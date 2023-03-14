Чи виженуть УПЦ з Києво-Печерської лаври. Головні сценарії

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, УПЦ

За кілька днів після рішення влади розірвати договір оренди на приміщення Києво-Печерської лаври з УПЦ Московського патріархату стали більш зрозумілими головні сценарії, як може далі розвиватись ситуація. Певні протистояння можливі, проте влада сподівається на мирний вихід представників УПЦ.

10 березня держава в особі лаврського заповідника повідомила УПЦ МП, що 29 березня - останній день чинності договору про оренду приміщення так званої Нижньої Лаври.

Як пояснили ВВС в самому заповіднику, мова йде аж про 79 будівель, які УПЦ отримали в безстрокове користування в 2013 році. Зараз спеціальна міжвідомча комісія встановила, що УПЦ порушувала умови договору.

Самого висновку комісії так і не опублікували, проте міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що мова йде про новобудови, які там звели без спеціальних дозволів.

У розмові з ВВС джерело у держслужбі з етнополітики та свободи совісті (яке неформально називають "міністерством релігій") додало, що йдеться про варварську перебудову низки пам'яток. "Так кожен екскурсовод по лаврі вам розкаже, скільки там всього спотворили", - додав співрозмовник.

А в заповіднику вказали, що повний звіт невдовзі мають опублікувати. Науковий директор заповідника Костянтин Крайній також уточнив, що УПЦ зараз видворяють не з усієї лаври і навколо неї.

Річ у тім, що договір оренди, який розриває заповідник, стосується Нижньої Лаври.

А в УПЦ МП біля пам'ятника "воїнам-афганцям" є в користуванні ще Воскресенський собор (так званий "афганський"). Цей храм та низка споруд біля нього в оренді за іншим договором ще з 90-х років. І, як каже пан Крайній, поки що звідти представників УПЦ не "попросили". Але на фоні всієї Нижньої Лаври - це як краплина у морі. До того ж цей храм розташований фактично поза лаврським містечком.

Крайній каже, що вони будуть ретельно документувати і контролювати долю майже 800 реліквій, які мають бути у користуванні УПЦ за даними ревізії 2018 року. Включно з понад 122 мощами.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Як закінчиться історія з виселенням УПЦ МП з лаври - залежить від її предстоятеля митрополита Онуфрія

Як реагує УПЦ?

Ще 10 березня у розмові з ВВС керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент назвав дії влади провокацією.

12 березня УПЦ зібрало в лаврі тисячі вірян на службу предстоятеля митрополита Онуфрія. Там він вперше прокоментував ситуацію і помолився за те, щоб влада передумала.

"Сьогодні, дорогі брати і сестри, згустилися хмари над святою обителлю, - сказав він, - молімося, щоб Господь поміняв думки тих людей, які хочуть, щоб братія покинула святу обитель, щоб тут далі горіла лампада молитви".

Церква у низці повідомлень проводила аналогію з 1961 роком, коли комуністи виселили монахів і перетворили лаву на заповідник.

Намісник лаври митрополит Павло до 13 березня мовчав, але ввечері понеділка записав звернення. "Ми не плануємо виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожували, що з нами розправляться, - це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура", - повідомив Павло.

При цьому він каже, що не проти законних інспекцій чи комісій.

У багатьох регіонах України, як кажуть співрозмовники ВВС на місцях, священники УПЦ почали говорити про "наближення апокаліпсиса" і "наближення бісів до лаври".

Які варіанти розвитку подій

Як кажуть у заповіднику, 29 березня - останній день, коли УПЦ може законно перебувати в лаврі.

Влада устами міністра культури Олександра Ткаченка вже натякнула, який для них прийнятний варіант розвитку подій - щоб ті монахи, хто захоче перейти в ПЦУ, змогли залишитись у лаврі.

"Після завершення ревізії комісії ніхто не говорить, що життя монахів у Лаврі припиниться, але це привід для того, щоб монахи могли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишитися в Лаврі", - заявив Ткаченко в телемарафоні, якого цитує УП.

А на питання, чи є якісь варіанти залишитися, Ткаченко сказав: "Безперечно, вони (монахи. - Ред.) прекрасно про це знають. Я сьогодні розмовляв у тому числі зі священниками, які перейшли з УПЦ МП в ПЦУ".

Така фраза наштовхує на думку, що саме перехід монахів в ПЦУ є виходом із ситуації.

Той же Ткаченко у розмові з Вадимом Карп'яком на ICTV уточнив, що варіант подальшого розвитку подій може бути "конструктивно-позитивним". І принципово ситуація зміниться тоді, коли лавру покинуть підсанкційні особи - керуючий справами УПЦ митрополит Антоній та намісник лаври митрополит Павло. На них президент наклав санкції за нібито підозрою у російському впливі ще наприкінці минулого року.

Співрозмовник ВВС News Україна в ПЦУ також вказує, що такий варіант розглядається. І це зробити неважко: "МП - йде, монахи - лишаються", - сказав співрозмовник.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Митрополит Епіфаній вважає, що частина монахів лаври перейде в ПЦУ

Чи є вже якісь списки тих, хто хоче перейти і лишитись - точно встановити важко. Але про певні списки доводилось чути від кількох обізнаних співрозмовників. Вони запевняють - охочі перейти в ПЦУ і лишитись у лаврі є.

Раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прогнозував, що значна частина монахів лаври погодиться перейти до автокефальної церкви.

При цьому науковий директор заповідника "Києво-Печерська лавра" Костянтин Крайній вказав, що наукові співробітники та заповідник цілком можуть дати раду усім приміщенням, які звільнять представники УПЦ МП.

Так, як це сталось з Успенським собором та Трапезною церквою Верхньої Лаври, звідки УПЦ без конфліктів пішла на початку січня після закінчення договору оренди.

У розмові з ВВС News Україна один з єпископів УПЦ спрогнозував, що церковники можуть піти з лаври без конфліктів, і такий варіант розглядається в самій церкві.

З іншого боку, варіант силового протистояння також може бути, якщо митрополит Онуфрій чітко закличе до останнього опиратись вимогам держави. Який варіант зараз найімовірніший - співрозмовник спрогнозувати не взявся.

Але він вказує, що митрополиту Павлу втрачати вже нічого, тож той точно спробує "ще поборотись".

Як це може бути - сказати важко, проте раніше УПЦ та пов'язані з нею організації могли зібрати людей на хресні ходи чи протести. Як це було під час приїзду до Києва Вселенського патріарха влітку 2021 року.

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Зеленський не зміг налагодити комунікацію з митрополитом Онуфрієм, кажуть співрозмовники у церковних колах

Політика Зеленського

Нинішні події - свідома політика президента Зеленського у церковній сфері. Ще з осені він взяв курс на зменшення впливу Москви на українське православ'я. Тоді ж він наклав санкції на найбільш проросійську, на його думку, частину духовенства, а також на їхніх спонсорів.

І питання Нижньої Лаври вже давно назрівало. Ще на початку січня, коли предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проводив першу службу в Успенській церкві після відходу звідти УПЦ, співрозмовники у владі казали - за місяць-другий те ж саме може бути і з Нижньою Лаврою.

І зараз Зеленський публічно схвалив дії щодо УПЦ МП в лаврі. Це він назвав "рухом на зміцнення нашої духовної незалежності".

"Я бачу схвалення українцями цих наших кроків - цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині - наші лаври - або красти з них будь-які цінності", - заявив президент у зверненні.

Тож, судячи з його слів, довести до кінця почате він налаштований серйозно. І хоча УПЦ твердить про свою нинішню незалежність від Москви, дії президента вказують, що він цим словам не надто вірить.