Король Чарльз вперше з'явиться на пам'ятних марках. Чому зображення може здивувати

18 хвилин(и) тому

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Королівська пошта випускає першу серію спеціальних пам'ятних марок із зображенням профілю короля Чарльза. Його силует з'являється на наборі марок з популярними садовими квітами.

Ймовірно, це будуть перші марки з профілем короля, які побачать широкі верстви населення.

Раніше пам'ятні марки в Британії, які зазвичай випускали на честь особливих подій, містили зображення профілю королеви. Їх використовували з 1968 року.

Минулого місяця вийшов останній випуск такої серії марок із профілем покійної Єлизавети ІІ.

Автор фото, ROYAL MAIL

Девід Голд з Королівської пошти сказав, що зображення квітів на марках не випадкове. Це свідчення того, що король Чарльз є "пристрасним садівником".

Раніше Королівська пошта оприлюднила дизайн нових марок першого та другого класу для загального користування із зображенням короля Чарльза. На марках також було використано зображення популярних садових квітів

Але ці марки широкий загал не побачить, доки не закінчаться запаси марок із профілем покійної королеви. Очікується, що це станеться не раніше наступного місяця.

Отже, першими марками, які стануть доступні для публіки, стануть ці 10 квіткових марок, які показують популярні садові троянди, жоржини, соняшники та фуксії.

Автор фото, ROYAL MAIL

Замовити їх можна буде з вівторка, а у загальний продаж вони надійдуть наступного тижня.

Досі пам'ятні марки випускали із профілем покійної королеви. Що означало, що Королівська пошта, що має довгострокове планування таких урочистих серій, продовжила втілювати проєкти, розроблені ще до смерті королеви, яка померла у вересні 2022 року.

Остання із запланованих серій, присвячена сторіччю Летючого Шотландця (знаменитий локомотив, що прямує з Лондона до Единбурга), вийшла у лютому.