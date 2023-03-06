Як живе райський острів, де 10% населення - героїнові наркозалежні
Сейшели охопила епідемія героїнової наркоманії надзвичайних масштабів.
Майже 10% працездатного населення цієї тропічної острівної держави - залежні від героїну (близько 6 тисяч з 94 тисяч людей). Це - найвищий у світі показник споживання героїну на душу населення.
За даними уряду країни, проблема стоїть настільки гостро, що доводиться залучати іноземців для робіт, які не можуть виконувати місцеві наркозалежні.
Корупція, наркотики і в'язниця
Захистити наркозалежних не можуть навіть в'язниці, каже президент Сейшельських островів Вавел Рамкалаван.
"Це - живильне середовище для корупції. А якщо є корупція, то наркотики потраплятимуть і до в'язниць", - пояснює він.
BBC відвідала головну виправну установу Сейшельських островів "Монтань-Позе", щоб на власні очі побачити проблему, що охопила країну.
Героїнова залежність привела туди Джуда - скромного й доброзичливого юнака.
"Мені соромно зізнатись, але я - наркозалежний. І це нелегко", - ділиться він своєю історією з ВВС.
Останні десять років Джуд регулярно потрапляє за ґрати - переважно за крадіжку, що допомагає йому підживлювати згубну звичку.
Його старший брат Тоні також активно вживав героїн. У 2011 році його знайшли повішеним.
Мати Джуда колись керувала рестораном швидкого харчування, щоб забезпечити своїм дітям гідне життя. Але героїн позбавив їх всього.
"Син виносив все… Пам'ятаю, якось у нас не було навіть простирадл. Все, що він бачив, він просто брав і продавав за наркотики", - каже Равінія.
Уряд Сейшельських островів намагається боротися з наркозалежністю. Для залежних людей діє програма підтримувальної терапії з використанням препарату метадон.
Однак для багатьох залежних сейшельців це — не більше ніж безплатна ранкова "доза" і додаткова небезпека. Оскільки одночасне вживання метадону й героїну може призвести до смертельного передозування.
Вживання метадону без плану детоксикації й консультації рідко є гарним рішенням для довгострокового відновлення наркозалежних.
При цьому в країні відсутня стаціонарна допомога й закриті всі реабілітаційні центри.
Нинішній президент звинувачує у цьому своїх попередників та обіцяє вжити відповідних заходів.
"Ми отримали грант від ОАЕ на будівництво належного реабілітаційного центру. І рухаємось у цьому напрямку", - каже Рамкалаван.
"Домашній наркопром"
На Сейшели героїн потрапляє переважно з Афганістану й Ірану. Морські кордони 115 островів важко моніторити, і це полегшує ввезення наркотиків до країни.
Далі героїн переважно продають у невеликих імпровізованих магазинах.
Це зазвичай надомний бізнес, у якому беруть участь цілі громади.
Проїхавши п'ять хвилин від будь-якої головної вулиці, повз люксові готелі та дорогі ресторани, все можна побачити на власні очі.
Як не дивно, але після розгортання програм реабілітації ціни на героїн різко впали.
Тому така політика не довела своєї ефективності, а героїн став доступнішим.
Плюс до всього з'явилася ще одна загроза - синтетичні наркотики, популярність яких постійно зростає.
Тож найгірше - ще попереду, пообоюється влада країни.