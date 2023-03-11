Влада, гроші та жорстокі вбивства. Історія краху династії Мердо

Голлі Гондеріх

ВВС, Волтерборо, Південна Кароліна

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook/Maggie Murdaugh

Протягом багатьох поколінь сім'я Мердо домінувала у південній частині штату Південна Кароліна - аж поки Алекса Мердо не звинуватили у жорстокому вбивстві дружини та сина. Далі було приголомшливе викриття життя, сповненого влади та привілеїв, а також розкрадань та зловживання наркотиками, що зрештою завершилося його засудженням і довічним ув'язненням.

На п'ятому тижні судових засідань Алекс Мердо виступив перед судом.

Протягом майже 10 годин свідчень на свій захист у переповненій залі суду у Волтерборо, штат Південна Кароліна, Мердо постав у двох різних образах. В одному він був утомленим, його голос хрипів і зривався. Одяг на ньому висів - за місяці, проведені у в'язниці, він суттєво схуд. Він хитався вперед-назад, хитав головою і плакав.

У другому образі він був набагато більше схожим на чоловіка, якого описували інші свідки, - кмітливий і чарівний, колись сильний гравець судової системи штату. Цей Мердо безпосередньо звертався до присяжних, був розслабленим і контролював себе.

"Ми плетемо дуже заплутане павутиння", - сказав він їм.

Прямо перед ним, на стіні зали суду лишився порожній прямокутник - на місці, де раніше висіла картина - портрет його тезки, його прадіда Рендолфа "Бастера" Мердо, який зняли перед початком суду.

Майже століття сім'я Мердо правила в цьому південному куточку Південної Кароліни - болотистій місцевості, де будинки з великими верандами ховаються серед пальм - де керувала місцевою прокуратурою та приватною юридичною фірмою, яка їх збагатила.

Але після жорстокого убивства дружини Меггі та сина Пола в червні 2021 року низка дивних і трагічних подій призвела до занепаду династії Мердо. 54-річний чоловік заперечує убивства, які, як стверджує прокуратура, були відчайдушною спробою відвернути увагу від десятиліть фінансових злочинів. Водночас на суді він зізнався у низці інших злочинів, зокрема у розтраті, шахрайстві та інсценуванні замаху на вбивство.

Цей судовий процес привернув увагу усієї країни. Він викрив безконтрольну владу родини Мердо у їхній маленькій громаді та призвів до краху цієї династії.

"Ось що відбувається, коли звичайні люди не мають системи стримувань і противаг", - сказав Білл Неттлз, колишній прокурор США у Південній Кароліні.

"І щодо нього не було системи стримувань і противаг", - додав він.

Автор фото, Joshua Boucher/The State/Pool Підпис до фото, У червні 2021 року Меггі та Пола Мердо застрелили у родинному маєтку

Якщо ви знаєте регіон Лоукантрі у Південній Кароліні - значить, ви знаєте прізвище Мердо. З 1920 по 2006 рік три покоління чоловіків Мердо обіймали посаду головного прокурора Чотирнадцятого судового округу штату. Це найдовший період такого сімейного контролю в історії Сполучених Штатів.

"Вони були законом", - зазначив Неттлз.

Ще довше родина Мердо мала сімейну юридичну фірму Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick (PMPED), накопичуючи статки та зміцнюючи своє панування в усіх куточках Лоукантрі. За всіма оцінками, їхня компанія була найкращою у цьому регіоні.

"Вони могли отримати вердикт, який набагато перевищував норму (компенсації. - Ред.)", - каже адвокат з Південної Кароліни Джо Маккаллох.

"І коли я кажу про перевищення норми, то маю на увазі, що вони могли перетворити справу на 100 000 доларів на угоду на мільйон доларів", - додає він.

Для присяжних, як стверджували місцеві жителі, Мердо були знайомими обличчями - а це надійна перевага на суді.

"Вони надсилали подарунки, коли діти закінчували школу. Вони оплачували похорони та надсилали квіти людям, які лежали в лікарні", - каже Ерік Бленд, адвокат зі службових зловживань із Південної Кароліни.

Мердо, які мали два офіси у Гемптомі, де-факто були владою Лоукантрі. Їхній вплив не був широким - він не охоплював увесь штат - але був дуже глибоким. За словами місцевих мешканців, у їхній невеликій громаді правила родина Мердо.

"Ми всі їх знали, - сказала одна офіціантка в місті, яка не захотіла називати своє ім'я, сказавши, що не хоче "потрапити в халепу". - У них була влада. І вони зайшли надто далеко".

На третьому тижні судового процесу колишня фінансова директорка PMPED Жанна Секінджер назвала адвокатський стиль Алекса Мердо "мистецтвом нісенітниці".

За її словами, успіх Мердо був зумовлений не робочою етикою, "а його здатністю налагоджувати стосунки та маніпулювати - щоб люди отримували угоди, а клієнти його любили".

Ця робота зробила його багатим - принесла мільйони доларів, які забезпечували заможний спосіб життя його сім'ї - швидкісну яхту, будинок на пляжі, розгалужене мисливське господарство під назвою Мозель площею 1700 акрів і мережу персоналу. Але успіх, який, здавалося б, Мердо мав від народження, ховав секрет: шалену залежність від знеболювальних і роки крадіжок, шахрайства та розкрадання.

Під час свідчень на суді у Волтерборо Мердо зі сльозами зізнався, що привласнював мільйони з угод, яких домагався для своїх клієнтів - лише у 2019 році він вкрав 3,7 мільйона доларів. Він визнав, що це було неправильно, але заявив, що був у розпачі: його залежність виснажила його банківські рахунки.

Державні обвинувачі змалювали картину шахрайства та крадіжок у неймовірних масштабах і образ злочинця, переконаного у своїй безкарності. Мердо, як вони стверджують, крав без розбору в колег і клієнтів, молодих і старих, інвалідів і хворих. Йому висунули майже 100 звинувачень в окремих фінансових злочинах.

Секінджер засвідчила, що протягом багатьох років вона помічала "жовті прапорці", невеликі невідповідності у документах Мердо. Але фірма була "братством", сказала вона: "Вони йому довіряли".

Тоні Саттерфілд також довіряв Мердо. Коли його мати Глорія - яка працювала економкою Мердо протягом 20 років - померла після падіння на роботі, Мердо сказав Тоні та його брату, що вони повинні подати проти нього позов, і він виплатить компенсацію за рахунок страхування його будинку. Він навіть запропонував адвоката, який міг би допомогти подати на нього до суду.

За двома страховими полісами Мердо виплатили 4,3 мільйона доларів, але Саттерфілди не отримали з них жодної копійки. Вони навіть не знали, що справу врегулювали. Алекс Мердо, як він сам зізнався в суді, вкрав ці гроші.

"Мені здається, що якби хтось дійсно звернув на це увагу, то зміг би це виявити, - каже Ерік Бленд, адвокат із службових зловживань, який представляв Саттерфілдів проти Мердо. - Але ті діти шанували Мердо, вони йому довіряли".

Автор фото, Grace Beahm Alford/Post and Courier/Pool Підпис до фото, Судове засідання у справі Мердо привернуло велику увагу

Через рік після смерті Глорії Саттерфілд родина Мердо виявилася пов'язаною з іще одним смертельним інцидентом. Але цього разу, як стверджували прокурори, Алекс Мердо не зможе замовчати цю трагедію.

Пізно ввечері 24 лютого 2019 року Пол Мердо перебував на борту сімейного човна, коли той врізався в міст, внаслідок чого троє з шести пасажирів впали у холодну воду. Одна з них, 19-річна Меллорі Біч, загинула, і її тіло знайшли через кілька днів у болоті за кілька миль від місця інциденту.

У момент зіткнення, за словами всіх інших пасажирів, за кермом був Пол Мердо. Аналіз крові виявив, що рівень алкоголю в крові 19-річного Мердо в три рази перевищував допустиму норму.

Згідно з показами свідків, тієї ночі Мердо-старший несамовито намагався виправдати свого сина. Кажуть, він ходив із кімнати в кімнату, намагаючись поговорити з підлітками. Медсестра сказала, що він виглядав так, ніби намагався "щось організувати". Один із пасажирів, Коннор Кук, у свідченнях зазначив, що Мердо наказав йому "тримати язика за зубами". За його словами, він перелякався, бо родина Мердо була дуже впливовою.

Автор фото, Joshua Boucher/The State/Pool Підпис до фото, Інший син Алекса Мердо, Бастер, дав свідчення на захист свого батька

Під час виступу на суді минулого тижня Мердо назвав будь-які заяви про те, що він мав "підставних свідків" або впливав на розслідування аварії човна, "абсолютно неправдивими".

Тим не менш, жителі Лоукантрі сприйняли аварію човна "як випробування системи", сказала Менді Метні, репортерка із Південної Кароліни, яка висвітлювала справи Мердо з 2019 року.

"Усі в Гемптоні дійсно вірили, що Полу не висунуть звинувачень", - сказала вона.

Однак через кілька місяців Пола звинуватили у трьох злочинах, зокрема в керуванні човном у нетверезому стані, що призвело до смерті. Він не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях, але помер до того, як постав перед судом.

Озираючись зараз назад, можна сказати, що саме з цього моменту почало руйнуватися життя Алекса Мердо.

Сім'я Меллорі Біч найняла адвоката на ім'я Марк Тінслі, щоб представляти їхні інтереси у позові проти Мердо, який міг забезпечити їм мільйони компенсації.

Мердо стверджував, що він розорився. "Я не повірив", - сказав Тінслі під час судового засідання цього місяця.

Тож Тінслі подав клопотання, щоб змусити Мердо розкрити свої фінанси. Слухання у цій справі було призначено на 10 червня 2021 року. Розкриття цієї інформації покаже корпоративне шахрайство, яке тривало роками.

"Детонатор підпалили", - сказав Тінслі.

Автор фото, Joshua Boucher/The State/Pool Підпис до фото, Родина Мердо

7 червня 2021 року, за три дні до призначеного слухання щодо його фінансів, Алекс Мердо подзвонив у 911. За його словами, його дружину Меггі та сина Пола застрелили.

Коли перший заступник шерифа прибув у Мозель, Мердо розповів йому свою теорію: Пол і Меггі були вбиті в помсту за аварію човна.

"Йому погрожували, - сказав Мердо про свого сина. - Я знаю, що так і є".

Багато хто в Лоукантрі повірив йому, і через смерть Пола судовий процес проти Мердо загальмував.

Але через три місяці Мердо знову зателефонував у 911, цього разу щоб повідомити, що йому стріляли в голову на узбіччі сільської дороги. Пізніше він зізнався, що інсценував замах на вбивство, щоб його інший син Бастер міг отримати гроші за страховкою.

Місяцями вбивство Меггі та Пола було оповите таємницею, оскільки влада не розкривала інформацію про цю справу. Аж поки у липні 2022 року Алекса Мердо не заарештували у зв'язку з причетністю до вбивств.

Понад місяць біля будівлі суду у Волтерборо збирався натовп людей, які хотіли потрапити на засідання. Після шести тижнів розгляду справи суд визнав Алекса Мердо винним у вбивстві дружини та сина та засудив до довічного ув'язнення.