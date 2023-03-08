"Романтична обробка свині". Афера, яка виманює мільйони доларів
- Чжао Лінь Фен та BBC Eye Investigations
- BBC World Service
В останні роки люди в усьому світі втратили сотні мільйонів доларів через онлайн-шахрайство, відоме як pig butchering romance або "романтична обробка свині". Однією з ключових особливостей є імітація випадкового спілкування з начебто чарівними незнайомцями в інтернеті. Але це лише верхівка айсберга.
За гламурними профілями ховається темна реальність.
Афера передбачає "відгодовування" свині (жертви) за допомогою флірту і романтичних стосунків, щоб переконати її вкладати якомога грошей у схеми фальшивої криптовалюти. Після того, як жертва повірила й інвестувала свої гроші, шахрай зникає.
Багато учасників цієї схеми - це жертви торгівлі людьми, яких утримують в комплексах тюремного типу по всій Південно-Східній Азії та змушують до шахрайства.
BBC провела розслідування й дізналась, як виглядає життя в одному з таких комплексів, а також поспілкувалась з колишнім босом шахраїв, який розповів про витончену тактику, яку вони використовують, щоб заманити своїх жертв.
*Попередження* Стаття містить описи насильства, що можуть засмутити
Сяоцзую - під тридцять. Він родом з Китаю.
"Обробляти" потенційних "свиней" (жертв) йому допомагав низький і хрипкий голос. За словами колишнього шахрая, це був його козир. І під час телефонної розмови він міг змусити жертву робити все, що було потрібно.
"Ключ до обробки "свині" - це емоції", - розповів ВВС Сяоцзуй, який зараз у безпечному місці в столиці Камбоджі Пномпені.
Сяоцзуй каже, що за роки своєї "роботи" він вкрав мільйони доларів і навіть написав посібник, щоб навчити інших, як заманювати потенційних жертв.
"Треба вигадати драматичну історію, яка викликає материнську любов жертви", — каже колишній шахрай.
Одним з його улюблених фейкових профілів був бізнесмен, що досяг успіху після того, як його обдурила колишня дружина. Це, за його словами, викликало велике співчуття у потенційних жертв.
Після короткого листування Сяоцзуй зазвичай дзвонив і зачаровував жертв своїм голосом. "У нашій галузі це називають словесною терапією", - каже він.
Шахраїв на кшталт Сяоцзуя на їхньому жаргоні називають собаками. Вони часто знаходять свою "здобич" на сайтах знайомств, у соцмережах та у додатках для обміну повідомленнями.
"Наш стандартний профіль — це хтось гарний, багатий і турботливий", — пояснює Сяоцзуй і додає, що всі необхідні фото вони або купують в інтернеті, або крадуть в акаунтах впливових людей.
У деяких випадках шахраї навіть використовують технології дипфейків для відеочату зі своїми жертвами, видаючи себе за людей у профілях, що робить обман ще переконливішим.
Зрештою, розмова перейшла до теми інвестицій у криптовалютні біржі.
"Ви створюєте мрію, - каже Сяоцзуй. - Наприклад, якщо моя жертва мешкає в Пекіні, я б сказав їй, що хочу жити з нею в Пекіні. Але квартира там коштує мільйони доларів, тому нам потрібно багато працювати разом, щоб заробити ці гроші".
Саме таку легенду "проковтнула" Джойс у січні 2022 року. 36-річна китайська офісна працівниця думала, що познайомилась в інтернеті з романтичним партнером, який сказав, що переїде з Шанхаю до Пекіна, щоб жити з нею.
"Він видався самотньою, працьовитою людиною, що живе у великому місті. Просто як я, - розповідає Джойс ВВС. - Ніколи б не подумала, що він шахрай".
Джойс умовили покласти гроші на інвестиційний рахунок, а потім змусили повірити, що вона отримує прибуток. Після того, як вона витратила свої заощадження, шахрай запропонував їй взяти кредит, щоб вона могла продовжувати інвестувати. Коли вона щось запідозрила і спробувала вивести гроші з "інвестиційної схеми", їй це не вдалося.
Загалом вона втратила понад 100 тисяч доларів США.
"Я вперше побачила, як мій батько плаче. Моя сім'я сказала, що я дурна", - бідкається вона.
Якщо Джойс не виплатить свої кредити, її занесуть до чорного списку китайської системи соціального кредиту, що вплине на всі аспекти її життя.
Щоб вибратись з кредитів, жінці довелося влаштуватись на ще одну роботу.
Романтична афера pig butchering з'явилась у Китаї у 2017 році, але згодом перекинулась на Азію, Європу і Північну Америку.
Шахрайський синдикат, у якому працював Сяоцзуй, базувався у камбоджійському прибережному місті Сіануквіль, куди туристи приїздили через його яскраво-білі піщані пляжі.
Проте в останні роки там з'явилося безліч нових казино, які онлайн-шахраї використовують як прикриття.
У Сіануквілі Сяоцзуй керував командою з 40 шахраїв, серед яких були жертви торгівлі людьми, яких змусили займатися шахрайством.
"Я купував і продавав людей", - каже Сяоцзуй, додаючи, що торгівля людьми - звичайна справа в цій галузі.
Чоловік на ім'я Діді - один з тих, кого одна банда купила в іншої.
"Вони домовилися про мою ціну просто в мене на очах", - розповідає він.
За нього заплатили 20 тисяч доларів США.
30-річний колишній працівник інтернет-кафе виїхав з Китаю у січні 2022 року, щоб, як він думав, отримати гарно оплачувану роботу у сфері онлайн-ігор.
Натомість він опинився у пастці. Його замкнули у стінах казино в Сіануквілі й змусили заманювати потенційних жертв онлайн-шахрайства.
Діді вів відеощоденних, який надіслав ВВС. Після чого журналістам вдалося з ним зв'язатися.
"Вони сказали мені: якщо я спробую втекти, вони мене вб'ють", - шепоче Діді на одному з відео, таємно записаних у ванній кімнаті.
Йому доводилося працювати по 12 годин на день, щодня спілкуючись у режимі онлайн щонайменше зі 100 людьми з Європи й США. За невиконання плану його карали - садили на електричний стілець або били.
Таких, як Діді - багато. Тисячі молодих чоловіків і жінок обманом залучили до індустрії кібершахрайства.
Ще один колишній шахрай розповів ВВС, що його викрали просто на вулиці й продали злочинному синдикату.
Жертвою банд став навіть Сяоцзуй, який був заступником ватажка. Коли він попросив підвищити зарплатню, його жорстоко побили.
Чоловік каже, що врешті-решт втік після того, як його продали іншій банді.
"Я насправді ненавиджу цю індустрію. Я чув крики жертв. Тепер я хочу жити нормальним життям".
Після чотирьох місяців полону Діді надіслав ВВС прощальне повідомлення: "Я більше не можу це терпіти… Я не хочу завдавати людям болю… До побачення".
Пізніше він все-таки вийшов на зв'язок і повідомив, що йому вдалося втекти. Він вистрибнув з вікна третього поверху і зловив таксі.
ВВС дізналась, що власником сумнозвісного комплексу "Хуан Ле" є камбоджійський бізнесмен Куонг Лі.
Його бізнес-імперія охоплює нерухомість, казино, готелі та будівельні компанії.
Він має звання "окнха" — найвищий титул, який камбоджійський король дарує цивільним особам. Лі також часто з'являється на фото поруч із відомими камбоджійськими високопосадовцями на публічних і приватних заходах.
Попри незаперечні докази торгівлі людьми, фізичного насильства та шахрайства всередині комплексу "Хуан Ле", ніхто не був заарештований чи звинувачений у жодному злочині. ВВС направила ці звинувачення Лі, але він не відповів.
ВВС зв'язалась з поліцією Сіануквіля, щоб запитати, чому не було жодних заходів проти тих, хто діє на території комплексу "Хуан Ле". Але відповіді також не отримала.
І Сяоцзуй, і Діді зрештою повернулися додому до Китаю, але злочинна схема далі живе. І десятки тисяч інших шахраїв продовжують полювати на потенційних "свиней".
Фото: Наталія Зуо.
За участі Наталії Зуо та Джейка Такчі.
*З міркувань безпеки імена герої змінені