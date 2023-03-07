"Зеленський - гнида". Лукашенко звинуватив Україну в атаці на аеродром в Мачулищах

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали 20 людей, начебто причетних до атаки на аеродром в Мачулищах, в тому числі - "українського диверсанта". У підготовці нападу він звинуватив українську владу та спецслужби. В Україні випади Лукашенка відкинули.

Звинувачення на адресу України Олександр Лукашенко висунув 7 березня. Судячи з повідомлення державного агентства Белта, він виголосив довгу промову щодо інциденту.

Йдеться про вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці 26 лютого. В результаті, як стало відомо, було пошкоджено російський військовий літак А-50. Відповідальність за акцію взяли на себе білоруські партизани. Білоруська влада заявляла, що літак не постраждав, але згодом була інформація, що його таки відправили на ремонт в Росію.

Лукашенко заявив, що затримали 20 людей, начебто причетних до вибухів. В тому числі так званого українського диверсанта. За його словами, йдеться про "айтішника", в якого був український та російський паспорти і якого начебто готувала українська Служба безпеки, а на територію Білорусі він заїхав через Росію.

Також Лукашенко розкритикував особисто президента Зеленського і кілька разів назвав його "гнидою".

"Я ще якось думав, що Україні потрібний мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем", - заявив Лукашенко.

"Що ж, виклик кинули", - додав він, але запевнив, що Білорусь не дозволить "втягнути себе у війну".

Що кажуть в Україні

Українська влада публічно відкинула інформацію про причетність до вибухів в Білорусі та нагадала, що це з території Білорусі Україна зазнає атак, в тому числі ракетних ударів та нападів диверсійно-розвідувальних груп Росії.

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", - написав в твіттері радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

У коментарі BBC News Україна пресслужба СБУ відповіла ухильно.

"Служба безпеки України не має намірів коментувати слова людини, що називає себе президентом Білорусі. Що ж стосується будь-яких випадків "бавовни", то про неї ми зможемо детально поговорити після нашої перемоги", - повідомив співрозмовник.

Атака на літак-розвідник

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський літак А-50 на фото під час військових навчань у 2020 році

Атакований дронами літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), як називається А-50, потрібен для того, щоб контролювати повітряний простір, в якому діє авіація, виявляючи цілі, координуючи та спрямовуючи бойові літаки.

Його називають "літаючим радаром". Це найважливіший елемент будь-якої сучасної авіаційної операції - такий радар розширює можливості контролю повітряного простору там, де бракує потужних наземних станцій та центрів управління.

Такий літак - важлива військова ціль. Це "очі та вуха" авіаційного угруповання, а заразом і його "нервовий центр".

Росія має дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії - А-50У.

Білоруська влада наполягає, що попри атаку, літак не зазнав сильних пошкоджень, але сам же Лукашенко непрямо визнав, що літак змушені були відправити на ремонт.

"Ми попросили росіян, щоб вони взяли цей літак на обслуговування, а нам прислали інший. Так і сталося", - сказав він у своїй викривальній промові.

Україна ніколи не брала на себе відповідальності на атаку в Мачулищах, що в 12 км від Мінська. Натомість відповідальність взяли на себе білоруські партизани, як стверджує керівник опозиційного об'єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександр Азаров.

"Це були безпілотники. Учасники операції - білоруси", - сказав Азаров.

BYPOL складається з колишніх працівників правоохоронних органів Білорусі, які нині опозиційні до Олександра Лукашенка.

Уряд Лукашенка додав її до списку терористичних організацій.

Хоча Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

Протягом останніх місяців Росія і Білорусь також проводять спільні військові навчання.