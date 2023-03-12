"Сербський Кеннеді". З дня вбивства Зорана Джинджича минуло 20 років

Петра Живич

ВВС Сербія

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зоран Джинджич уособлював Сербію, що прагнула змін

12 березня 2003 року прем'єр-міністра Сербії застрелили серед білого дня просто навпроти будівлі уряду.

Джинджича, який був давнім лідером опозиції, обрали на посаду прем'єр-міністра після того, як він трьома роками раніше допоміг скинути автократію Слободана Мілошевича.

Мілошевич керував країною протягом 1990-х років, проводячи націоналістичну політику. Після розпаду Югославії він втягнув країну у війни з Хорватією, Боснією, Словенією та Косово.

"Кажуть, в Америці кожен пам'ятає, де він був, коли вбили Джона Кеннеді. Гадаю, в Сербії з Джинджичем - те саме", - каже колишня міністерка в уряді Джинджича Гордана Маткович.

Джинджич, у якого двічі вистрілив снайпер, потрапивши в живіт та спину, помер у місцевій лікарні.

Щоб попрощатись з убитим прем'єром, на вулиці Белграда вийшли десятки тисяч людей.

"Найважливіше, що показав нам Джинджич, - це те, що зміни можливі", - каже Маткович.

Чим був важливий Джинджич?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джинджич був в авангарді опозиції, що організовувала демонстрації проти Слободана Мілошевича 2000 року

"Зоран Джинджич був уособленням модернізації Сербії й розриву з режимом Слободана Мілошевича", - каже історик з Інституту філософії та соціальної теорії у Белграді Петар Жаркович.

За три роки до вбивства Джинджич перебував в авангарді опозиції, яка проводила демонстрації проти Слободана Мілошевича. Сотні тисяч людей виходили на акції протесту після того, як політика Мілошевича призвела до бомбардування Сербії авіацією НАТО у 1999 році.

Ставши прем'єр-міністром, він розпочав реформи, наказав заарештувати Мілошевича та відправити його на міжнародний трибунал до Гааги.

У країні, зруйнованій війнами 90-х, Джинджич зіткнувся зі складною економічною ситуацією. Він підтримував ринкові реформи і намагався домогтися більшої інтеграції із Заходом.

"Він вважав, що суперечка щодо Косова має бути вирішена якнайшвидше", - каже дослідник з Белградського центру політики безпеки Вук Вуксанович.

За двадцять років після смерті Джинджича відносини між Сербією і Косово, які в односторонньому порядку проголосили свою незалежність у 2008 році, все ще напружені.

І хоча Сербія подала заявку на вступ до Євросоюзу у 2009 році, вона досі залишається лише кандидатом у члени ЄС.

Тим часом Захід стурбований зростанням за останні роки впливом Росії в країні.

Сербія засудила напад Росії на Україну, але поки що не запровадила санкції проти Росії, яку вважає "традиційним союзником".

Подвійна трагедія

Автор фото, BBC / Getty Images Підпис до фото, Кеннеді й Джинджич

"Джинджич був рідкісним для Балкан політиком. Він вірив у модернізацію", - каже Вуксанович.

Саме через бажання Джинджича проводити реформи його порівнювали із Кеннеді, вважає історик.

"Тому й проводять цю аналогію з фігурами реформаторів, такими як президент Кеннеді, хоча історичні аналогії та паралелі іноді бувають роздутими", - каже він.

Схожими були й смерті Джинджича і Кеннеді - 35-го президента США теж застрелив снайпер в автомобілі, коли він їхав Далласом у листопаді 1963 року.

"Обидва політики були молоді, обидва принесли новий імпульс і обидва хотіли реформ. Кеннеді хотів реформувати республіканську адміністрацію, а Джинджич - спадщину Мілошевича", - вважає історик Жаркович.

Є, на його думку, схожість і у вбивствах двох президентів.

"Обидва вбивства можна вважати епілогом до внутрішніх політичних та культурних конфліктів, що призвели до ескалації насильства", - каже він.

Крім того, Джинджич і Кеннеді залишили по собі схожу пам'ять.

Жаркович каже, що навколо постатей обох політиків після загибелі з'явилась якась "містична аура" - і в Сербії, і в США багато хто міркує над тим, що було б, якби вбивства президента-реформатора не сталося.

"Можливо, загострився б конфлікт у В'єтнамі, а у ситуації з Джинджичем, можливо, реформи в Сербії йшли б швидше - але все це спекуляції", - каже він.

Хто вбив Джинджича?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон Джинджича

У 2007 році винними у причетності до вбивства Зорана Джинджича визнали 12 осіб, суд над ними тривав три з половиною роки.

Деякі з них - колишні члени розформованого воєнізованого підрозділу поліції, так званих "червоних беретів".

"Це означає, що якісь старі структури, особливо структури безпеки, пережили зміну режиму 2000 року", - каже Вусканович.

На думку слідства, метою групи було відновити уряд, схожий на режим Мілошевича. Вони вважали, що вбивство Джинджича цьому допоможе.