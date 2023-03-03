До 2035 року половина людей страждатиме від надмірної ваги

1 година тому

Автор фото, AFP

До 2035 року понад 50% населення планети страждатиме від надмірної ваги, а в багатьох випадках - від ожиріння, якщо терміново не вжити заходів.

Про це попереджає Всесвітня федерація боротьби з ожирінням (World Obesity Federation).

Йдеться про чотири з лишком мільярди людей, що матимуть проблеми, спричинені саме зайвими кілограмами. При цьому найбільший сплеск очікують серед дітей та підлітків, йдеться у доповіді організації.

Насамперед це стосується країн Африки та Азії, де рівень доходів населення - низький.

На думку експертів, основна проблема в цих країнах полягає у споживанні дешевої обробленої їжі, що містить різні добавки.

Наприклад, замість м'яса, яке певним прошаркам населення не по кишені, люди вживають дешеву ковбасу і сосиски.

Іншими причинами ожиріння в країнах Азії та Африки можуть бути відсутність харчового контролю, слабка маркетингова політика, недостатня поінформованість населення про причини й наслідки проблем із вагою, а також малорухливий спосіб життя.

Витрати, пов'язані із запобіганням та лікуванням ожиріння, до 2035 року перевищать чотири трильйони доларів, прогнозують експерти. А втрати світової економіки, пов'язані з ожирінням, через 12 років можуть становити до 3% загальносвітового ВВП.

Президент Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, професор Луїза Бауер закликає уряди різних країн почати діяти вже зараз, щоб у майбутньому уникнути економічних наслідків та навантаження на систему охорони здоров'я.

Особливе місце у доповіді відвели динаміці розвитку ожиріння серед дітей та підлітків. Очікують, що в цьому сегменті до 2035 року кількість людей, що зіткнулися з проблемою надмірної ваги, подвоїться у порівнянні з показниками 2020 року.

Уникнути цього, на думку Бауер, можна шляхом державного фінансування різноманітних оздоровчих, соціальних та економічних програм, орієнтованих на молоде покоління.

Доповідь експертів з докладним обґрунтуванням результатів дослідження ООН представить у найближчий понеділок.

Автори доповіді окремо підкреслюють, що у своїй роботі не звинувачують людей з ожирінням в появі економічних проблем.