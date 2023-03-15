Побої молотком і напіввідрізаний палець. Як жінка обмовляла чоловіків у зґвалтуваннях

29 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Розслідування виявило, що Елеанор Вільямс завдала собі каліцтва сама, купивши для цього молоток у супермаркеті

Британський суд засудив до 8,5 років в'язниці 22-річну Елеанор Вільямс, яка хибно звинувачувала чоловіків у зґвалтуваннях та сексуальній експлуатації, що призвело до жорстокого цькування її жертв.

Як встановила медекспертиза, навіть побої, сліди яких обвинувачена демонструвала у соцмережах, вона завдала собі сама - зокрема, удари молотком, який вона купила у місцевому супермаркеті. Медики та правоохоронці поки що не змогли з'ясувати причини її дій.

Вільямс, мешканку графства Камбрія на північному заході країни, у вівторок визнали винною у перешкоджанні правосуддю та брехні про кілька зґвалтувань, а також про те, що банда сутенерів з країн Азії використовувала її як сексуальну рабиню у сусідніх містах та за кордоном.

Під час оголошення вироку суддя назвав її свідчення "повною фікцією", а також підкреслив, що на процесі вона не виявила жодних помітних ознак каяття.

Сама Вільямс продовжувала наполягати на своїй невинності, але жалкує про те, скільки насильства й заворушень її заяви викликали в її рідному місті.

"Я не кажу, що я винна, але я знаю, що в деяких речах я була не права. Я вражена тими заворушеннями, що сталися в Берроу. Якби я знала, що будуть такі наслідки, я б ніколи не публікувала свій допис", - сказала Вільямс.

Троє з чоловіків, яких обмовила Вільямс, розповіли про спроби суїциду та зруйноване життя через переслідування з боку її прихильників.

Один з них, Джордан Тренгов, провів 2,5 місяці у в'язниці через звинувачення у зґвалтуванні. У суді розповіли, що на фасаді його будинку з'явився напис "ґвалтівник".

Інший, 43-річний бізнесмен Мохаммед Рамзан, отримав близько 500 повідомлень з погрозами вбивством і був змушений залишити місто. Його Вільямс називала ватажком банди, що експлуатувала жінок.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Мохаммед Рамзан (другий праворуч) розповів у суді, як через звинувачення Вільямс його сім'ю почали жорстко цькувати

Третій чоловік, який виступав у суді, Олівер Гарднер, якось стикнувся з Вільямс на вулиці й попросив у неї прикурити. Після того, як вона звинуватила його в зґвалтуванні, Гарднера почали цькувати, і він опинився в психіатричній клініці через спроби накласти на себе руки.

Синець під оком і напіввідрізаний палець

Ім'я Вільямс набуло широкого розголосу в травні 2020 року, коли вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці кілька фотографій, на яких її обличчя і тіло були вкриті жахливими гематомами і слідами каліцтв, зокрема, синець під оком і частково відрізаний палець руки.

У своєму дописі, що супроводжувався фотографіями, Вільямс написала, що деякі зловмисники - переважно бізнесмени пакистанського походження - б'ють її і змушують відвідувати секс-вечірки.

Свідчення Вільямс широко розійшлися інтернетом, після чого співчутливі активісти, які борються з насильством проти жінок, запустили на її підтримку кампанію під назвою "Справедливість для Еллі". У фейсбуку ця кампанія мала 100 тис. підписників з усього світу.

Представники кампанії навіть випустили лінію сувенірів з її символікою - фіолетовим слоном, а у Британії відбулися акції протесту, серед учасників яких був помічений найвідоміший представник ультраправого руху країни Томмі Робінсон. Учасники акцій звинувачували поліцію у тому, що вона свідомо не розслідує злочини проти Вільямс.

На адресу людей, яких Вільямс назвала своїми кривдниками, посипалися погрози й нападки. Поліція графства Камбрія зафіксувала 151 такий злочин, пов'язаний з жінкою, що брехала. За даними правоохоронців, кількість злочинів на ґрунті ненависті у її рідному місті, Берроу, влітку 2020 року збільшилась втричі.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Джордан Тренгов, який провів 2,5 місяці у в'язниці через неправдиві звинувачення у зґвалтуванні, вважає тюремний термін Вільямс занадто коротким

"Це було тривале, складне і, по суті, трагічне розслідування, а для міста Берроу - темний період життя", - сказав після оголошення вироку представник поліції Камбрії Меттью Пірм.

У суді розповіли, як поліція розслідувала свідчення Вільямс про те, що Мохаммад Рамзан нібито відвіз її до готелю у місті Блекпул і змусив займатися сексом із кількома чоловіками. Поліцейські встановили, що насправді Вільямс приїхала туди сама, винайняла номер у готелі, купила локшину швидкого приготування та з'їла її там, переглядаючи відео на YouTube.

Поліція також знайшла у Вільямс шість мобільних телефонів і виявила, що вона створювала в соцмережах профілі від імені чоловіків, яких називала кривдниками, і публікувала нібито від їхнього імені різні злочинні повідомлення.

"Вас почують і підтримають"

При цьому представник поліції Камбрії Пірман зазначив, з якою серйозністю правоохоронці поставилися до свідчень Вільямс, коли вона про них заявила, наголосивши, що звинувачення у сексуальному та фізичному насильстві завжди розслідуватимуть повною мірою.