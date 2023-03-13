Бахмут, Крим, зброя. Між Вашингтоном і Києвом зростають розбіжності - Politico

27 хвилин(и) тому

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Між Вашингтоном і Києвом зростають розбіжності щодо ведення війни та варіантів її завершення, пише американське видання Politico.

Публічно між Байденом і президентом України Володимиром Зеленським мало незгоди. Але на основі розмов із 10 офіційними особами, законодавцями та експертами видання визначило нові точки напруги. Серед них диверсія на "Північних потоках", виснажлива оборона Бахмута, а також план України звільнити Крим.

Вищі чиновники адміністрації стверджують, що єдність між США та Україною міцна, але розбіжності у ключових питаннях стають дедалі більш помітними.

Одна з головних із них - питання щодо доцільності оборони Бахмуту. Численні представники адміністрації США почали висловлювати занепокоєння, що Україна витрачає так багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті, що це може підірвати її здатність до масштабного контрнаступу навесні, йдеться в публікації.

Politico також згадує нещодавню публікацію у The New York Times, у якій на основі неназваних джерел у розвідці стверджувалось, що за підривом газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі стоїть "проукраїнська група".

Як зазначає видання, аналітики розвідки не вважають, що Зеленський чи його помічники були причетні до диверсії, але адміністрація Байдена дала зрозуміти Києву - так само як і тоді, коли минулого року в результаті вибуху замінованого автомобіля в Москві загинула донька відомого російського націоналіста, - що певні акти насильства за межами України не будуть терпимими.

Певне розчарування стосувалося і постачання Вашингтоном зброї Україні. Сполучені Штати, безумовно, відправили найбільше зброї та обладнання на фронт, але Київ вимагав більше, пише Politico.

"Хоча більшість в адміністрації президента США з розумінням поставилися до відчайдушного бажання Києва захистити себе, були нарікання на постійні прохання, а також на те, що Зеленський не дякував належним чином", - цитує видання слова двох чиновників Білого дому, які не мають права говорити публічно.

Ще однією тріщиною у питанні єдності стало нещодавнє повідомлення про те, що Пентагон перешкоджає адміністрації Байдена передавати у Міжнародний кримінальний суд докази російських воєнних злочинів в Україні. За даними Politico, в Білому домі стурбовані, що ця публікація може зашкодити моральному іміджу США.

Ще однією точкою напруги стало питання закінчення війни.

Наполегливість Зеленського у тому, що будь-які мирні переговори розпочнуться тільки після того, як Україна поверне собі всі окуповані території включно з Кримом, лише продовжить війну, вважають офіційні особи США.

Держсекретар Ентоні Блінкен сигналізував Києву, що потенційне повернення Криму Україні буде червоною лінією для Путіна, що, можливо, призведе до драматичної ескалації з боку Москви, зазначає Politico.

Крім того, Пентагон постійно висловлював сумніви у тому, що українські сили, попри озброєння сучасною західною зброєю, зможуть витіснити Росію з Криму, де вона закріпилася протягом майже десяти років.