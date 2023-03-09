Наслідки масованого ракетного обстрілу України у фото

57 хвилин(и) тому

Автор фото, КМВА Підпис до фото, Наслідки обстрілу Києва

Уночі 9 березня російські війська завдали масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

Вибухи пролунали у Києві, Харкові та в багатьох областях - Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Львівській. Через обстріли знеструмлена і Запорізька АЕС.

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни вперше обстріляли Україну з таких різних типів ракет одночасно, зокрема використавши шість "Кинджалів".

"Не пам'ятаю, щоб таке було раніше. Загалом було випущено аж шість "Кинджалів". Застосовували окупанти літаки МіГ-31К", - сказав Юрій Ігнат.

Внаслідок ракетного удару по столиці України постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Автор фото, КМВА Підпис до фото, У Святошинському районі Києва п'ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено

На місцях працюють рятувальники, поліцейські та медики. Слідчі та криміналісти збирають "матеріали воєнного злочину".

Автор фото, КМВА

У Києві застосовані часткові відключення електроенергії.

За словами міського голови Віталія Кличка, через це 40% споживачів столиці залишились без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Постраждалий чоловік та пошкоджений автомобіль у Києві

Про ракетну атаку у Львівській області повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Близько четвертої ранку в селі Велика Вільшаниця Золочівської громади ракета впала на два житлових будинки. Пожежу, що спалахнула, уже ліквідували.

За словами Козицького, загинули п'ятеро людей - троє чоловіків та дві жінки.

Автор фото, ДСНС Львівщини Підпис до фото, Уламки ракет впали в різних частинах території громади

Автор фото, ДСНС Львівщини Підпис до фото, Сусідні будинки понівечені

Автор фото, ДСНС Львівщини

За даними голови ОВА, знищено три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

Автор фото, ДСНС Львівщини

Автор фото, ДСНС Львівщини

Щонайменше 15 ракет ударили по Харківщині.

Керівник ОВА Олег Синєгубов підтвердив удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, є влучання у приватний житловий будинок.

Автор фото, Накипіло Підпис до фото, У селищі Пісочин Харківського району ракета влучила на подвір'я приватного будинку

Мер міста Ігор Терехов у ефірі телемарафону повідомив, що постраждалих через ракетну атаку немає.

Постраждали ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Зараз місто частково без світла, води та тепла. Важливі інфраструктурні об'єкти та лікарні працюють на генераторах.

Унаслідок обстрілу в четвер уранці в Херсоні загинули троє людей, повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Автор фото, Телеграм Андрія Єрмака Підпис до фото, Херсон

"Російські терористи вранці обстріляли Херсон. Влучили, зокрема, у зупинку громадського транспорту. Унаслідок обстрілу загинули троє людей", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Автор фото, Телеграм Андрія Єрмака Підпис до фото, Херсон

Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів переведено на резервні джерела живлення, повідомляє ОВА.

Підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Одещиною шість ракет та один безпілотний літальний апарат.

Однак є влучання ракет в об'єкт енергетичної інфраструктури області. Пошкоджені кілька ліній електропередачі, електроопора, житлові будинки. Постраждалих немає.

В Івано-Франківській області є влучання по енергетичному об'єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих там теж немає.

Президент Володимир Зеленський назвав "жалюгідною" тактику російських військ з обстрілу цивільних.

"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - заявив Зеленський.