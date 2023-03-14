Чому Росія підвищує вік призову і що це говорить про плани Кремля на війну в Україні

38 хвилин(и) тому

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До держдуми Росії внесли законопроєкт, який підвищує нижню планку призовного віку до 21 року, а верхню - до 30. При цьому нижню межу підніматимуть поетапно, а верхню - вже з 1 січня 2024 року.

Нині у Росії на строкову службу беруть чоловіків від 18 до 27 років.

Експерти вже назвали цей крок спробою залучити до війська більше людей, щоб компенсувати втрати на війні в Україні.

Новий законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2024 року почнуть призивати молодих людей з 19 років, з 1 січня 2025-го - з 20 років, а з 1 січня 2026-го - з 21 року. Граничний вік призову буде підвищено з 27 до 30 років вже з 2024 року.

При цьому законопроєкт передбачає можливість для громадян, які досягли 18 років, подати заяву на проходження строкової служби до призовного віку - тобто до досягнення 21 року.

Як зазначається в пояснювальній записці, підвищити вік призову з 18 до 21 року пропонується "з метою гарантованого здобуття громадянами як середньої загальної освіти, так і середньої професійної або вищої освіти".

Що стосується підвищення граничного віку з 27 до 30 років, то це необхідно як компенсація - оскільки підвищення нижньої межі призведе до скорочення кількості громадян, які підлягають призову, стверджують автори документа.

Весняний призов в Росії відбувається щорічно з 1 квітня до 15 липня, а осінній - з 1 жовтня до 31 грудня.

Що це змінить?

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Експерти назвали ідею перехідного періоду явною спробою російської влади збільшити кількість росіян, яких мають право брати на військову службу, щоб компенсувати масову нестачу кадрів, спричинену великими втратами у війні проти України.

"Ймовірно, внесений до держдуми законопроєкт покликаний знизити навантаження на військкомати, які тепер змушені не лише здійснювати призов на строкову військову службу, а й вести мобілізацію, - сказав ВВС директор правозахисної організації "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко. - Підвищення призовного віку з 18 до 21 року дозволить не викликати у військкомати школярів та студентів, які і так мають або отримають відстрочку. Тобто, законопроєктом приберуть потік юнаків, які приходять у військкомат, але їх не призивають".

У пояснювальній записці до законопроєкту також йдеться, що в Росії щорічно знімають з військового обліку 30 тис. чоловіків, які досягли 27 років, але не служили в армії, не маючи на це законних підстав. Кривенко зазначає, що підвищення призовного віку дозволить їх "допризвати".

Водночас в останньому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що наміри держдуми підняти призовний вік у РФ "свідчать про те, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію".

"Наведений графік зміни призовного віку також може свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше наступних трьох років. Запропоноване розширення вікового діапазону призову є ще одним зусиллям зі збільшення збройних сил, уникаючи повної мобілізації, і вказує на те, що Кремль все ще дуже неприхильно ставиться до перспективи повної мобілізації", - йдеться у висновках інституту.