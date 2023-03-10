Найтриваліша битва війни. Що відбувається в охопленому вогнем Бахмуті

1 година тому

Автор фото, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росіяни не полишають спроб оточити місто Бахмут на Донбасі, бої за яке тривають вже багато місяців. Попри складність ситуації, українське військове керівництво намагається знайти додаткові сили на цей напрямок та наполягає на необхідності подальшої оборони фактично зруйнованого міста.

Розповідаємо, що відбувається у найгарячішій точці фронту, битва за яке вже стала найтривалішою за час російсько-української війни.

Битва за місто

У коментарі ВВС News Україна військові з Бахмута розповіли, що тримають оборону.

"Дороги є, хоч і під обстрілами росіян, постачання є, оточення немає. Відбиваємо атаки, б'ємось", - розповів боєць, який служить на півдні міста.

Про складну, але контрольовану ситуацію заявляють і в керівництві Східного угруповання ЗСУ.

"Бахмут не в оточенні, проводяться заходи стабілізації фронту. Сирський на місці контролює", - розповів ВВС News Україна речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, навколо міста йдуть важкі бої. Лише за минулу добу на Бахмутському фронті відбулося 188 обстрілів з артилерії і реактивних систем залпового вогню, 57 боєзіткнень і один авіаналіт. При цьому у районі самого Бахмуту - 20 обстрілів і 23 зіткнення.

Місто, у яке колись приїздили за цивілізацією з прифронтових сіл - у магазини, кафе та банкомати, тепер в руїнах.

Автор фото, Reuters

За добу біля Бахмута, за словами Череватого, загинув 191 російський військовий, 319 поранено, 1 потрапив в полон. Про кількість українських втрат у штабі не повідомляють. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що російські війська мають у сім разів більші втрати у боях за Бахмут, ніж українські.

"У нас є можливість постачати боєприпаси, медикаменти і провіант. Є можливість вивозити поранених. Ситуація важка, але контрольована, командування бачить наміри ворога і максимально приймає оперативні рішення", - додає Череватий.

Про відбиття численних атак росіян у Бахмуті зранку 10 березня заявили і у Генштабі ЗСУ.

"Ми знаємо плани ворога"

Якщо Росія візьме Бахмут, це відкриє дорогу для захоплення інших міст на сході України, заявив кілька днів тому президент Володимир Зеленський.

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"Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани щодо дій на інших ділянках фронту", - зазначив ввечері 9 березня генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

За його словами, сили оборони України продовжують захищати місто, але ситуація дуже важка і динамічна, і кожен хід може її кардинально змінити.

Сирський нагадав, що оборона Бахмута триває близько 10 місяців, і ЗСУ провели деякі тактичні дії, які завадили росіянам оточити місто.

"Але ситуація залишається дуже важкою. Російські сили діють звичними методами, не рахують людей. Але кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги", - заявив командувач.

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Тактична пауза

Зранку 10 березня Генштаб повідомив про те, що українські військові відбили численні атаки в районах сіл Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Сході.

Про захоплення деяких з цих сіл вже заявили росіяни. Наприклад, нещодавно голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хизувався захопленням Дубово-Василівки, що за 6 км на північний захід від Бахмута. В американському Інституті вивчення війни зранку 10 березня зазначили, що геодані підтверджують, що вагнерівці вже у Дубово-Василівці.

Темп російського наступу на північний захід від Бахмуту прискорився, а в самому Бахмуті певне затишшя, аналізують ситуацію в Інституті вивчення війни.

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Там кажуть, що у східній частині Бахмута, зайнятій "Вагнером", 7 березня, очевидно, настала тимчасова тактична пауза. Подальшого наступу у бік центру Бахмута немає.

"Вагнер" зазнав великих втрат і, швидше за все, не готовий форсувати річку Бахмутку, яка розділяє їх від українських сил, зазначили в інституті. Але до Бахмута стягуються регулярні російські війська, які можуть продовжити наступ на цій ділянці.

У НАТО прогнозують, що Бахмут окупують

Кілька днів тому генсек НАТО зробив заяву про те, що Бахмут може впасти найближчими днями. З цим не погодилися в українській владі.

"Ми бачимо, що Росія кидає більше військ, більше сил, і те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю", - сказав Єнс Столтенберг 8 березня і закликав не недооцінювати Росію.

Автор фото, 93-тя ОМБр Холодний Яр

У ЗСУ на це відповіли, що в Альянсі не до кінця розуміють ситуацію в місті і логіку війни, яка сьогодні триває. "Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці, бувши рік в такій війні, напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати", - пояснив Сергій Череватий.

При цьому розбіжностей з партнерами з НАТО щодо необхідності оборони Бахмута немає, запевнили в Офісі президента.

"Ми обговорювали це питання вчора в телефонній розмові з Джейком Салліваном (помічник президента США з питань національної безпеки - Ред.)…у нас немає жодних розбіжностей. Ми зміцнюємо Бахмут, і вони нас у цьому підтримують", - повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.