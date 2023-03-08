"Романтична обробка свині". Афера, яка виманює мільйони доларів

Чжао Лінь Фен та BBC Eye Investigations

BBC World Service

54 хвилин(и) тому

В останні роки люди в усьому світі втратили сотні мільйонів доларів через онлайн-шахрайство, відоме як pig butchering romance або "романтична обробка свині". Однією з ключових особливостей є імітація випадкового спілкування з начебто чарівними незнайомцями в інтернеті. Але це лише верхівка айсберга.

За гламурними профілями ховається темна реальність.

Афера передбачає "відгодовування" свині (жертви) за допомогою флірту і романтичних стосунків, щоб переконати її вкладати якомога грошей у схеми фальшивої криптовалюти. Після того, як жертва повірила й інвестувала свої гроші, шахрай зникає.

Багато учасників цієї схеми - це жертви торгівлі людьми, яких утримують в комплексах тюремного типу по всій Південно-Східній Азії та змушують до шахрайства.

BBC провела розслідування й дізналась, як виглядає життя в одному з таких комплексів, а також поспілкувалась з колишнім босом шахраїв, який розповів про витончену тактику, яку вони використовують, щоб заманити своїх жертв.

*Попередження* Стаття містить описи насильства, що можуть засмутити

Сяоцзую - під тридцять. Він родом з Китаю.

"Обробляти" потенційних "свиней" (жертв) йому допомагав низький і хрипкий голос. За словами колишнього шахрая, це був його козир. І під час телефонної розмови він міг змусити жертву робити все, що було потрібно.

"Ключ до обробки "свині" - це емоції", - розповів ВВС Сяоцзуй, який зараз у безпечному місці в столиці Камбоджі Пномпені.

Підпис до фото, Сяоцзуй чотири роки працював в індустрії онлайн-шахрайства

Сяоцзуй каже, що за роки своєї "роботи" він вкрав мільйони доларів і навіть написав посібник, щоб навчити інших, як заманювати потенційних жертв.

"Треба вигадати драматичну історію, яка викликає материнську любов жертви", — каже колишній шахрай.

Одним з його улюблених фейкових профілів був бізнесмен, що досяг успіху після того, як його обдурила колишня дружина. Це, за його словами, викликало велике співчуття у потенційних жертв.

Після короткого листування Сяоцзуй зазвичай дзвонив і зачаровував жертв своїм голосом. "У нашій галузі це називають словесною терапією", - каже він.

Шахраїв на кшталт Сяоцзуя на їхньому жаргоні називають собаками. Вони часто знаходять свою "здобич" на сайтах знайомств, у соцмережах та у додатках для обміну повідомленнями.

"Наш стандартний профіль — це хтось гарний, багатий і турботливий", — пояснює Сяоцзуй і додає, що всі необхідні фото вони або купують в інтернеті, або крадуть в акаунтах впливових людей.

У деяких випадках шахраї навіть використовують технології дипфейків для відеочату зі своїми жертвами, видаючи себе за людей у профілях, що робить обман ще переконливішим.

Підпис до фото, Зловмисники не просять жертву одразу переказати гроші, а втягують у романтичні стосунки. Ця стадія називається "відгодовування свині"

Зрештою, розмова перейшла до теми інвестицій у криптовалютні біржі.

"Ви створюєте мрію, - каже Сяоцзуй. - Наприклад, якщо моя жертва мешкає в Пекіні, я б сказав їй, що хочу жити з нею в Пекіні. Але квартира там коштує мільйони доларів, тому нам потрібно багато працювати разом, щоб заробити ці гроші".

Саме таку легенду "проковтнула" Джойс у січні 2022 року. 36-річна китайська офісна працівниця думала, що познайомилась в інтернеті з романтичним партнером, який сказав, що переїде з Шанхаю до Пекіна, щоб жити з нею.

"Він видався самотньою, працьовитою людиною, що живе у великому місті. Просто як я, - розповідає Джойс ВВС. - Ніколи б не подумала, що він шахрай".

Джойс умовили покласти гроші на інвестиційний рахунок, а потім змусили повірити, що вона отримує прибуток. Після того, як вона витратила свої заощадження, шахрай запропонував їй взяти кредит, щоб вона могла продовжувати інвестувати. Коли вона щось запідозрила і спробувала вивести гроші з "інвестиційної схеми", їй це не вдалося.

Загалом вона втратила понад 100 тисяч доларів США.

"Я вперше побачила, як мій батько плаче. Моя сім'я сказала, що я дурна", - бідкається вона.

Якщо Джойс не виплатить свої кредити, її занесуть до чорного списку китайської системи соціального кредиту, що вплине на всі аспекти її життя.

Щоб вибратись з кредитів, жінці довелося влаштуватись на ще одну роботу.

Підпис до фото, Джой змушена заробляти на контенті у стримах. Це приносить їй 200 доларів на місяць

Романтична афера pig butchering з'явилась у Китаї у 2017 році, але згодом перекинулась на Азію, Європу і Північну Америку.

Шахрайський синдикат, у якому працював Сяоцзуй, базувався у камбоджійському прибережному місті Сіануквіль, куди туристи приїздили через його яскраво-білі піщані пляжі.

Проте в останні роки там з'явилося безліч нових казино, які онлайн-шахраї використовують як прикриття.

Підпис до фото, Останніми роками Сіануквіль стрімко розвивається

У Сіануквілі Сяоцзуй керував командою з 40 шахраїв, серед яких були жертви торгівлі людьми, яких змусили займатися шахрайством.

"Я купував і продавав людей", - каже Сяоцзуй, додаючи, що торгівля людьми - звичайна справа в цій галузі.

Чоловік на ім'я Діді - один з тих, кого одна банда купила в іншої.

"Вони домовилися про мою ціну просто в мене на очах", - розповідає він.

За нього заплатили 20 тисяч доларів США.

Підпис до фото, Діді записував відеощоденники

30-річний колишній працівник інтернет-кафе виїхав з Китаю у січні 2022 року, щоб, як він думав, отримати гарно оплачувану роботу у сфері онлайн-ігор.

Натомість він опинився у пастці. Його замкнули у стінах казино в Сіануквілі й змусили заманювати потенційних жертв онлайн-шахрайства.

Діді вів відеощоденних, який надіслав ВВС. Після чого журналістам вдалося з ним зв'язатися.

"Вони сказали мені: якщо я спробую втекти, вони мене вб'ють", - шепоче Діді на одному з відео, таємно записаних у ванній кімнаті.

Йому доводилося працювати по 12 годин на день, щодня спілкуючись у режимі онлайн щонайменше зі 100 людьми з Європи й США. За невиконання плану його карали - садили на електричний стілець або били.

Таких, як Діді - багато. Тисячі молодих чоловіків і жінок обманом залучили до індустрії кібершахрайства.

Ще один колишній шахрай розповів ВВС, що його викрали просто на вулиці й продали злочинному синдикату.

Підпис до фото, Комплекс "Хуан Ле" ретельно охороняють, на кожному вікні - металеві ґрати

Жертвою банд став навіть Сяоцзуй, який був заступником ватажка. Коли він попросив підвищити зарплатню, його жорстоко побили.

Чоловік каже, що врешті-решт втік після того, як його продали іншій банді.

"Я насправді ненавиджу цю індустрію. Я чув крики жертв. Тепер я хочу жити нормальним життям".

Після чотирьох місяців полону Діді надіслав ВВС прощальне повідомлення: "Я більше не можу це терпіти… Я не хочу завдавати людям болю… До побачення".

Пізніше він все-таки вийшов на зв'язок і повідомив, що йому вдалося втекти. Він вистрибнув з вікна третього поверху і зловив таксі.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Куонг Лі був президентом Асоціації казино в Сіануквілі

ВВС дізналась, що власником сумнозвісного комплексу "Хуан Ле" є камбоджійський бізнесмен Куонг Лі.

Його бізнес-імперія охоплює нерухомість, казино, готелі та будівельні компанії.

Він має звання "окнха" — найвищий титул, який камбоджійський король дарує цивільним особам. Лі також часто з'являється на фото поруч із відомими камбоджійськими високопосадовцями на публічних і приватних заходах.

Попри незаперечні докази торгівлі людьми, фізичного насильства та шахрайства всередині комплексу "Хуан Ле", ніхто не був заарештований чи звинувачений у жодному злочині. ВВС направила ці звинувачення Лі, але він не відповів.

ВВС зв'язалась з поліцією Сіануквіля, щоб запитати, чому не було жодних заходів проти тих, хто діє на території комплексу "Хуан Ле". Але відповіді також не отримала.

І Сяоцзуй, і Діді зрештою повернулися додому до Китаю, але злочинна схема далі живе. І десятки тисяч інших шахраїв продовжують полювати на потенційних "свиней".

Фото: Наталія Зуо.

За участі Наталії Зуо та Джейка Такчі.