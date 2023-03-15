"Лаяли Путіна, співали гімн Украіни". Як у Росії "перевиховують" українських дітей

Ніна Назарова

ВВС

23 хвилин(и) тому

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

Російська влада витрачає мільйони рублів на ідеологічну обробку дітей з окупованих українських регіонів.

У понеділок фонд президентських грантів РФ, через який виділяються державні гроші російським некомерційним та неурядовим організаціям, назвав переможців першого конкурсу за 2023 рік.

ВВС вивчила цей список і виявила, що мільйони рублів отримали, зокрема, проєкти з "патріотичного виховання" українських сиріт та біженців.

Україна неодноразово звинувачувала російську владу в ідеологічній обробці дітей з окупованих українських регіонів та у спробах змінити їм світогляд та прищепити підтримку політики Кремля.

Аналіз російських президентських грантів 2023 року дозволяє на нових прикладах побачити, як це відбувається - за допомогою прямої пропаганди, "психологічних консультацій" та навіть підготовки дітей з окупованих регіонів України до вступу до російських військових вишів.

Традиції "русского мира"

У Ростовській області майже 3 мільйони рублів (близько 40 тисяч доларів) отримав проєкт "Допомога дітям-сиротам Донбасу". Автори кажуть, що одне з його завдань - "організація патріотичного виховання дітей-сиріт - учнів дитбудинків ЛНР/ДНР та членів прийомних сімей з використанням можливостей донського козацтва".

В описі проєкту автори напряму вказують, що діти проходять через "процес зміни Батьківщини" і вживають термін "русский мир".

"Деякі діти зі звільнених територій, які потрапили до дитячих будинків, були виховані в українській парадигмі, і зараз проходять складний психологічний процес зміни Батьківщини. Їх також необхідно підтримати як шляхом зменшення стресу, так і прищепивши традиції патріотизму та русского миру", - так звучить цитата з обґрунтування проєкту.

Українську систему освіти там називають "менш розвиненою, ніж російську".

За даними заявки, загалом у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" зараз перебувають понад 2250 дітей-сиріт. Усіх їх розглядають як аудиторію проєкту.

Психологічні консультації як спосіб підвищення лояльності

Ще один схожий проєкт під назвою "До джерел" ініціювали у Бєлгородській області. Своїми завданнями автори називають "підвищення лояльності вимушених переселенців до політичного курсу РФ" та "створення системи духовно-морального просвітництва громадян, які прибули до м. Бєлгорода з України". Проєкт отримав президентський грант на 1 мільйон рублів (близько 13 тисяч доларів).

Автори проєкту - Бєлгородська регіональна дитячо-юнацька громадська організація "Молодіжне братство Святого Білогір'я". В описі автори посилаються на статтю Путіна "Про історичну єдність росіян та українців", опубліковану на сайті Кремля у 2021 році.

Досягти поставленої мети автори планують за допомогою "низки заходів: спілкування, бесід, анімації, фільмів, тренінгів, відеоекскурсій, майстер-класів, психологічної діагностики". Зокрема, саме шляхом психологічних консультацій та діагностики вони планують "визначити динаміку особистісних змін учасників проєкту".

Психологічні консультації для біженців та їхніх дітей "відповідно до законодавства РФ" надає ще один проєкт з Бєлгородської області - "Добрі справи".

"Особливо важлива психологічна допомога дітям та підліткам, які через не сформовані до кінця психологічні процеси, можуть дуже болісно реагувати на ситуацію, можуть бути схильними до депресій, розпачу, або піддаватися на провокації", - йдеться в обґрунтуванні проєкту. Автори зазначають, що для дітей та підлітків передбачені вікторини й демонстрації кінофільмів, зокрема, для "отримання знань про культуру та історію Бєлгородської області".

Підготовка українських дітей до служби у російській армії

Дітей з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" також готують для вступу до російських військових вишів.

Проєкт під назвою "Готуюсь Батьківщину захищати" з міста Новошахтинська Ростовської області отримав грант на підвищення фізичної підготовки дітей та підлітків "для здачі спортивних нормативів до вищих навчальних закладів МВС, ФСБ, МНС, Міністерства оборони, Кадетських корпусів та училищ військової спрямованості".

Автори проєкту особливо уточнюють, що до їхньої цільової групи належать, зокрема, "98 дітей та підлітків 6,5-18 років, що прибули з ЛНР і ДНР". Ініціатива отримала президентський грант розміром 2,5 млн рублів (близько 32 тисяч доларів).

"Негатив перетворюється на любов до Росії"

Ці проєкти - не перші свідчення ідеологічної обробки українських дітей, яких вивезли до Росії або тих, що опинилися на контрольованих Росією територіях.

Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова відкрито розповідала про те, як сиріт із захопленого російськими військами Маріуполя у нових сім'ях вчать любити Росію.

"Коли ми їх привезли на територію Московської області, щоб вони трошки відновилися, почалася історія, що вони негативно висловлювалися про президента [Путіна], говорили всілякі гидоти, співали гімн України, "Слава Україні" і таке інше", - розповіла вона під час виступу у громадській палаті Ради Федерації РФ.

Після того, як дітей передали в прийомні російські сім'ї, їхні погляди, за словами Львової-Бєлової, швидко змінилися: "Ми почали запитувати дітлахів: "Ось ви кажете, Росія погана. Ну добре, нехай Росія буде погана, у вас є можливість зараз повернутися", - переказувала у своїй промові уповноважена. - Ніхто з дітей не захотів повертатися, всі сказали: "Нам тут дуже добре". Тому так, є якийсь негатив, можливо, на початку, але потім він перетворюється на любов до Росії".

Ідеологічна обробка також найчастіше відбувається у дитячих таборах відпочинку, куди діти - не лише сироти - з окупованих регіонів України виїжджали "на відпочинок" чи "на реабілітацію".

За підрахунками лабораторії гуманітарних досліджень в Єльському університеті, загалом до таборів відпочинку потрапили понад 6 тисяч українських дітей, причому повернутися додому пізніше змогли не всі.