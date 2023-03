Оскар 2023: хто переможе у головної кінопремії року

Хто ведучий?

Як пише The Hollywood Reporter , рішення змінити колір доріжки ухвалили суто з практичних міркувань. Так організатори "можуть більш плавно переходити від прибуття зірок вдень до елегантної вечірньої обстановки".

Хто представить номінації?

Найкращі актори

Найкращий фільм

Найкраща пісня

Вона виконає композицію "Lift Me Up", що увійшла до саундтреку кінокоміксу Marvel "Чорна пантера: Ваканда навіки".

"Lift Me Up" номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща пісня до фільму".

На цю ж статуетку претендують сингли Applause зі стрічки "Тепер разом", Hold My Hand Леді Гагі та BloodPop ("Топ Ган: Меверік"), Naatu Naatu зі стрічки "RRR: Поруч реве революція" та This Is a Life ("Все завжди і водночас").