Конкурент Трампа Десантіс зробив скандальну заяву про війну в Україні. Київ відповів креативно

36 хвилин(и) тому

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Міністерство закордонних справ запросило відвідати Україну губернатора Флориди Рона Десантіса, якого вважають можливим кандидатом від республіканців на президентських виборах у США в 2024 році.

Напередодні Десантіс зробив декілька скандальних заяв щодо українсько-російської війни. Зокрема, він назвав російське вторгнення в Україну "територіальною суперечкою".

Десантіс заявив, що подальша підтримка України Сполученими Штатами не входить до "життєво важливих національних інтересів" країни.

Його заяви вже розкритикували навіть всередині республіканської партії.

Десантіс офіційно не оголосив про свій намір кинути виклик колишньому президенту Дональду Трампу в спробі стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, але робив усе, щоб показати, що має такі амбіції.

Скандальну заяву щодо України Десантіс зробив в ефірі телеканалу Fox News.

Він заявив, що США має "багато життєво важливих національних інтересів". Серед них політик назвав безпеку американських кордонів, енергетичну безпеку і стримування Китаю.

"[У цей час США] все більше заплутуються в територіальну суперечку Росії та України, яка не є однією з них [національних інтересів США]", - заявив Десантіс.

В Україні на випад республіканця вже відреагували. Речник українського МЗС Олег Ніколенко від імені міністерства запросив Десантіса в Україну.

"Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, що був у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між "суперечкою" та "війною", — написав Ніколенко.

"Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб отримати глибше зрозуміння повномасштабного вторгнення Росії та загроз, які воно створює для інтересів США".

У минулому Десантіс служив у юридичному підрозділі американської армії, а саме - серед морських піхотинців. Він представляв юридичні інтереси американського військового командування, встигнувши попрацювати, зокрема, з в'язнями Гуантанамо та елітним підрозділом "морських котиків" в Іраку.

Реакція республіканців

Колеги-республіканці не схвалили позиції Десантіса.

Сенатор від Південної Кароліни та союзник Трампа Ліндсі Грем заявив, що коментарі демонструють "нерозуміння ситуації" з боку губернатора.

"Це не територіальний конфлікт, це загарбницька війна. Сказати, що це не має значення, означає сказати, що воєнні злочини не мають значення", - сказав Грем.

Сенатор Том Тілліс заявив, що конфлікт не обмежується Україною: "Є гуманітарна криза. Здійснюються воєнні злочини".

А сенатор Джон Тун вважає, що "більшість людей у цій країні усвідомлюють, наскільки важливо, щоб Україна дала відсіч Росії".

З часу повномасштабного вторгнення Росії до України США стали одним з найбільших партнерів України.

Вашингтон є її найбільшим донором за витраченими коштами.

Лише в 2022 році Конгрес схвалив фіндопомогу для України на 112 млрд доларів. При чому пакет підтримали обидві партії - демократи і республіканці.

США оплачують для України безпілотники, танки, ракети, ракетні та артилерійські системи, а також навчання військових, логістику та діляться розвіданими.

Надають гуманітарну та фінансову допомогу.

Великі ризики

В Україні та світі є побоювання, що в разі перемоги на наступних президентських виборах президента-республіканця, яким може стати Дональд Трамп чи Рон Десантіс, підтримка України може знизитись або взагалі припинитись, що змусить Україну до важких компромісів з Росією або взагалі призведе до поразки у війні.

У березні CNN назвало обох кандидатів "поганою новиною для України". Адже обидва давали зрозуміти, що підтримка України - не є пріоритетом США, а війну можна було б припинити через територіальні поступки на користь Росії.

"Може Росія і загрузла у своєму жорстокому наступі на Україну, але президент Володимир Путін перемагає в іншому місці - на праймериз президентських виборів від Республіканської партії", - пише CNN.