Як дочка президента Узбекистану побудувала імперію нерухомості у $240 мільйонів

Енді Веріті

Кореспондент BBC з питань економіки

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images/Freedom For Eurasia Підпис до фото, Гульнара Карімова та деяка її нерухомість у Лондоні

Дочка диктатора, яка підробляла поп-зіркою та дипломатом, витратила 240 мільйонів доларів на нерухомість від Лондона до Гонконгу.

Гульнара Карімова використовувала британські компанії для купівлі будинків і літака на кошти, отримані шляхом хабарництва та корупції, йдеться в дослідженні неурядової правозахисної організації Freedom For Eurasia.

У матеріалах також йдеться про те, що бухгалтерські фірми в Лондоні та на Британських Віргінських островах діяли від інтересів британських компаній, залучених до угод.

Ця історія викликає нові сумніви щодо зусиль Великої Британії у боротьбі з незаконним багатством.

Британську владу вже давно звинувачують у тому, що вона не робить достатньо, щоб запобігти відмиванню грошей злочинцями з-за кордону.

У звіті зазначено, що легкість, з якою Карімова отримала майно у Великій Британії, викликає "занепокоєння".

Немає жодних даних про те, що ті, хто працює в компаніях, пов'язаних з купівлею нерухомості, знали про будь-який зв'язок з Карімовою, або підозрювали, що джерело коштів могло бути підозрілим. Жодну справу про надання цих послуг у Великій Британії не розслідували, жодна компанія не понесла штрафів.

Певний час Гульнару Карімову вважали наступницею свого батька Іслама Карімова, який був президентом Узбекистану з 1989 року до своєї смерті в 2016 році. Вона з'являлася в попвідео під псевдонімом Googoosha, керувала ювелірною компанією і була посолкою в Іспанії.

Але потім у 2014 році вона зникла з поля зору. Пізніше з'ясувалося, що її затримали за звинуваченнями у корупції, коли її батько ще був при владі, і винесли вирок у грудні 2017 року. У 2019 році її відправили до в'язниці за порушення умов домашнього арешту.

Прокуратура звинуватила її в участі у злочинній групі, яка контролювала активи на суму понад 1 мільярд доларів у 12 країнах, серед яких була Велика Британія, Росія та Об'єднані Арабські Емірати.

"Справа Карімової є однією з наймасштабніших справ про хабарництво та корупцію всіх часів", - каже Том Мейн, один із дослідників звіту Freedom For Eurasia та науковий співробітник Оксфордського університету.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гульнара Карімова в Монако, 2012 рік

Однак Карімова та її соратники вже продали частину майна, нібито придбаного за корупційні кошти.

Freedom For Eurasia дослідила записи власності та земельних реєстрів і виявила щонайменше 14 об'єктів нерухомості, які, як стверджується, були придбані у різних країнах, серед яких Велика Британія, Швейцарія, Франція, Дубай і Гонконг, до її арешту за імовірно підозрілі кошти.

У звіті під назвою "Хто створив узбецьку принцесу?", який опублікують у вівторок, 14 березня, йдеться про п'ять об'єктів нерухомості, придбаних у Лондоні та його околицях, вартість яких зараз оцінюється у понад 60 мільйонів доларів. Серед них є три квартири в Белгравії, на захід від Букінгемського палацу, будинок у Мейфері і садиба в Сурреї вартістю близько 22 мільйонів доларів із приватним озером для човнів.

Дві квартири у Белгравії продали у 2013 році до затримання Карімової. У 2017 році будинок у Мейфері, особняк у Сурреї та третя квартира в Белгравії були заморожені Службою серйозного шахрайства.

У доповіді Freedom For Eurasia також називають фірми в Лондоні та на Британських Віргінських островах, які, як стверджують, Карімова або пов'язані з нею особи використовували, щоб "відмити" доходи, отримані злочинним шляхом.

Партнер Карімової, Рустам Мадумаров, та інші, які тепер імовірно є її спільниками, були зазначені в офіційних документах як "бенефіціарні власники" (юридичний термін для особи, яка в кінцевому підсумку контролює) компаній, розташованих у Великій Британії, Гібралтарі та Віргінських островах. Але у звіті йдеться, що вони були лише довіреними особами Карімової, яка використовувала ці фірми для відмивання сотень мільйонів доларів.

Бухгалтерські послуги для двох британських компаній, пов'язаних з Карімовою - Panally Ltd і Odenton Management Ltd - надавалися компанією SH Landes LLP, яка раніше була розташована на Нью-Оксфорд-стріт у Лондоні.

Наприкінці липня 2010 року SH Landes намагалася зареєструвати або придбати іншу компанію. Метою було купити приватний літак вартістю 40 мільйонів доларів, бенефіціарним власником якого був названий Мадумаров. Насправді, згідно зі звітом, за покупкою стояла сама Карімова.

Автор фото, Freedom For Eurasia Підпис до фото, Колишнє майно Карімової у лондонському районі Мейфер, арештоване Управлінням з серйозних шахрайств

На питання про джерело коштів компанія SH Landes відповіла: "Ми вважаємо, що питання щодо його особистого багатства не має значення в цій ситуації". Причиною цього, вочевидь, було те, що гроші на покупку літака Мадумаров надав не зі своїх особистих коштів.

Пізніше лондонська фірма заявила, що багатство Мадумарова частково походить від узбецької компанії мобільного зв'язку Uzdonrobita. Вже виникали питання про можливі зв'язки компанії з Карімовою. Ще у статті в Moscow Times 2004 року стверджувалося, що Карімова вивела з Uzdunrobita близько 20 мільйонів доларів за допомогою шахрайських рахунків-фактур. Колишній радник також звинуватив Карімову в "рекеті".

З огляду на те, що це була транзакція високої вартості, пов'язана з юрисдикцією високого ризику, Узбекистаном, у звіті стверджується, що SH Landes повинні були поставитися до неї з "посиленою обачністю". Іншими словами, вони мали ретельно перевірити дані і переконатися, що джерело коштів було законним і не походило від злочинної діяльності. .

SH Landes також подав фінансову звітність Panally Ltd за 2012 рік. У звіті йдеться, що у вересні 2013 року її підписала близька соратниця Карімової: Гаяне Авакян, якій тоді було 30 років.

Минулого року ВВС опублікувала твердження про те, що Авакян був зареєстрованим бенефіціарним власником компанії Takilant, зареєстрованої в Гібралтарі, яка опинилася в центрі "багатомільйонного шахрайства та корупційного скандалу високого рівня в Узбекистані".

У заяві BBC Стівен Ландес сказав: "Гульнара Карімова ніколи не залучала фірму SH Landes LLP, компанія діяла від імені Рустама Мадумарова.

"SH Landes LLP провела належну перевірку всіх своїх клієнтів і повідомила відповідні регуляторні органи".

Том Мейн з організації Freedom For Eurasia сказав, що очевидна легкість, з якою Карімова зуміла придбати стільки нерухомості у Великій Британії, викликає занепокоєння.