"Все завжди і водночас". У чому феномен несподіваного тріумфатора Оскара

Керін Джеймс

BBC Culture

1 година тому

Автор фото, Alamy

Чому ж цей дивний фантастичний фільм про мультивсесвіт зібрав усі головні кінопремії, серед яких сім "Оскарів"?

Попередження: у тексті є спойлери.

У суміші наукової фантастики, комедії та фільму про бойові мистецтва, що здобула 11 номінацій, дія переміщається з китайської пральні в Лос-Анджелесі у фантастичні всесвіти. Стрічка розповідає про іммігрантку, власницю пральні Евелін, у житті якої панує безладдя.

Під час візиту до податкової виявляється, що головна героїня може переміщатися паралельним всесвітом і отримувати доступ до спогадів та навичок інших версій самої себе. І тепер, у цілковитому хаосі, жінці доводиться протистояти загадковій злій сутності, яка вирішила зруйнувати не лише цей світ, а й увесь мультивсесвіт.

Фільм "Все завжди і водночас" отримав сім "Оскарів". Виконавиця головної ролі, 60-річна малайзійська акторка китайського походження Мішель Єо, здобула премію за найкращу жіночу роль, обійшовши зірку Голлівуду Кейт Бланшетт. Фільм також здобув нагороди за найкращий монтаж та режисуру.

"Все завжди і водночас" - також перший переможець в історії "Оскара", який отримав нагороди за найкращий фільм, найкращу режисуру та три акторські призи.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Режисери "Все завжди і водночас" Деніел Шайнерт (ліворуч), Деніел Кван (праворуч) і продюсер Джонатан Ван (у центрі)

Це лише друга повнометражна робота режисерів Дена Квана та Деніела Шайнерта, відомих під псевдонімом Деніели. Їхній попередній фільм - стрічка 2016 року "Людина - швейцарський ніж" з Деніелом Редкліффом у головній ролі.

Крім "Оскарів", Деніели здобули нагороду за найкращу режисуру від Гільдії режисерів Америки, а фільм також отримав головні премії від Гільдії кіноакторів і Гільдії продюсерів, трьох найнадійніших провісників "Оскара" за найкращий фільм.

Як так сталося? Якщо відповісти коротко, за своєю абсурдною поверхнею "Все завжди і водночас" є мабуть найбільш реалістичним та емоційно зворушливим фільмом року.

Говорячи про реалістичність фільму, Ден Кван сказав, що наш сучасний світ з багатьма версіями сьогодення у розрізненому шаленому інтернеті цілком є таким мультивсесвітом.

Під усім цим - ще глибший реалізм, який легше відтворити, - історія сімейного конфлікту та примирення.

Увага глядача прикута до головної героїні Евелін, яка весь час перестрибує від однієї версії себе до іншої. В одному з багатьох світів вона зірка бойових мистецтв, в інших - шеф-кухарка і навіть маленький камінь. Водночас ми бачимо і звичайну Евелін, яка керує пральнею, свариться з чоловіком і дочкою і намагається заповнити податкову декларацію.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Події стрічки "Все завжди і водночас" з Мішель Єо у головній ролі оповідає між іншим і історію сімейного конфлікту

Річна подорож фільму до нагород почалася з невеликого фестивалю незалежного кіно South by Southwest у березні 2022 року. Схвальні рецензії і відгуки глядачів миттєво сприяли його популярності.

Невдовзі з'ясувався і масштаб його привабливості. Стрічка цікава аудиторії різних поколінь і різних культур, а сцени з бойовими мистецтвами, сатирою та сюрреалізмом пропонують дещо для глядачів із різноманітними смаками.

Дивний, але зрозумілий

До того ж кожен всесвіт має і свої кіновідсилки. Той, у якому Евелін є шеф-кухаркою, перекликається з анімаційною стрічкою "Рататуй", тільки замість миші у колеги Евелін живе єнот.

У всесвіті, де Евелін - кінозірка, вона не вийшла заміж за Веймонда, але знову зустрічає його через багато років, обидва тепер витончені та успішні. Вони розмовляють на похмурій темній вулиці, що, без сумніву, є даниною романтичним фільмам Вонга Карвая. Ці сцени додають фільму дотепності й стають задоволенням для кіноманів, але вони працюють і для ширшої аудиторії. Фільм "Все завжди і водночас" - амбітний, але не претензійний, ще один плюс для тих, хто віддав свій голос за нього.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Джеймі Лі Кертіс виконала сатиричну роль зловісної податкової інспекторки

Ці стрибки у всесвіті змушують Евелін переосмислити свій життєвий вибір, і фільм так порушує ще й екзистенційні питання. Так само і у попередній картині Деніелів "Людині - швейцарський ніж" головний герой Генк (Пол Дано), опинившись на безлюдному острові, веде розмови про життя, смерть і секс із трупом, який виплив на берег.

Але у "Швейцарському ножі" більше розуму, ніж серця. На відміну від нього у фільмі "Все завжди і водночас" емоції справжні, навіть коли сюжет дивовижний.

Фільм і сам переживає подорож паралельними всесвітами. До цьогорічної перемоги на "Оскарі" Мішель Єо вже мала номінації за найкращу жіночу роль, серед яких "Золотий глобус" і нагорода Гільдії кіноакторів.

Єо, зірка класичного фільму про бойові мистецтва 2000 року "Тигр, що підкрадається, дракон, що причаївся", останнім часом грала менші ролі в голлівудських фільмах. Вона, приміром, знялась у "Шалено багатих азіатах". Але вона також була недооціненою протягом багатьох років. Тепер Єо - перша азійська акторка, яка стала володаркою "Оскара" за головну жіночу роль.

Під час промови на церемонії у Лос-Анджелесі вона сказала: "Для всіх маленьких хлопчиків і дівчат, схожих на мене, це маяк надії та можливостей".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Хоча "Все завжди і водночас" абсурдний і дивний, в його основі - справжні людські почуття

Не менш зворушливим є і "камбек" актора Джонатана Ке Квана, який за фільм "Все завжди і водночас" здобув "Оскара" за роль другого плану.

У дитинстві він знявся у фільмі "Індіана Джонс і Храм Долі" (1984), але потім не міг знайти роботу і фактично припинив зніматися на десятиліття. У своїй промові під час вручення "Золотого глобусу" він сказав: "Стільки років я боявся, що мені більше нічого не запропонують і що так ніколи і не перевершу те, що зробив у дитинстві". Чи можливо було не вболівати за цих двох?

Наприкінці фільму, у промовистій сцені на парковці біля пральні Вангів, донька Евелін Джой каже, що вони з матір'ю також могли б розійтися, але Евелін відповідає їй, що хоче залишитися з нею у цьому всесвіті або будь-якому іншому.

"Я завжди, завжди хотітиму бути тут із тобою", - каже вона. Як і в житті, ці слова не про повне порозуміння, а про незламну і вічну любов.

Ця емоція далека від пафосу багатьох голлівудських хітів. І, можливо, саме тому цей неголлівудський реалізм і зробив "Все завжди і водночас" фаворитом сезону.

Переможці Оскара 2023

Найкращий фільм - фантастичний бойовик "Все завжди і водночас".

Найкраща акторка - Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас".

Найкращий актор - Брендан Фрейзер, стрічка "Кит".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Актор Брендан Фрейзер дякує режисеру "Кита" Даррену Аронофскі

Найкращий режисер - Ден Кван і Деніел Шейнерт за "Все завжди і водночас".

Найкращий іноземний художній фільм - "На Західному фронті без змін". Він також отримав Оскар у номінаціях, "Найкраща операторська робота" та за найкращу музику до фільму.

Найкраща пісня до фільму - композиція Naatu Naatu, що є саундтреком до "RRR: Поруч реве революція". Цю стрічку знімали у Києві біля Маріїнського палацу.

Найкраща чоловіча роль другого плану - Ке Хюі Куан, "Все завжди і водночас".

Найкраща жіноча роль другого плану - Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас".

Найкращий анімаційний повнометражний фільм - "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо".

Найкращий дизайн костюмів - Картер Рут за фільм "Чорна пантера: Ваканда назавжди".