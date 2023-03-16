Як російські шпигуни в Польщі хотіли зірвати постачання зброї Україні: версія польської влади

Галина Корба

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Пентагон

У Польщі оголосили про викриття найбільшої за останній час мережі ймовірних російських шпигунів. Спецслужби стверджують, що вони виконували одразу кілька функцій - розхитували політичну ситуацію всередині Польщі, відстежували постачання зброї для України та готували диверсії, щоб це постачання зірвати. Росія ситуацію досі не коментувала.

Загалом співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (АВБ) затримали дев'ять іноземців, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Шістьох з них суд вже арештував, ще трьох, як сподіваються силовики, суд відправить під арешт найближчим часом, заявив на пресконференції в четвер координатор польських спецслужб, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

Громадянство затриманих не розголошують, але зазначено, що йдеться про вихідців "з-за східних кордонів" Польщі. Усі вони, як стверджують у Варшаві, отримували гроші за свою роботу від російських спецслужб.

Це найбільш масштабне публічне затримання "російських шпигунів" за майже рік. І вперше йдеться про системну спробу зриву постачання західного озброєння, яке необхідне для анонсованого цього року контрнаступу України.

Диверсії проти зброї

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Система "Patriot" - одна з найбільш очікуваних систем від західних союзників в Україні

"Матеріали слідства вказують, що група проводила моніторинг залізничних шляхів. Серед її завдань було розпізнавання, моніторинг та документування транспорту з озброєнням для України. Затримані готували також диверсійні дії, що мали на меті паралізувати постачання обладнання, зброї та іншої допомоги Україні", - стверджує Маріуш Камінський.

Моніторинг та передавання інформації, за його словами, здійснювали через приховані камери та GPS-передавачі. Останні монтували безпосередньо на транспорт, яким перевозили озброєння та інші види допомоги для України.

Раніше місцеве видання RMF24 з посиланням на власні джерела стверджувало, що спецслужби виявили десятки прихованих камер, усі вони були встановлені в Підкарпатському воєводстві неподалік від аеропорту Яшьонка поблизу Жешува - це головний логістичний вузол, через який західне озброєння та амуніція постачається до України.

Саме сюди прибувають військові літаки зі США та країн Європи, звідки вантажі залізницею або вантажівками перевозять до українського кордону, що розташований приблизно за 100 кілометрів.

Автор фото, Пентагон

Аеропорт вважається настільки важливим, що армія США розмістила поряд для його охорони системи ППО Patriot. Саме сюди нещодавно прилетів із Вашингтона президент США Джо Байден, який потім вирушив із візитом до Києва.

"Затримані могли готувати диверсійні дії, а також передавати до Росії інформацію про конвої, - цитує Polsat спеціаліста з питань безпеки, професора Даніеля Бочковського. - Це допомогло б у наведенні ракетного удару вже на території України".

Але йдеться не лише про прямі диверсії - підриви, пошкодження колій чи знищення партій озброєнь вже на території України, заявив RMF24 колишній заступник голови Служби військової контррозвідки Польщі (СВК) полковник Мачей Матишяк.

Для росіян важлива передусім інформація - наскільки західні країни підтримують Україну, чи надходить допомога в обіцяних обсягах тощо.

"Я розумію, що росіянам важливо знати, скільки і яку техніку ми надаємо українцям. Тоді (Росія - Ред.) знає, чи розширює Україна радіус оборони, чи має більше танків, чи є літаки, скільки палива поставляється в Україну, коли саме і як часто. Росія здатна оцінити, наскільки Україна здатна впоратися", - пояснює він.

Пропаганда і дестабілізація

Втім, за інформацією польських спецслужб, ймовірні шпигуни мали перед собою й інші завдання - передусім дестабілізацію польсько-українських відносин, інформаційні вкиди тощо.

"Групі було доручено також пропагандистську діяльність з метою дестабілізації польсько-українських відносин, розпалювання та підбурювання в Польщі ворожих настроїв щодо країн НАТО та атак на політику польського уряду щодо України", - розповів Камінський.

Він не уточнив, як довго і наскільки ефективно працювала шпигунська мережа в Польщі, але підкреслив, що АВБ має докази, що затримані регулярно отримували "систематичні виплати за виконані завдання" від російських спецслужб.

Шпигунські пристрасті

Автор фото, Агентство внутрішньої безпеки Польщі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Польща стала найважливішим союзником своєї східної сусідки. Вона стала головним транспортним та логістичним хабом для постачання зброї, амуніції та гуманітарної допомоги для Києва.

Увесь цей час Росія послідовно намагається атакувати шляхи постачання західної зброї в Україні, зокрема і залізничну інфраструктуру.

Тож війна в Україні стала викликом і для польських спецслужб.

Відразу після початку російського вторгнення до України - в березні 2022 року - АВБ заявило, що викрило мережу з 45 російських шпигунів, усі вони мали дипломатичний статус і були прикріплені до російського посольства в Польщі. На вимогу Варшави їх вислали з країни.

Росія теж вислала у відповідь 45 польських дипломатів.

Звинувачення щодо шпигунської активності в Польщі та останні затримання в Росії не коментували.

Загалом з російських посольств по всій Європі минулого року вислали понад 400 співробітників, яких підозрювали в шпигунстві. Експерти вважають, що це завдало небачених втрат розвідницькій мережі Москви на Заході.

Адже, маючи дипломатичний статус, ці люди могли мати доступ до ширшого кола людей і більш делікатної інформації. Вони також мали дипломатичний захист.

Тепер Росії частіше доводиться покладатися на інші джерела - кібершпигунство або вербування сторонніх людей, в тому числі місцевих.

У лютому минулого року за звинуваченням у шпигунстві затримали ще двох шпигунів, в тому числі громадянина Іспанії російського походження, який працював в Польщі під виглядом журналіста.

Ще по одному ймовірному шпигуну поляки затримали в березні та липні, один з них був громадянином Польщі.