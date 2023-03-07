"Слава Україні!" Як і коли з'явилося це гасло

1 година тому

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Гасло "Слава Україні!" та відповідь на нього "Героям слава!" мають довгу історію. Його використовували понад сто років - спершу борці за незалежність України, потім патріотично налаштовані громадяни вже у вільній Україні, нині це головне гасло для більшості українців, яке впізнають далеко за межами країни.

Після поширення 6 березня відео, знятого, ймовірно, російськими військовими, на якому українського вояка розстрілюють після того, як він каже: "Слава Україні!", ці слова заполонили соцмережі.

Пояснюємо, звідки воно взялося і як стало таким популярним.

Сто років історії

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Історик та пластун Юрій Юзич стверджує, що гасло "Слава Україні!" і відповідь на нього "По всій землі слава!" використовувалось ще в середовищі харківської студентської громади у кінці XIX століття.

Але справді широкого розповсюдження і особливого політичного забарвлення воно набуло в часи Української народної республіки (УНР) у 1918—1920 роках. Тоді Україна вперше заявила про себе як про окрему державу і, хоч й ненадовго, проголосила свою незалежність.

Популярним вітання "Слава Україні" стало у бійців "Холодноярської республіки" на Черкащині, які боролись проти більшовиків, пояснював ВВС News Україна ексголова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Після того, як більшовики окупували більшу частину України та включили її до складу Радянського Союзу, гасло залишилося на озброєнні в націоналістичних та повстанських об'єднаннях, зосереджених на заході України, який тоді належав до Польщі.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Смолоскипна хода, присвячена до 111-річчя від дня народження голови ОУН Степана Бандери в Києві 1 січня 2020 р

Повне вітання "Слава Україні! - Героям слава!" у 1941 році було запроваджене в західноукраїнській Організації українських націоналістів (ОУН), одним з лідерів якої був Степан Бандера. А надзвичайно поширеним стало у бійців Української повстанської армії (УПА), яка діяла на території західноукраїнських областей у 1942-1960 роках.

"До речі, в збірнику праць Степана Бандери немає отої популярно вживаної в інтернеті цитати, яка йому приписується: "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні! ", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!", - наголошує Юзич.

Гасло відродилося під час Революції на граніті, коли українська молодь влаштувала мирний протест в центрі Києва, вимагаючи змін для Української республіки напередодні розпаду Радянського Союзу.

У незалежній Україні

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Після розпаду СРСР це вітання переважно вживалось у середовищі націонал-демократів та українських націоналістів.

Під час протестів Євромайдану в 2013-2014 роках гасло вперше за роки незалежності перестало бути атрибутом переважно націоналістичних партій та стало одним з головних гасел всіх протестувальників.

Символом спротиву "Слава Україні!" стало під час подальших подій, коли Росія анексувала Крим та розпочала воєнні дії на Донбасі. Його стали широко використовувати політики, військові та громадяни.

У 2018 році гасло "Слава Україні!" та відповідь на нього "Героям слава!" офіційно затвердили як статутне привітання для збройних сил та нацполіції.

Ним замінили старе вітання, що залишилося з радянських часів: "Здрастуйте, товариші" і відповідь - "Бажаємо здоров'я".

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Зараз гасло стало атрибутом політичного та публічного життя в Україні - його вживають чиновники, політики з різноманітних політичних сил, бізнесмени, активісти, вчителі та звичайні українці у соцмережах і повсякденному житті.

З початком повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому минулого року, "Слава Україні!" стали широко використовувати діячі та політики з-за кордону, щоб продемонструвати свою підтримку та прихильність до України.

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Це гасло в різний час вживали експрем'єр Британії Борис Джонсон, канадський прем'єр Джастін Трюдо, польський президент Анджей Дуда.