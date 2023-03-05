"Мата Харі, яку ми заслужили". У мережі скандал через відзнаку ГУР для блогерки Манекен

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Інстаграм Ксюші Манекен

У мережі активно обговорюють ситуацію довкола вручення нагороди від головного управління розвідки міноборони інстаграм-блогерці Ксюші Манекен (Оксана Волощук), яка раніше робила неоднозначні заяви про те, що "неважливо, чий Крим".

Про отримання відзнаки ГУР вона повідомила у своєму інстаграмі відразу після зустрічі відомих блогерів в офісі президента. У ГУР підтвердили ЗМІ, що вона справді отримала відзнаку, але не уточнили, за що саме.

Повідомлення та сторіз про зустріч в офісі президента радника голови ОП Михайла Подоляка та інстаблогерів стали публікувати в соцмережах з 3 березня.

Зокрема, фото з зустрічі поділилася і Ксюша Манекен - блогерка, що має близько пів мільйона підписників в інстаграмі, полюбляє публікувати відверті фото в соцмережах та стверджує, що в минулому працювала в ескорті.

"Приємно, коли в тобі бачать особистість, з тобою знайомляться, говорять, щось обговорюють (будь-якою мовою!)", - підписала воно фото з Подоляком.

Після зустрічі вона опублікувала інше фото в сторіз - відзнаку від ГУР МО "за сприяння військовій розвідці України".

"Так, народ, розумію ваш біль. Комік став президентом, ескортниця отримала ордер. А ви всі такі правильні не отримали від цього життя ніх… [нічого]", - написала вона в сторіз, яке згодом видалила.

Блогерка також заявила, що підписники бачать в мережі "5% її реального життя", а про те, чим вона заслужила нагороду, Манекен пообіцяла розповісти після війни.

Скандал у мережі

У соцмережах зізнання Манекен викликало неабиякий резонанс. Багатьох користувачів нагорода обурила.

"Якщо ситуація із відзнакою ГУР ескортниці обурила мене, я не розумію як це сприймають люди, які втратили на цій війні найрідніших, - пише головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва. - Розуміння доречності, відчуття часу та нерву суспільства, емпатія. Дуже би допомогли не припускатися таких принижуючих суспільство та захисників помилок".

"Шок. Злість. Огида - те, що я відчуваю після сьогоднішніх новин на просторах Instagram, пише користувачка Khrystyna Kh. - Рік війни, а ми нагороджуємо тих, хто плює на рідну мову, в той час, коли для присвоєння Героя України посмертно, ми створюємо петиції і просимо людей підписати. Браво!".

Найчастіше блогерку порівнюють зі знаменитою шпигункою часів Першої світової війни, танцівницею Мата Харі.

"Мата Харі, яких ми заслужили, - іронізує користувачка Наталія Лозко. - У них що, змагання по зашкварах?".

Дехто воліє жартувати або навіть пише пости на її підтримку.

"Я пам'ятаю, як наші симпатичні дівчата вели переписки та висилали фотки "російським ванькам", ті висилали фотки у відповідь, а потім дівчата здавали їх координати нашим військовим. Це просто приклад. Тому думаю, якщо Оксані дали відзнаку, то є за що", - написала Вікторія Страхова.

У ЗМІ також стали публікувати старі сторіз блогерки, в яких вона стверджувала, що "неважливо, чий Крим, головне, що в Криму все мирно".

Вона також писала, що після російської анексії півострів "дуже покращився".

Пізніше блогерка видалила всі неоднозначні пости і сторіз та написала публічні вибачення.

Вона поскаржилася, що за останню добу "випробувала на собі тонни негатива".

"Я хочу визнати свою помилку. Зараз я хочу вибачитися перед кожним українцем, почуття якого я зачепила, - написала вона. - Багато років тому я не мала рації в своїй позиції щодо Криму. Не обізнана і не залучена. Мені щиро шкода. Крим - це Україна".

Манекен також долала, що "лице нашого ворога залишається незмінним", і закликала не шукати ворога в ній.

Що кажуть в ОП та ГУР

В офісі президента запевнили, що жодних нагород під час зустрічі блогерам не вручали. А судячи з фото опублікованої відзнаки, її присвоїли 13 жовтня минулого року за підписом голови ГУР МО Кирила Буданова.

"24 каналу" у ГУР підтвердили, що відзнаку справді вручили, зазначивши, що в умовах війни завдання розвідки виконують багато "публічних і непублічних людей".

"На щастя, різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні перемогти у різний спосіб. Як показує нинішня війна - наша розвідка працює ефективно, але водночас не може публікувати усі методи досягнення цієї ефективної роботи", - додали у відомстві.

В офісі президента співпрацю з блогерами, в тому числі останню зустріч, пояснили необхідністю "залучати всі інструменти для протидії російському впливу в Україні та світі".

"Кожен інфлюенсер - це окремий канал інформації для своєї аудиторії, яка вимірюється сотнями, тисячами та мільйонами людей. На мій погляд, спільнота блогерів має бути на одній хвилі - продержавницькій і проукраїнській", - написав Михайло Подоляк в телеграмі.