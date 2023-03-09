Наслідки масованого ракетного обстрілу України у фото
Уночі 9 березня російські війська завдали масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Вибухи пролунали у Києві, Харкові та в багатьох областях - Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Львівській. Через обстріли знеструмлена і Запорізька АЕС.
За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни вперше обстріляли Україну з таких різних типів ракет одночасно, зокрема використавши шість "Кинджалів".
"Не пам'ятаю, щоб таке було раніше. Загалом було випущено аж шість "Кинджалів". Застосовували окупанти літаки МіГ-31К", - сказав Юрій Ігнат.
Внаслідок ракетного удару по столиці України постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі, повідомляє пресслужба Нацполіції.
На місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики. Слідчі та криміналісти збирають "матеріали воєнного злочину".
У Києві застосовані часткові відключення електроенергії.
За словами міського голови Віталія Кличка, через це 40% споживачів столиці залишились без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.
Про ракетну атаку у Львівській області повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Близько четвертої ранку в селі Велика Вільшаниця Золочівської громади ракета впала на два житлових будинки. Пожежу, що спалахнула, уже ліквідували.
За словами Козицького, загинули п'ятеро людей - троє чоловіків та дві жінки.
За даними голови ОВА, знищено три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.
Щонайменше 15 ракет ударили по Харківщині.
Керівник ОВА Олег Синєгубов підтвердив удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, є влучання у приватний житловий будинок.
Мер міста Ігор Терехов у ефірі телемарафону повідомив, що постраждалих через ракетну атаку немає.
Постраждали ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Зараз місто частково без світла, води та тепла. Важливі інфраструктурні об'єкти та лікарні працюють на генераторах.
Унаслідок обстрілу в четвер уранці в Херсоні загинули троє людей, повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак.
"Російські терористи вранці обстріляли Херсон. Влучили, зокрема, у зупинку громадського транспорту. Унаслідок обстрілу загинули троє людей", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів переведено на резервні джерела живлення, повідомляє ОВА.
Підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Одещиною шість ракет та один безпілотний літальний апарат.
Однак є влучання ракет в об'єкт енергетичної інфраструктури області. Пошкоджені кілька ліній електропередачі, електроопора, житлові будинки. Постраждалих немає.
В Івано-Франківській області є влучання по енергетичному об'єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих там теж немає.
Президент Володимир Зеленський назвав "жалюгідною" тактику російських військ з обстрілу цивільних.
"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - заявив Зеленський.
Вибухи у Києві, Харкові, п'ятеро загиблих на Львівщині. Усі деталі масованої нічної атаки
Росія завдала масованого ракетного удару: вибухи були в Києві, Харкові, низці областей, на Львівщині п'ятеро загиблих, знеструмлена Запорізька АЕС.