OpenAI випустила нову версію чат-боту ChatGPT. Вона може працювати із зображеннями

1 година тому

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Компанія OpenAI випустила нову версію свого популярного чат-боту ChatGPT, який за допомогою технології штучного інтелекту може відповідати на різні запитання, а також писати вірші та створювати комп'ютерний код. Остання версія чат-боту під назвою GPT-4 може працювати не лише з текстовими запитами, а й із зображеннями.

Розробники обіцяють, що новий чат-бот зможе обробляти до 25 тис. слів, тобто у вісім разів більше, ніж ChatGPT.

Як пише Reuters, керівник OpenAI Грег Брокман продемонстрував деякі можливості GPT-4 під час онлайн-презентації. З-поміж іншого він показав, як штучний інтелект створює справжній вебсайт на основі фотографії зробленого від руки ескізу.

OpenAI стверджує, що штучний інтелект "склав іспит" для американських професійних юристів - і за його результатами потрапив до 10% найкращих учнів. При цьому попередня версія чат-боту мала скромніші результати, їй вдалося потрапити до 10% учнів з найгіршими показниками.

Поки що GPT-4 буде доступний лише для користувачів платної версії чат-боту, вартість якої становить 20 доларів на місяць. Однак новий чат-бот вже вбудований у Bing - пошукову платформу компанії Microsoft. Нещодавно Microsoft інвестував у компанію OpenAI 10 млрд доларів.

ChatGPT з'явився у відкритому доступі в листопаді 2022 року - і відтоді ним почали користуватися мільйони людей по всьому світу. У чат-бота є версії, що працюють кількома мовами, у тому числі українською.

Дипломи та "галюцинації"

Штучний інтелект часто просять писати пісні, вірші, рекламні оголошення та комп'ютерний код. Особливо популярним він став серед студентів та школярів, які звертаються до робота за допомогою з домашніми завданнями - хоча викладачі користуватися такими інструментами не рекомендують.

Підпис до фото, Приклад того, як GPT-4 може трактувати зображення: чат-бот запитали, що можна приготувати з інгредієнтів на фото. Він надав кілька можливих варіантів

Чат-бот ChatGPT складає свої відповіді таким чином, що у користувача може з'явитись ілюзія спілкування з живою людиною. Він також здатен використовувати різноманітні мовні стилі.

При цьому розробники попереджають, що ChatGPT має лише віддалене уявлення про події та явища після 2021 року, оскільки його база знань відтоді не оновлювалася.