У ЗСУ повідомили, ким є військовий, якого розстріляли після слів "Слава Україні!"

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, загиблим на відео, де українського військового розстрілюють після слів "Слава Україні", є боєць 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

У війську повідомляють, що Тимофій Миколайович Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року - після бойових дій в районі міста Бахмут, де кілька місяців тривають запеклі бої.

"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

"Помста за нашого героя буде невідворотною", - додають в сухопутних військах.

Відео розстрілу

Шостого березня в мережі з'явилося відео, на якому, як виглядає, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів "Слава Україні!"

Першим відео опублікував у твіттері активіст Сергій Стерненко.

На відео військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі. Голос за кадром каже: "Знімай", камера піднімається. Солдат каже "Слава Україні", після чого у нього стріляють, він падає. Голос за кадром російською вимовляє лайки.

Представники української влади вже зробили різкі заяви щодо інциденту.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що розстріл військовослужбовця, який потрапив у полон, - "це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттер заявив, що цим випадком має займатись міжнародний кримінальний суд.

А генпрокурор Андрій Костін розповів, що через відео "жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини" СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.

"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - написав Костін.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський обурився через вбивство та висловив захоплення вояком.

"Зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!". І ми знайдемо вбивць", - заявив президент.