буде нелегко, оскільки країни з обох сторін війни лише зміцнили свої позиції за останні кілька місяців".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Путін і прем'єр-міністр Моді, на фото у 2021 році, мають хороші особисті стосунки

Власна позиція Індії також стала предметом обговорень та докорів. Вона утримується від прямої критики Росії, з якою має давні зв'язки, водночас збільшуючи імпорт російської нафти. Позаблоковий підхід Делі спочатку не сподобався західним державам, але, здається, з часом їм вдалося краще порозумітися.

Індія не критикувала Росію прямо, але вона говорила про важливість "Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав" у своїх попередніх заявах щодо України.

Заяву прем'єр-міністра Нарендри Моді на полях саміту Шанхайської організації співробітництва минулої осені розцінили як непряму критику Росії.

"Зараз не епоха війни", - сказав Моді на зустрічі в Узбекистані в присутності президента Путіна.

Кугельман вважає, що тиск на Індію з метою зробити жорсткішою її позицію щодо Росії на переговорах G20 є малоймовірним. Але він вказує на інші розбіжності між країнами, які можуть підірвати амбіції Індії.

Відносини Індії з Китаєм були прохолодними через напруженість на їхньому спірному кордоні. Суперечка щодо "шпигунської повітряної кулі" ще більше погіршила відносини між Пекіном і Вашингтоном, а відносини між Заходом і Росією "погані, як ніколи", каже він.

Коли високопоставлені дипломати протилежних сторін зустрінуться в Делі, атмосфера буде напруженою. Тож експерти кажуть, що Моді та його міністру закордонних справ С. Джайшанкару доведеться використовувати всі свої особисті стосунки та дипломатичні навички, якщо вони хочуть уникнути суперечок, які вплинуть на результати переговорів.

"Делі пишається своєю здатністю врівноважувати конкурентні відносини, але, враховуючи ступінь і масштаб озлобленості та геополітичної напруженості всередині цієї групи, їй доведеться докласти чималих зусиль, - каже Кугельман. - Але Індія раніше показувала, що вона здатна долати різні геополітичні протиріччя".

Делі також зазнаватиме внутрішнього тиску - країна вклала значні кошти в просування саміту G20, тож Моді захоче показати, що зміг посилити позиції Індії у світі, особливо напередодні загальних виборів наступного року.

"Індія докладає чималих зусиль, щоб поінформувати людей всередині країни про G20. Це все дуже добре, але не вирішує основної стратегічної дилеми, з якою зараз стикається Індія - як не дати війні зруйнувати її амбіції", - каже Місра.

Кугельман каже, що Індія вважає себе мостом між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, і хоче використати своє головування у Великій двадцятці, щоб зіграти роль "середньої держави".

"Тепер є лідер, який може повернути їх на карту як світового лідера, і вони намагаються підключити до цього G20", - каже він.