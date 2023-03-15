Путін, Шойгу і відступ “російських нацистів” з Херсона. За який анекдот садять в Росії

Наталія Зотова

ВВС

1 година тому

Автор фото, Vasily Bolshakov/vk.com

Проти батька трьох дітей із Рязанської області Василя Большакова порушили кримінальну справу за анекдот про війну в Україні. На нього написали кілька доносів також і за інші пости у соцмережах. Як з'ясувала ВВС, обшук та кримінальна справа зірвали плани Большакових покинути Росію - вони збиралися народити четверту дитину в Аргентині.

- Сергію, а чому ми відступаємо від Херсона?

- Володю, то ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів та нацистів…

За цей опублікований на початку листопада допис у "Вконтакті" 38-річному Василю Большакову із міста Касимова загрожує три роки в'язниці. Справу порушили за статтею про дискредитацію збройних сил: від початку війни за нею регулярно порушують кримінальні справи за антивоєнні висловлювання.

Як зазначає юристка Анастасія Буракова, це не перша кримінальна справа за політичний анекдот у новітній історії Росії. Але попередні випадки сталися до повномасштабного російського вторгнення в Україну та не мали стосунку до теми війни.

14 лютого до Большакова прийшли з обшуком. У Большакових троє маленьких дітей віком від 2 до 7 років, вони чекають на четверту. Спочатку силовики з Василем поводилися жорстко.

"Дружина у мене вже сильно вагітна. Вона вийшла і запитала - навіщо ви це робите, він же не чинить опір. І вони заспокоїлися", - розповідає він.

Дата на ухвалі про порушення кримінальної справи вийшла символічна: 24 лютого 2023 року.

Донос за анекдот

Василь Большаков працює програмістом, а ще він - підприємець. У рідному Касимові він має клуб "Логово" - місце для дозвілля, де проводять свята, грають у "мафію" та настільні ігри. "Це не про гроші, а про те, щоб молодь не спивалася, - пояснив Большаков у розмові з ВВС. - У нас у місті зовсім нема чим зайнятися, і молодь п'є".

Доходу, за його словами, клуб йому не приносить: "Я це робив для ком'юніті. Він ще буде 5-10 років окупатися, але працює - і добре. Я зараз його з-під своєї юрисдикції виводжу, щоб йому не діставалося через мої пригоди".

Пригоди Василя розпочалися ще навесні 2022 року: на його коментар у "Вконтакті" хтось поскаржився до правоохоронних органів. Тоді його лише оштрафували: кримінальну справу порушують лише за повторну дискредитацію збройних сил упродовж року. Після цього восени на Большакова написали ще три доноси, каже він та підтверджує його адвокат.

Василь із тими, хто на нього поскаржився, особисто не знайомий. "У мене коментарі були в стилі того, що люди [з Росії], які там [в Україні] воюють - вони за законодавством РФ кримінальні злочинці. Людям це не подобається", - розмірковує він.

Справу про анекдот порушили після доносу. І цей донос не єдиний: на Большакова написали ще дві заяви за інші його висловлювання в інтернеті. Його адвокат Андрій Курятніков не виключає, що ці заяви можуть призвести до нових кримінальних справ.

Виїхати з Росії не встигли

А дописів та коментарів у "Вконтакті" Василь писав справді багато. Він жахався від реклами ПВК "Вагнер", цікавився, коли у "палаці Путіна" в Геленджику відкриють музей корупції, писав, що СРСР мали ознаки фашистської держави.

"Сам я така людина - не з тих, хто за революцію, але от мовчати мені важко. Це дуже погано для нашої країни - мовчати", - говорить він зараз.

Автор фото, Vasily Bolshakov/vk.com Підпис до фото, Василь Большаков із дружиною

Після початку війни подружжя почало думати про від'їзд. Остаточно їх спонукало залишити Росію оголошення мобілізації: вони з дітьми перебралися до Туреччини і жили там кілька місяців. Четверту дитину Большакови хотіли народжувати вже в Аргентині: там видають громадянство за правом народження. Сім'я збиралася залишитися у Південній Америці назавжди. Але перед від'їздом вирішили заїхати додому: продати автівку, доробити справи.

Через кримінальну справу Большакови застрягли в Росії. Після обшуку вилучили закордонний паспорт Василя, він перебуває під підпискою про невиїзд.

"Свободу слова ніхто не скасовував"

Складу злочину - тобто тієї самої дискредитації армії - у дописі Большакова немає, вважає його адвокат. "Моя думка, що сама по собі стаття має дискримінаційний характер. Свободу слова ніхто не скасовував. І в цьому висловленні немає ніякої дискредитації. Це анекдот, який, мабуть, ходить в народі, люди його розповідають", - сказав Курятніков ВВС.

Сама справа виглядає дикою навіть для нього.

"Якби я повернувся в минуле на 30 років тому і розповів про це своєму дідусеві, він би, напевно, не повірив і сказав би: ми це давно пережили, людей уже не можуть садити за анекдоти, - каже адвокат. - А ось, виявляється, можуть".

Антропологиня Олександра Архипова, яка вивчає зокрема сучасний фольклор - меми, анекдоти, що висміюють владу, - зауважила, що від початку війни жарти рідко ставали в Росії матеріалом для кримінальних справ.

"Переслідують в основному deadly серйозні висловлювання із засудженням. Причому як прямі (антивоєнний плакат), так і непрямі (стрічка, жовто-блакитні шнурки), - розмірковує антропологиня. - Але ось анекдот ніколи не виявлявся такою політичною дискредитацією".

"Виходить, що внутрішній принцип "караємо за серйозні висловлювання" був порушений? Але в будь-якому разі семіотичний кордон "дискредитації" вкотре посунувся", - написала Архипова у своєму телеграм-каналі.

А Василь зізнався, що цей анекдот він запостив, перебуваючи з родиною в Туреччині і почуваючись у безпеці.