Як звільнятимуть ЗАЕС, щоб не допустити ядерної катастрофи. Розповідає президент "Енергоатому"

Вікторія Жуган, Дмитро Власов

ВВС

1 година тому

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Reuters

Запорізька атомна електростанція вже рік захоплена росіянами. Тисячі працівників АЕС стали заручниками, енергоблоки відключені від енергосистеми України, а через постійні обстріли, станція часто втрачає живлення і працює на генераторах.

Нещодавно заговорили про ще одну загрозу для АЕС - обміління Каховського водосховища, звідки беруть воду для атомної станції.

Президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю ВВС розповів, як обміління Каховського моря впливає на ЗАЕС, про роботу станції у режимі блекауту, про зрадників на АЕС і про те, чи будуть в Україні нові відключення світла.

Також Петро Котін прокоментував ймовірні сценарії звільнення Запорізької АЕС і розповів, через скільки років Україна матиме власне виробництво ядерного палива, і як малі атомні реактори можуть замінити в Україні пошкоджені ТЕС.

Всі норми безпеки на станції порушені

ВВС: Під час обстрілу 9 березня живлення ЗАЕС було пошкоджене. Яка ситуація зараз?

Петро Котін: Станція була в режимі блекауту, понад 10 годин працювали дизель-генератори. Після цього лінію поновили і зовнішнє живлення почало надходити на ЗАЕС.

Станцію перевели у нормальний режим експлуатації, якщо його можна назвати нормальним. Станція не працює - чотири енергоблоки у холодному стані, два енергоблоки у гарячому стані. АЕС захоплена росіянами, всі норми радіаційної безпеки на станції порушені.

Каховське водосховище та АЕС. Які ризики?

ВВС: Як голова "Енергоатому", чого ви найбільше боїтеся, у зв'язку з тим, що міліє Каховське водосховище?

Петро Котін: Я б не сказав, що воно зараз міліє. Найнижчий рівень води був 13,7 метра, на сьогодні - 14,4. Рівень води в Каховському водосховищі зростає. Проблема з Каховським водосховищем, в першу чергу, стосується екології регіону. І людей, які живуть на березі водосховища. Безпосередньо на АЕС це водосховище не впливає.

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Воно важливе для роботи станції, але станція має на своїй території відокремлений ставок-охолоджувач. І в ньому підтримується рівень води 16,6 метра. Це більш ніж достатньо, щоб працювала станція і системи безпеки.

Коли блоки працюють, тоді вода нагрівається і випаровується. Рівень в цьому ставку може падати, але зараз цього не відбувається. Блоки не працюють і рівень води становить 16,6 метра.

Наразі у нас немає занепокоєння, що там щось станеться. Водночас, якщо в цьому ставку-охолоджувачі рівень буде знижуватися, впаде нижче 12,8 метра, то це буде "мертвий" рівень. Після чого у нас не зможе працювати насос на охолодження систем безпеки.

Але є насоси, якими можна закачувати воду до ставка з водосховища. Ці насоси будуть працювати до рівня 12,8 метра у водосховищі. Тобто загрози для роботи станції не було. За винятком, звичайно, дій росіян. Це основна загроза, яка продовжує існувати на ЗАЕС.

Вони, звичайно, можуть зробити так, що вода з цього ставка-охолоджувача витікала. І після падіння рівня у ставку буде проблема для роботи ЗАЕС

Колаборанти на АЕС

ВВС: Як ви оцінюєте здатність російських інженерів, яких Росія завезла на окуповану станцію, технічно впоратися з кризами і викликами?

Петро Котін: Ніяк не оцінюю. Вони хай збирають свої валізи і їдуть туди, де вони до цього працювали.

ВВС: Я думаю, це багато кого хвилює, тому що Україна туди зараз не має доступу. І люди бояться, що може статися якась аварія…

Петро Котін: Я з вами не повністю згоден в тому, що у нас немає контролю за ЗАЕС. На станції зараз перебуває 6,5 тис. персоналу НАК "Енергоатом". З цього персоналу близько 2,5 тис. людей підписали оці ганебні контракти з "Росатомом". Але решта продовжують бути патріотами України. І це переважно інженерний персонал, креативний - той, який відповідає за радіаційну безпеку.

На станції перебуває близько 2 тис. персоналу, який вірний Україні, який контролює ядерну і радіаційну безпеку. Від кого ми отримуємо інформацію про всі дії, які там вони роблять.

Думаю, що в тому стані, в якому станція перебуває зараз, ядерної і радіаційної катастрофи ми уникнемо. Але це з умовою, що в наступному місяці ми звільнимо станцію від присутності цих рашистів.

Також на станції перебувають ще два інспектори МАГАТЕ, які контролюють ситуацію, контролюють параметри станції, надають свої доповіді до центрального офісу в Відні.

Автор фото, energoatom.com.ua Підпис до фото, Котін: Ніхто не збирається атакувати ЗАЕС

ВВС: Чи є вже якісь процеси, які росіяни контролюють повністю?

Петро Котін: У росіян там є декілька груп і вони не працюють в тісному контакті одна з одною, коли одна група не знає, що робить інша. Наприклад, ці всі знеструмлення. Одна група допускає наш персонал, щоб вони відремонтували лінії електропередач. Інша в наступну ніч починає обстріли і знов їх пошкоджує.

І та ж сама ситуація з "Росатомом". Вони привезли багато персоналу, підписали контракти з людьми багатьох робочих спеціальностей - працівниками ЗАЕС. Україна призупинила контракти з ними. Вони не отримують від нас заробітну плату. Після деокупації з ними будуть розбиратися.

А всі інші продовжують працювати на нас. І сама станція… розумієте, всі сім принципів безпеки порушено. АЕС не працює в нормальному режимі, вона стоїть. Тобто на сьогодні вони не зможуть запустити блоки. І навіть можуть не намагатися.

Автор фото, AFP

Пошкоджені блоки АЕС

ВВС: Скільки буде потрібно часу, щоб відновити роботу станції після деокупації?

Петро Котін: Зараз мені дуже важко це сказати. Це буде залежати від ступеня пошкодження енергоблоків.

ВВС: Ви не знаєте зараз?

Петро Котін: Ми не маємо інформації про пошкодження енергоблоків. Вони робили свої споруди там, де їх не повинно бути на АЕС. І вони також мінували територію АЕС, навколо станції. Вони втручаються в роботу обладнання.

Ми готові туди зайти, але після того, як туди зайдуть наші військові, які проведуть розмінування.

Також є інформація, що вони збираються потягнути з АЕС дуже багато обладнання.

"Ніхто не збирається атакувати ЗАЕС"

ВВС: У ЗМІ давно є інформація про те, що Україна готується до контрнаступу, можливо, на Півдні. Що потрібно, щоб на території, де розташована АЕС, безпечно провести контрнаступ?

Петро Котін: Це, скоріше, питання до наших військових. Вони планують цю операцію. Вони безумовно будуть робити так, щоб це було безпечно. Ніхто не збирається атакувати ЗАЕС. Я думаю, що це буде оточення станції. Причому на дуже великій відстані від станції.

Після чого росіяни її залишать. Через те, що фактично вся інша територія навколо буде контролюватися ЗСУ. Тільки такий сценарій я для себе можу уявити. Іншого не може бути. Тому що наші Збройні сили, звичайно, не будуть обстрілювати і створювати загрозу пошкодження ядерного матеріалу, радіаційного вибуху на ЗАЕС.

ВВС: А збройні сили України консультуються щодо того, як безпечно звільнити цю територію?

Петро Котін: Зараз не на часі відповідати на це питання.

Власне виробництво ядерного палива

ВВС: Україна переходить на паливо виробника Westinghouse для АЕС. Розкажіть про цей проєкт.

Петро Котін: "Енергоатом" став першою компанією, яка замінює виробника ядерного палива для реакторів радянського проєкту. Перша угода була у 2000 році, у 2005 році реально розпочалась робота.

Сьогодні ми постачаємо паливо виробництва Westinghouse для реакторів радянського зразка. Маємо сім реакторів, які вже завантажені паливом Westinghouse. Інші реактори, всього їх у нас 15, поки що завантажені російським паливом.

У нас є достатньо запасів російського палива і Westinghouse для того, щоб наші реактори працювали ще як мінімум два роки. Звичайно, ми постійно підвозимо нове паливо.

"Енергоатом" підписав з угоду Westinghouse, відповідно до якої Україна робить свою лінію виробництва ядерного палива. Частину палива ми вже виробляємо. Зараз йде підготовка лінії збірки ядерного палива в Україні. Через три роки ми зможемо самі виготовляти паливо для себе.

ВВС: Наскільки безпечно робити такий проєкт зараз? Росія весь час обстрілює Україну.

Петро Котін: Всі заходи безпеки ми вживаємо. Ми не можемо зупинити виробництво електроенергії на наших атомних об'єктах, як би це не було небезпечно в період військових дій.

Ми продовжуємо виробляти 60% електроенергії, яка потрібна Україні. Завдяки цьому фактично немає відключень електроенергії.

Це не є об'єкт енергетичної інфраструктури. Це завод, на якому виробляється ядерне паливо. Там відсутній ядерний матеріал. Тому це абсолютно безпечно, в тому сенсі, в якому ви зараз ставите питання.

ВВС: Скільки потрібно часу, щоб перевести всі українські атомні станції на західне паливо?

Петро Котін: Немає такої цілі перевести на західне паливо все. Ми завантажуємо у міру того, як відпрацьовуємо те паливо, яке зараз є у нас на складах.

У нас є і російське паливо, і шведське паливо, тому що завод Westinghouse розташований в Вестеросі - це Швеція. Але компанія американська. І ми будемо завантажуватись у міру того, як буде відпрацьоване те паливо, яке зараз стоїть у нас на складах. Одна паливна матриця чи збірка перебуває в активній зоні 4 роки.

ВВС: Що це значить?

Петро Котін: Чотири роки - це час, скільки вона буде працювати в реакторі. Тобто після того, як ви її завантажили у реактор, вона ще 4 роки буде працювати. І ви можете самі зараз підрахувати, скільки ще ми будемо використовувати російське паливо, якщо на складах його на два роки.

Тобто два роки ми будемо завантажувати і ще 4 роки воно буде там стояти. І через шість років остання російська збірка вийде з наших реакторів.

Але це не головне. Головне в тому, що на початку війни ми повністю відмовилися від закупівлі палива у росіян.

І зараз будемо брати тільки Westinghouse. І через три роки наша лінія піде в роботу за технологією Westinghouse. Частину палива будемо виробляти самі, а іншу частину брати у Westinghouse. Доля Westinghouse буде приблизно 50%.

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Чи будуть нові відключення світла?

ВВС: Коли ви плануєте планові ремонти на атомних станціях, які працюють? І як це вплине на відключення світла по всій країні?

Петро Котін: Один енергоблок вже у ремонті. І він ніяк не вплинув на споживання електроенергії в Україні. Відповідно до графіка, ми будемо виводити інші енергоблоки. І це ніяк не буде впливати на відключення споживачів.

ВВС: Є думки, що без вимкнення споживачів - це все досить тимчасові рішення, які можуть посипатися, якщо виводити атомні станції на плановий ремонт.

Петро Котін: Це неправда.

ВВС: Чи можемо ми сказати, що відключень найближчим часом не буде?

Петро Котін: Звичайно. Якщо не буде обстрілів і пошкоджень інфраструктури - ніяких відключень більше не буде.

Найбільш напруженою була ситуація у зимові місяці. Ми їх пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час.

Автор фото, GETTY IMAGES Підпис до фото, Російські удари по українській інфраструктурі, зокрема, й енергетичній, є одними із найсерйозніших утрат за час війни

Пошкодження енергоструктури, які сталися, - це були пошкодження ліній і підстанцій, які з'єднують атомні станції з енергосистемою. Якщо цих пошкоджень не буде, то весь обсяг, який потрібен, можна буде забирати.

Водночас, ми проводимо ремонти на атомних станціях так, як це потрібно робити. Тому що це дуже складні технологічні об'єкти. Ремонт заплановано влітку.

Саме в той період, коли енергосистема споживає найменше електроенергії, коли є сонячна і вітрова енергія. І також є гідроенергія на наших водосховищах та гідроелектростанціях. Тобто великий обсяг, який додався і зможемо ремонтувати спокійно.

Так і було заплановано з самого початку балансом споживання і виробництва електроенергії в енергосистемі України.

Малі АЕС

ВВС: Яка доля ідеї про малі атомні електростанції в Україні?

Петро Котін: У нас є дуже великі плани на малі модульні реактори. І це пов'язано з тим, що у нас значно пошкоджена інфраструктура теплових енергоблоків, вугільних енергоблоків.

По-перше, йдеться про зменшення викидів в атмосферу. По-друге, про те, що теплові станції настільки зараз пошкоджені, що міністерство не вважає можливим їх відновити.

От саме ці майданчики - ті старі блоки, вугільні енергоблоки можна заміняти. Їх потрібно заміняти новими технологіями.

Одна з них - малі модульні реактори. Ми зараз розглядаємо дуже великі програми саме з будівництва малих модульних реакторів. Це допоможе, по-перше, замінити цю інфраструктуру теплових енергоблоків, старих і пошкоджених. А, по-друге, зробити диверсифікацію по території України.

Тобто один із досвідів після всіх обстрілів - це те, що енергосистему потрібно розбивати на маленькі ділянки споживання і виробництва електроенергії.

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Таким чином при пошкодженнях центральної енергосистеми можна все одно залишати райони, які зможуть поділятися на "острови" і мала генерація буде забезпечувати споживання в цьому районі.

Ось такі ідеї ми зараз обговорюємо з багатьма компаніями - це NuScale, це Holtec, це Rolls-Royce. У нас вже є попередні домовленості. Також Westinghouse, з якими ми будуємо великі блоки - вони зараз також розробляють свій проєкт малого модульного реактора. Тобто це дуже перспективна програма по всьому світу.

ВВС: Як ви оцінюєте, коли це може запрацювати?

Петро Котін: Це все в горизонті 2028-2030 років. Також потрібно багато часу на будівництво.