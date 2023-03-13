Олександр Мацієвський, якого розстріляли після "Слава Україні". Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, Служба безпеки України

Cлужба безпеки остаточно підтвердила особу українського військового, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні!". Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області 42-річний Мацієвський Олександр Ігорович. Спочатку у ЗСУ називали інше прізвище.

6 березня в мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого. Військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі, потім каже "Слава Україні", після чого в нього стріляють.

Це відео викликало обурення з боку українського суспільства, а в ЗСУ заявили, що намагаються з'ясувати особу військового. Згодом там назвали ім'я, але як виявилось, не те.

Що показала експертиза

У заяві СБУ йдеться, що остаточно підтвердити дані загиблого вдалося після слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

Крім того, спецслужба отримала висновок судової портретної експертизи, яка підтвердила, що військовий на відео - саме Олександр Мацієвський.

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить - ворог обов'язково буде розбитий" - так цю ситуацію прокоментував голова СБУ Василь Малюк.

Він також додав, що спецслужба працює над ідентифікацією росіян, які вбили військового.

А президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України. "Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам'ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість - в Україні - і за його "Слава Україні!", - сказав він у відеозверненні 12 березня.

Згодом з'ясувалося, що вбитий військовий був ще й громадянином Молдови. "Після підтвердження українською стороною факту, що страчений російськими солдатами український військовий є Олександром Мацієвським, міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, акт, який можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів", - заявило 13 березня МЗС Молдови.

Автор фото, Регіональне управління Сил ТрО "Північ"

"Я ніколи не здамся у полон!"

Олександр Мацієвський народився 10 травня 1980 року у Молдові, куди за розподіленням була направлена його мати - вона працювала технологинею на Кишинівській взуттєвій фабриці. Про це розповіли у регіональному управлінні сил ТрО "Північ", де він служив.

Саме там Олександр згодом закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася в Україну, до Ніжина.

До лютого 2022 року чоловік працював за фахом, а коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він вирішив долучитися до ніжинської тероборони, куди його зарахували 11 березня.

В управлінні сил ТрО "Північ" зазначили, що Олександр старанно вчився військової справи, після чого його призначили снайпером.

У грудні його батальйон вирушив на схід, проте військовий не сказав матері, що вирушає до зони активних бойових дій.

Їхня остання телефонна розмова відбулася 29 грудня - саме тоді, після слів сина "Мамо, я ніколи не здамся у полон!" Парасковія Михайлівна зрозуміла, що син на фронті.

Як повідомили в управлінні сил ТрО "Північ", 30 грудня 2022 року на околицях Соледару Мацієвський та ще четверо військовослужбовців вступили у бій з росіянами, після чого із ними зник зв'язок.

Згодом рідним повідомили, що Олександр помер. Після цього в рамках обміну його тіло повернули в Україну, і 14 лютого 2023 року Олександра Мацієвського поховали в Ніжині.

Автор фото, Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Підпис до фото, Мати Олександра Парасковія Михайлівна на могилі сина

Мати Олександра Мацієвського згадує, що після появи відео її серце знову сколихнулося. Вона розповіла, що їй подзвонив син Олександра, її онук, який зі сльозами кричав "Я бачив, як вбили мого батька!"

За її словами, вчинок сина, який завдяки цьому відео облетів увесь світ, дуже добре його характеризує.

Не те прізвище

Першим відео, на якому росіяни розстрілюють українського військового, опублікував у твіттері активіст Сергій Стерненко.

На відео військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі. Голос за кадром каже: "Знімай", камера піднімається. Солдат каже "Слава Україні", після чого у нього стріляють, він падає. Голос за кадром російською вимовляє лайки.

Підпис до фото, Скріншот з відео розстрілу військового

Публікація відео викликала бурхливу реакцію в українському суспільстві.

У соцмережах активно почали постити скріншоти з відео з підписами "Слава Україні", "Героям слава", "Герою слава", а також створювати тематичні ілюстрації.

Однією з перших стала ілюстрація Нікіти Тітова, зображений силует солдата на фоні слів "Героям слава". Це зображення поширили тисячі українців, а згодом з'явилися й інші.

Цей флешмоб із підтримки загиблому солдату підхопили чиновники, а також президент Володимир Зеленський.

Згодом Сухопутні війська повідомили, що, за попередніми даними, загиблим на відео був боєць 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

У заяві йшлося, що Тимофій Миколайович Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року - після бойових дій в районі міста Бахмут, де кілька місяців тривають запеклі бої.

Але як виявилося, на відео зовсім інша людина.