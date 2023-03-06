Як живе райський острів, де 10% населення - героїнові наркозалежні

1 година тому

Підпис до фото, Щоб купити героїн, Джуд крав у матері гроші й виносив з дому все цінне

Сейшели охопила епідемія героїнової наркоманії надзвичайних масштабів.

Майже 10% працездатного населення цієї тропічної острівної держави - залежні від героїну (близько 6 тисяч з 94 тисяч людей). Це - найвищий у світі показник споживання героїну на душу населення.

За даними уряду країни, проблема стоїть настільки гостро, що доводиться залучати іноземців для робіт, які не можуть виконувати місцеві наркозалежні.

Корупція, наркотики і в'язниця

Захистити наркозалежних не можуть навіть в'язниці, каже президент Сейшельських островів Вавел Рамкалаван.

"Це - живильне середовище для корупції. А якщо є корупція, то наркотики потраплятимуть і до в'язниць", - пояснює він.

BBC відвідала головну виправну установу Сейшельських островів "Монтань-Позе", щоб на власні очі побачити проблему, що охопила країну.

Героїнова залежність привела туди Джуда - скромного й доброзичливого юнака.

"Мені соромно зізнатись, але я - наркозалежний. І це нелегко", - ділиться він своєю історією з ВВС.

Останні десять років Джуд регулярно потрапляє за ґрати - переважно за крадіжку, що допомагає йому підживлювати згубну звичку.

Його старший брат Тоні також активно вживав героїн. У 2011 році його знайшли повішеним.

Мати Джуда колись керувала рестораном швидкого харчування, щоб забезпечити своїм дітям гідне життя. Але героїн позбавив їх всього.

"Син виносив все… Пам'ятаю, якось у нас не було навіть простирадл. Все, що він бачив, він просто брав і продавав за наркотики", - каже Равінія.

Підпис до фото, Мати Джуда завжди поруч, вона - справжня підтримка для сина, хоча дається їй це непросто

Уряд Сейшельських островів намагається боротися з наркозалежністю. Для залежних людей діє програма підтримувальної терапії з використанням препарату метадон.

Однак для багатьох залежних сейшельців це — не більше ніж безплатна ранкова "доза" і додаткова небезпека. Оскільки одночасне вживання метадону й героїну може призвести до смертельного передозування.

Вживання метадону без плану детоксикації й консультації рідко є гарним рішенням для довгострокового відновлення наркозалежних.

При цьому в країні відсутня стаціонарна допомога й закриті всі реабілітаційні центри.

Нинішній президент звинувачує у цьому своїх попередників та обіцяє вжити відповідних заходів.

"Ми отримали грант від ОАЕ на будівництво належного реабілітаційного центру. І рухаємось у цьому напрямку", - каже Рамкалаван.

"Домашній наркопром"

На Сейшели героїн потрапляє переважно з Афганістану й Ірану. Морські кордони 115 островів важко моніторити, і це полегшує ввезення наркотиків до країни.

Далі героїн переважно продають у невеликих імпровізованих магазинах.

Це зазвичай надомний бізнес, у якому беруть участь цілі громади.

Проїхавши п'ять хвилин від будь-якої головної вулиці, повз люксові готелі та дорогі ресторани, все можна побачити на власні очі.

Підпис до фото, Проблема героїну на острові контрастує з прекрасними краєвидами та люксовими готелями

Як не дивно, але після розгортання програм реабілітації ціни на героїн різко впали.

Тому така політика не довела своєї ефективності, а героїн став доступнішим.

Плюс до всього з'явилася ще одна загроза - синтетичні наркотики, популярність яких постійно зростає.

Тож найгірше - ще попереду, пообоюється влада країни.