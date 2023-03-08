Протести у Грузії: з українськими прапорами проти "проросійського закону"

Райхан Демитріє

ВВС News, Тбілісі

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Грузії на другий день протестів після того, як парламент підтримав проєкт закону, який, на думку критиків, обмежує свободу преси та громадянські свободи та списаний з аналогічного російського закону про "іноагентів".

На фото та відео, які постять в соцмережах, видно, що на центральному проспекті Руставелі біля будівлі грузинського парламенту зібралося багато людей. Багато тримає в руках прапори Євросоюзу, Грузії та України.

На деяких відео також чутно, як звучить український гімн.

У вівторок, у перший день протестів, демонстранти зіткнулися з поліцією, яка застосувала для їхнього розгону водомети та перцевий газ.

Уряд повідомив, що 50 поліцейських отримали поранення, їхнє спорядження пошкоджено.

Заарештовано близько 66 людей, у тому числі одного з лідерів опозиції, якого, як повідомляється, побили.

Законопроєкт широко засудила міжнародна спільнота. Він вимагатиме від неурядових та медійних організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, оголосити себе "іноземними агентами", інакше їм загрожуватимуть великі штрафи та можливе ув'язнення.

Опозиція заявляє, що проєкт підготовлений за російським зразком і означає зсув у бік авторитаризму та зниження шансів Грузії приєднатися до ЄС.

У вівторок поліція закликала протестувальників розійтися. Згодом вони розігнали людей на головному проспекті біля будівлі парламенту.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У другий день протестів під парламентом зібралися тисячі людей

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що проєкт стане величезною невдачею і "вдарить по тих самих правах, які є центральними для прагнень народу Грузії".

Зараз ЄС розглядає заявку Грузії на отримання статусу кандидата, і верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель попередив, що законопроєкт "несумісний із цінностями та стандартами ЄС".

Росія ухвалила власну версію закону про "іноземних агентів" у 2012 році, роблячи його більш і більш суворим протягом років, щоб виявити та придушити неурядові організації та ЗМІ, що фінансуються Заходом.

"Закон російський, як ми всі знаємо... Ми не хочемо бути частиною колишнього Радянського Союзу, ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, ми хочемо бути прозахідними", - сказав один із учасників протесту агенції Reuters.

Відносини Росії і Грузії

Росія вдерлася в Грузію в 2008 році: це сталося через 17 років після здобуття нею незалежності з розпадом Радянського Союзу в 1991 році.

Російські війська окупували два регіони Грузії: Південна Осетія та Абхазія складають близько 20% території Грузії.

Розтягнута між Заходом і Росією: Грузія прагне приєднатися до НАТО та ЄС, але критики звинувачують нинішню керівну партію "Грузинська мрія" у спробах повернути країну під вплив Росії.

Автор фото, Reuters

Виступаючи по відео під час візиту до Нью-Йорка у вівторок, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою підтримку протестувальникам: "Я поруч з вами. Сьогодні ви представляєте вільну Грузію. Грузія, яка бачить своє майбутнє в Європі, не дозволить нікому забрати це майбутнє".

Але в парламенті більшість законодавців від керівної партії "Грузинська мрія" підтримують законопроєкт.

Закон призведе до того, що Грузія може приєднатися до списку недемократичних і авторитарних пострадянських держав, таких як Білорусь, Таджикистан і Азербайджан, які скопіювали російський закон про обмеження діяльності неурядових організацій.

Історично термін "агент" у Росії та Грузії має значення "шпигун" і "зрадник", що надає негативного відтінку роботі громадянського суспільства. Це свідчить про те, що вони діють в інтересах іноземних сил, а не роблять добро для країни та суспільства.

Посольство США виступило із заявою, в якій назвало голосування у вівторок "чорним днем для демократії Грузії".

У ній додали, що просування парламентом "цих інспірованих Кремлем законів було несумісним з явним прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та її демократичного розвитку".

Два законопроєкти про "прозорість іноземних агентів" і "реєстрацію іноземних агентів" подані до парламенту відверто антизахідним рухом "Сила людей", близьким союзником керівної партії "Грузинська мрія".

Група стверджувала, що другий законопроєкт був аналогом закону США про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

"Грузинська мрія" підтримала проєкти, заявивши, що такі закони потрібні для підвищення прозорості.

На брифінгу у вівторок ввечері голова керівної партії Іраклій Кобахідзе відповів на заяву посольства США, заявивши, що це "чорний день для радикальної опозиції та її прихильників".