Суд Британії ухвалив рішення про "борг Януковича". Чому воно вигідне Україні

56 хвилин(и) тому

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Верховний суд Британії виніс ухвалу у справі про "борг Януковича" на 3 млрд доларів - це гроші, які Росія позичила Україні за експрезидента Віктора Януковича в 2013 році в останні місяці його правління. Вердикт суду — розпочати судовий розгляд за повною процедурою та у відкритому засіданні.

Саме цього хотіла Україна. І цього намагалася уникнути російська сторона, яка у справі виступає позивачем. Вона намагалася подати справу як суто комерційну, для розгляду якої можна обмежитися скороченою процедурою.

Але після рішення Верховного суду справа про борг Януковича стає гучним політичним судовим процесом.

Якби справу виграла Росія, вона могла б розпочати полювання на українські активи за кордоном з урахуванням того, що Київ "борг Януковича" так і не віддав і робити це не збирається.

Однак рішення Верховного суду Британії дає Україні можливість спробувати довести факт примусу з боку Москви.

Київ наполягає, що Москва чинила не лише економічний тиск, а й загрожувала застосуванням сили.

"Україна здобула чергову перемогу над агресором - у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму $3 млрд. Суд вирішив, що захист України має надати факти погроз агресії з боку РФ у ході повної процедури. Справедливість буде за нами!" - написав у твіттері президент України Володимир Зеленський.

Історія процесу

Автор фото, Getty Images

У грудні 2013 року, коли в центрі Києва відбувалися масові акції проти рішення тодішньої влади не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, у Москві президент Віктор Янукович підписав угоду про 15-мільярдну позику від Росії.

Тримільярдний кредит, оформлений у єврооблігаціях, які викупила Росія, мав стати першим траншем.

У лютому 2014 року президент Янукович втік з України до Росії.

Після цього Росія стала вимагати в суді зобов'язати Україну повернути гроші. Вона вважає угоду виключно комерційною і просить суд зобов'язати Україну повернути гроші.

Київ відмовляється, оскільки впевнений, що Володимир Путін погрозами і тиском нав'язав кредит Віктору Януковичу, щоб він відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Верховний суд розглядає лише справи, що мають конституційне значення для всієї Британії. Його завдання у цій справі було — не розсудити суперечку Росії та України, а визначити роль і повноваження англійських судів в ньому.

"Борг Януковича" був оформлений облігаціями, випущеними за англійським правом. Суперечки щодо такого боргу — звичайна справа для англійських судів, але традиційно їх ведуть компанії та банки. З країнами справа складніша, тому що суди не втручаються у міжнародні відносини.

Українська сторона намагається довести, що корпоративне право в цьому випадку можна застосувати при розгляді звинувачень у примусі до угоди, попри те, що агентом примусу виступає держава, а не комерційне підприємство.