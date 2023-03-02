"Диверсанти" у Брянській області. Реакція Кремля, Києва та інші подробиці

5 годин(и) тому

Автор фото, Belgorod Region Governor Press Office Підпис до фото, Влада сусідньої Бєлгородської області повідомляла про підготовку загонів територіальної оборони на випадок "вторгнення". Архівне фото

Російська влада та ЗМІ у четвер повідомили про проникнення у Брянську область "української розвідувально-диверсійної групи". Київ назвав це "класичною провокацією". В інтернеті опублікували відео, у якому відповідальність за рейд бере на себе так званий "Російський добровольчий корпус". Президент Росії скасував поїздку на Північний Кавказ. "Диверсанти", схоже, вже залишили російську територію.

Що відомо про все це зараз?

З чого все почалося - коротко

Першим із твердженням про те, що до села Любечани Климівського району "проникла ДРГ", виступив брянський губернатор Олександр Богомаз. Близько 11:30 за місцевим часом він заявив, що "диверсанти" нібито обстріляли автомобіль, що рухався, внаслідок чого загинув чоловік-водій і була поранена 10-річна дитина. Хлопчик у лікарні. Пізніше губернатор повідомив про ще одного загиблого - чоловіка 1966 року народження.

Цю новину підхопили телеграм-канали та російські державні ЗМІ, серед іншого стверджуючи, що десятки "диверсантів" нібито захопили заручників. Обласна адміністрація заявляла, що ані чисельність ДРГ, ані факт захоплення заручників підтвердити не може. Твердження про кількість учасників рейду та кількість "заручників" висміяли навіть провоєнні російські блогери, нагадавши, скільки людей живе у прикордонних селах.

З офіційних та неофіційних повідомлень випливало, що "диверсанти" могли проникнути у два села, розташовані безпосередньо на кордоні з Україною: Любечани та Сушани (між ними близько 20 км автомобільною дорогою).

Заява ФСБ - ще коротша

Перша заява ФСБ складалася всього з 25 слів і не містила жодних подробиць: "У прикордонному Климівському районі Брянської області ФСБ Росії та наданими силами Міністерства оборони Російської Федерації проводяться заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон".

У другій заяві російська контррозвідка стверджує, що після рейду виявили велику кількість вибухових пристроїв різного типу, йде розмінування.

Реакція Кремля

Російський президент Володимир Путін назвав події у Брянській області "черговим терористичним актом".

"Проникли на прикордонну територію, де відкрили вогонь по цивільних особах. Бачили, що це - цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи та діти. "Нива" звичайна", - сказав він, виступаючи по відеозв'язку на церемонії відкриття Року педагога та наставника.

Окрім цього заходу, у графіку Путіна у четвер була поїздка до П'ятигорська. Її скасували.

ЗМІ припустили, що у відповідь на події у Брянській області президент Росії терміново скликав Радбез Росії. Незалежне видання "Верстка" повідомило, що екстрене засідання вже проводиться. Ще ні, але відбудеться у четвер, заявив RTVI член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "таких планів не було" і планову нараду Путін проведе лише у п'ятницю. Однак і після цього коментаря "Верстка" продовжувала наполягати: Рада безпеки зібралася. "Вже радяться", - сказало виданню джерело, близьке до силових структур. За версією видання, у четвер Путін розмовляє з окремими членами ради, а у п'ятницю буде "офіційна" нарада у повному складі.

"Добровольчий корпус"

Щойно Кремль заявив про атаку "терористів" на Брянську область, відповідальність за неї взяв на себе "Російський добровольчий корпус". У його телеграм-каналі, у якого вдень у четвер було менше 27 тисяч підписників, з'явилося відео з двома чоловіками в камуфляжі, які позують на тлі будівлі з табличкою "Любечанський фельдшерсько-акушерський пункт".

Один із них заявив, що "добровольчий корпус" перейшов державний кордон Росії, щоб продемонструвати, що "російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом" (відео до середини дня подивилися майже пів мільйона людей).

Автор фото, t.me/russvolcorps Підпис до фото, Скріншот відео, яке опублікував "добровольчий корпус"

Чоловік на відео - 38-річний Денис Нікітін, який, за деякими даними, очолює цей "добровольчий корпус", пише "Верстка". Нікітін народився у Москві, навчався в Європі, а у 2017 році переїхав до України.

Видання "Агентство" встановило, що на ґанку фельдшерського пункту дійсно стояв Денис "Rex", який на пресконференціях та в інтерв'ю вже з'являвся як командир "корпусу". Чоловіки на відео тримають у руках прапор, який раніше використовували представники цієї організації, а у Любечанах справді є такий фельдшерський пункт.

Видання "Сирена" називає інше прізвище, посилаючись на перевірку за допомогою сервісу з розпізнавання облич Pimeyes: це Денис Капустін, також відомий як Денис White Rex. Нікітін - нове прізвище Капустіна, пояснює "Новая газета Европа".

У січні суд у Волгограді заблокував інтерв'ю з ним у YouTube, в якому він стверджував, що воює у складі "Російського добровольчого корпуса". У минулому Капустін - футбольний хуліган, брав участь у бійках за ЦСКА, пише видання.

Телеграм-канал Baza також повідомив про Капустіна, назвавши його неонацистом і супроводивши своє повідомлення фотографією, імовірно зробленою понад 10 років тому під час боїв без правил у Москві. Німецька поліція називала його "одним із найвпливовіших" неонацистських активістів Німеччини, пише "Новая газета Европа", він "професіоналізував у країні субкультуру ультраправих боїв".

Реакція Києва

Від імені української влади першим повідомлення про "диверсантів" у прикордонному російському регіоні прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

"Історія про українські ДРГ у Росії - це класична провокація. Цілком свідома. Росія хоче злякати своїх, щоб за рік війни хоч якось виправдати напад на іншу країну і бідність, що росте. Тим часом партизанський рух у Росії стає сильнішим і агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", - написав він у твіттері.

Пізніше Подоляк записав ще й відео: "Щодо фейкових українських ДРГ у Брянській області. Класична Росія. Вона завжди йде на провокації, брехню, вона завжди створює інформаційні приводи - правда, не зрозуміло, навіщо вона робить це зараз, коли ми маємо повноцінну війну. Немає сенсу провокувати того, хто з тобою вже воює".

Що пишуть прихильники війни

Повідомлення про "українську ДРГ" у Брянській області очікувано викликали бурхливу реакцію у російській провоєнній блогосфері - Z-канали та прихильники війни почали вимагати помсти. Риторика трохи пом'якшала після публікації відео "добровольчого корпусу".

"Розібратися з усіма учасниками вилазки на Брянську область необхідно найсуворішим чином, максимально жорстко і навіть жорстоко. Стріляти на ураження. Розібратися не лише з ними, а й притягти до відповіді їхні сім'ї, які можуть мешкати на території Росії. Перевірити їх ґрунтовно та ретельно", - заявив у своєму телеграм-каналі глава Чечні Рамзан Кадиров.

Блогер та співробітник ВДТРК Євген Піддубний написав, що "напад на жителів Брянської області" вчинили "бойовики підконтрольної головному управлінню розвідки ЗСУ організації", тому відповідальність лежить на керівнику української військової розвідки Кирилі Буданові".

Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у відповідь на прохання про коментар послався на заяву "добровольчого корпусу", назвавши його представників людьми, які "зі зброєю в руках воюють" проти режиму Путіна "і тих, хто його підтримує", повідомила українська агенція УНН.

"Україна не атакує територію РФ, не відправляє туди ДРГ, не вбиває там цивільних. Україні це не потрібно", - заявив Подоляк.

"Я щойно звідти"

Видання "Важные истории", оголошене в Росії небажаною організацією, стверджує, що отримало коментар одного з учасників рейду. Він говорить про якесь "завдання", не уточнюючи, хто саме його дав.

"Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих я не бачив. Але був один потерпілий прикордонник. Жодних заручників не брали", - сказано в анонімному коментарі, зробленому нібито бійцем "корпусу".

ВВС не може оперативно перевірити твердження, пов'язані з подіями у прикордонних селах Брянської області, що відбулися у четвер.

"Українські диверсанти", які проникли раніше до прикордонного району Брянської області, "не виявляють ознак активності" - вони могли залишити російську територію, передає російська агенція ТАСС, посилаючись на очевидців. Звуків стрілянини вже не чути.