Оскар 2023: хто переможе у головної кінопремії року

Стівен Макінтош

Репортер з питань дозвілля

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мішель Єо сподівається повторити свій успіх на Independent Spirit Awards й отримати "Оскар" за найкращу жіночу роль

У ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі відбудеться щорічна кінематографічна премія "Оскар". Цього року критики відзначають дуже сильний набір фільмів.

Абсолютним фаворитом вважають фантастичний бойовик "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шайнерта.

Але він має потужних конкурентів: "На західному фронті без змін", "Банші Інішерина".

Остін Батлер, Брендан Фрейзер, Кейт Бланшетт та Мішель Єо - лідери в головних акторських категоріях.

Сезон нагородження 2023 року є одним з найнепередбачуваніших за останні роки, і єдиної думки щодо можливих переможців немає.

Хто ведучий?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джиммі Кіммел (ліворуч) востаннє вів "Оскар" у 2018 році, коли фільм Гільєрмо дель Торо "Форма води" отримав нагороду за найкращий фільм

Ведучим 95-ї церемонії вручення премії "Оскар" буде відомий комік Джиммі Кіммел.

Це - третя поява Кіммела у цій ролі. Вперше це сталося у 2017 році. Тоді Кіммел оскандалився, переплутавши конверти. Він помилково назвав переможцем мюзикл "Ла-Ла Ленд", а не затверджене кіноакадеміками "Місячне сяйво".

Під час розмови зі ЗМІ Кіммел пожартував щодо рішення організаторів змінити вперше з 1960 року колір доріжки на церемонії. Цього разу знаменита червона доріжка буде не червоною, а кольору шампанського.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Цьогорічний "Оскар" вперше відбудеться у приміщенні, а доріжка вже не буде червоного кольору

Згадуючи про ляпас Вілла Сміта Крісу Року на тогорічному "Оскарі", Кіммел сказав: "Люди запитували, чи будуть якісь проблеми цього року, чи буде насильство?"

"Сподіваюсь, що ні. Гадаю рішення вийти на доріжку кольору шампанського, замість червоної, показує, наскільки ми впевнені, що кров не проллється".

Як пише The Hollywood Reporter, рішення змінити колір доріжки ухвалили суто з практичних міркувань. Так організатори "можуть більш плавно переходити від прибуття зірок вдень до елегантної вечірньої обстановки".

Як дивитися "Оскар"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кейт Бланшетт претендує на премію за головну роль у стрічці "Тар"

Вручення статуеток покажуть у прямому ефірі одразу на кількох онлайн-майданчиках. А сама церемонія відбудеться у кінотеатрі Dolby. Він є постійним місцем проведення "Оскару" з 2001 року.

Ексклюзивні права на трансляцію Оскара 2023 належать американській телевізійній компанії ABC, яка вестиме трансляцію в прямому ефірі.

Трансляція церемонії буде доступна у 200 країнах світу. Однак перегляд є платним.

Церемонія розпочинається о 03:00 за київським часом 13 березня.

Хто представить номінації?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Переможці минулого року (зліва направо) Аріана Дебос, Трой Коцур та Джессіка Честейн з'являться на церемонії, а от Вілла Сміта не буде

Традиційно четверо тогорічних переможців премії вручать статуетки своїм наступникам.

Однак цього року їх буде троє - Джессіка Честейн, Аріана Дебос та Трой Коцур. Четвертий, Вілл Сміт, буде відсутній, оскільки йому заборонили відвідувати "Оскар" протягом 10 років.

Серед інших зірок, що представлять номінації, - Гаррісон Форд, Ніколь Кідман, Семюель Лірой Джексон, Двейн Джонсон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Джон ТраволтА, Емілі Блант, Гленн Клоуз, Дженніфер Коннеллі та Флоренс П'ю.

До них приєднаються Антоніо Бандерас, Елізабет Бенкс, Г'ю Грант, Сальма Хаєк, Мелісса Маккарті, Хлоя Бейлі, Жанель Моне, Квестлав, Елізабет Олсен та Педро Паскаль та інші зірки кіно і шоубізнесу.

Найкращі актори

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брендан Фрейзер (ліворуч) та Остін Батлер - суперники у перегонах за нагородою

Дивно, але цьогорічних переможців важко спрогнозувати.

Єдине, в чому експерти впевнені, - що нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану отримає зірка фільму "Все завжди і водночас" Ке Хюй Цюань.

Решта - вилами по воді писано.

Брендан Фрейзер ("Кит") і Остін Батлер ("Елвіс") отримали безліч призів за найкращу чоловічу роль на інших престижних преміях, і будь-який з них може виграти "Оскар".

Що ж до виконавиць головних ролей, то тут теж поки що нічия: Мішель Єо ("Все завжди і водночас") несподівано кинула виклик колишньому лідеру Кейт Бланшетт ("Тар").

Однак найбільш складно спрогнозувати переможницю у номінації "Найкраща акторка другого плану". Тут розгорнулись справжні тристоронні перегони між Анжелою Бассетт ("Чорна Пантера: Ваканда назавжди"), Керрі Кондон ("Банші Інішеріна") та Джеймі Лі Кертіс ("Всюди скрізь і відразу").

Найкращий фільм

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фентезійний екшн творчого дуету Деніелів "Все завжди і водночас" став найгучнішим і найуспішнішим фільмом студії А24

На цей час "Все завжди і водночас" - очевидний лідер, який отримав майже всі основні головні кінопремії, за винятком Bafta.

Британська академія віддала перевагу епічній стрічці про Першу світову війну "На західному фронті без змін", яка є другим фаворитом букмекерів на отримання "Оскара".

Автор фото, Reiner Bajo/Netflix Підпис до фото, Оповідь про втрачене покоління: "На західному фронті без змін" отримав 14 номінацій BAFTA

Замикає трійку фаворитів "Банші з Інішеріна".

Найкраща пісня

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ріанна виступатиме на церемонії вручення премії "Оскар" рівно за місяць після того, як стала хедлайнером перерви Суперкубку 2023

Барбадоська й американська співачка Ріанна виступить на 95-й церемонії "Оскар" рівно за місяць після свого приголомшливого виступу на Суперкубку.

Вона виконає композицію "Lift Me Up", що увійшла до саундтреку кінокоміксу Marvel "Чорна пантера: Ваканда навіки".

"Lift Me Up" номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща пісня до фільму".

На цю ж статуетку претендують сингли Applause зі стрічки "Тепер разом", Hold My Hand Леді Гагі та BloodPop ("Топ Ган: Меверік"), Naatu Naatu зі стрічки "RRR: Поруч реве революція" та This Is a Life ("Все завжди і водночас").

Чому "Оскар" називають "Оскаром"?

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Офіційна назва премії - "Нагорода Академії за заслуги". Неофіційна - "Оскар". Вона закріпилася за нею в 1930-і роки.

Походження назви достеменно невідоме. Однак є три версії.

Голлівудський оглядач світської хроніки Сідні Скольскі стверджував, що саме він дав назву премії.

Інша ймовірна авторка назви - відома американська акторка Бетті Дейвіс, яка до кінця своїх днів стверджувала, що саме вона придумала ім'я статуетці премії Кіноакадемії. На її думку, це сталося через те, що дупа статуетки зовні нагадувала їй зад її чоловіка, друге ім'я якого було Оскар.